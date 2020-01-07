21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Насладиться живописными видами и выдающимися работами древних зодчих

Инна
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Инна – ваш гид
Приглашаю вас на экскурсию в необыкновенной красоты средневековый городок-шкатулку Эричe и в древний город, известный загадочным народом Елимы, — Седжеста.

Вы насладитесь удивительной атмосферой древности, живописными видами, местными продуктами и сохранившимися памятниками прошлых эпох, по которым сможете оценить талант и возможности древних архитекторов.
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.95
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии

Программа

Эричe

Первое поселение здесь, на плато, возвышающемся на 750 м над уровнем моря, основали еще в V веке до н.э., но до сегодняшнего дня сохранились только памятники Средневековья: норманнские, романские и готические. В городе множество церквей и два замка: замок Пеполи и замок Венеры, построенный на месте разрушенного древнего храма Венеры. Со смотровой площадки замка Пеполи — или как его еще называют «Кастелло дель Балио» — открывается один из самых живописных видов на всей Сицилии: на море, острова Эгади и расположившийся внизу город Трапани. Но все равно самое главное в Эриче — это сам город, его удивительная атмосфера, ведь жители сохранили его таким, каким он был 700 лет назад. Вы не просто пройдете по узким улочкам старого города, а совершите целое путешествие во времени!

Расположен Эричe на высокой горе и добраться до него можно на машине или по канатной дороге (что гораздо интереснее!). Поднимаясь на фуникулере, с высоты птичьего полета вы можете сделать отличные фотографии. Также в городе нас ждут бесплатная дегустация итальянских вин D.O.C и знаменитые на весь мир пирожные.

Седжеста

Еще одно путешествие во времени, которое нам предстоит совершить. Вы слышали когда-нибудь о загадочном народе Елимы? Как раз во времена греческой колонизации в V-VII вв. на Сицилии и проживал данный народ. Древний город достаточно хорошо сохранился: нашему взору предстанет храм, построенный в дорическом стиле, амфитеатр для развлечения публики и остальные атрибуты древнего урбана. Все вместе это даст нам возможность оценить возможности архитекторов и строителей древних цивилизаций.

Трапани

Третьей остановкой в нашем путешествии станет город Трапани, который не стоит проезжать мимо. Что можно порекомендовать для посещения в Трапани, «городе ветра»? Конечно «Салине», античные ветряные мельницы, — это как раз то место, где делают соль, и здесь же расположен Музей соли. Если повезет, вы сможете увезти с собой в качестве сувенира один из крупных соляных кристаллов, найденный самостоятельно.

Организационные детали

  • Для проведения экскурсии желательно наличие автомобиля. Если вы предпочитаете передвигаться на своем (арендованном) автомобиле, мы можем встретиться в условленном месте, где начнется экскурсия, объехать Эриче, Седжесту и Трапани и после вернуться на место встречи. Либо я могу помочь организовать трансфер: от места, где вы остановились на Сицилии. Кроме того, между всеми городами ходит общественный транспорт (электричка, автобус, фуникулер), которым мы можем воспользоваться.
  • Входные билеты в музеи, храмы и археологическую зону Седжесты не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно.
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Добрый день! Меня зовут Инна, и я более 17 лет живу на Сицилии. Я буду рада показать вам этот удивительный остров таким, какой он есть — с его историей,культурой, легендами и воспоминаниями. Считаю, что работа гида — это призвание, и я с любовью, открытостью и ответственностью отношусь к этой профессии. Я очень рада соотечественникам, ведь нам всегда есть о чем вместе посмеяться ;)
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 января 2020
Замечательный экскурсовод. Все очень интересно, занимательно, индивидуально. Рекомендую всем. Удобно приглашать при посещении круизных лайнеров.
14 октября 2019
Инна - замечательный гид! Просто отлично все было!
14 октября 2019
Большие знания и великолепная подача. Спасибо большое!
Юлия
13 октября 2019
Великолепная экскурсия, Инна-интересный рассказчик, вся наша компания под впечатлением от красоты запада Сицилии и все это благодаря Инне. Горячие рекомендации!
4 октября 2019
Потрясающая экскурсия! Много интереснейшей информации, Инна владеет ей в совершенстве. Отличная подача материала - доступно и захватывающе. Инна выкладывается на все 100%. Очень рекомендуем.
Ирина, Мария, Москва.
24 сентября 2019
Спасибо Инне за интереснейшую экскурсию. Человек с хорошими знаниями истории, культуры, обычаев страны. Продумано в экскурсии все. Человек легкого общения.
24 августа 2019
Очень понравилась экскурсия,такие интересные факты и места о которых сам не узнаешь. Спасибо, Инна!
21 августа 2019
Мы с сыном в восторге, Инна потрясающий рассказчик и очень милый позитивный человек! Советую всем. Когда вернемся, обязательно хотим с Инной еще на пару экскурсий. Время пролетело незаметно, было очень интересно)
8 июля 2019
Инна живет на Сицилии, поэтому расскажет очень много о том, как живут местные люди, это очень интересно.
Очень хорошо знает материал, отвечает на любые вопросы, вся информация была действительно новая для нас. Смогла заинтересовать детей.
Спасибо, Инна)
14 июня 2019
Здравствуйте, Трипстер и десятки тысяч пользователей. Смело могу сказать, что полагаясь на Инну, вы всегда останетесь максимально довольными, какая бы это не была экскурсия!!!!!! Мы , надеюсь, продолжим наше общение и в следующем году. Спасибо за Инну сайту. А Инне, за то что Она такая есть есть тут, на Сицилии и утка увлечена ей, любит и знает остров и доносит это нам, приезжающим путешественникам за новыми необыкновенными впечатлениями!
Ещё 11 отзывов

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