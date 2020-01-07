21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Программа

Эричe

Первое поселение здесь, на плато, возвышающемся на 750 м над уровнем моря, основали еще в V веке до н.э., но до сегодняшнего дня сохранились только памятники Средневековья: норманнские, романские и готические. В городе множество церквей и два замка: замок Пеполи и замок Венеры, построенный на месте разрушенного древнего храма Венеры. Со смотровой площадки замка Пеполи — или как его еще называют «Кастелло дель Балио» — открывается один из самых живописных видов на всей Сицилии: на море, острова Эгади и расположившийся внизу город Трапани. Но все равно самое главное в Эриче — это сам город, его удивительная атмосфера, ведь жители сохранили его таким, каким он был 700 лет назад. Вы не просто пройдете по узким улочкам старого города, а совершите целое путешествие во времени!

Расположен Эричe на высокой горе и добраться до него можно на машине или по канатной дороге (что гораздо интереснее!). Поднимаясь на фуникулере, с высоты птичьего полета вы можете сделать отличные фотографии. Также в городе нас ждут бесплатная дегустация итальянских вин D.O.C и знаменитые на весь мир пирожные.

Седжеста

Еще одно путешествие во времени, которое нам предстоит совершить. Вы слышали когда-нибудь о загадочном народе Елимы? Как раз во времена греческой колонизации в V-VII вв. на Сицилии и проживал данный народ. Древний город достаточно хорошо сохранился: нашему взору предстанет храм, построенный в дорическом стиле, амфитеатр для развлечения публики и остальные атрибуты древнего урбана. Все вместе это даст нам возможность оценить возможности архитекторов и строителей древних цивилизаций.

Трапани

Третьей остановкой в нашем путешествии станет город Трапани, который не стоит проезжать мимо. Что можно порекомендовать для посещения в Трапани, «городе ветра»? Конечно «Салине», античные ветряные мельницы, — это как раз то место, где делают соль, и здесь же расположен Музей соли. Если повезет, вы сможете увезти с собой в качестве сувенира один из крупных соляных кристаллов, найденный самостоятельно.