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Влюбиться в Палермо за 3 часа

5
9 отзывов
Катерина
Катерина – Гид из Палермо
Влюбиться в Палермо за 3 часа
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • €163 за экскурсию

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Влюбиться в Палермо за 3 часа
Влюбиться в Палермо за 3 часа

Что вы увидите

  • театр Массимо
  • площадь "Quattro canti"
  • фонтан "Стыда"
  • Кафедральный собор и многое другое.
Я помогу ощутить невероятную энергию Палермо, очень колоритного, шумного, хаотичного, громогласного и, в то же время, приветливого места. Вы поймете, почему Палермо называют городом контрастов.
Здесь очень тесно переплелись культуры, стили, языки и народы, нравы и обычаи. Если вы приехали в Палермо впервые, то можете понять его не с первых минут, часов или даже дней. Я сделаю все, чтобы вы прочувствовали и по-настоящему полюбили сердце Сицилии.
Я покажу не только самые известные достопримечательности 🏛️ города: Кафедральный Собор, площадь 4 углов, фонтан ⛲ Стыда, мэрию, театр Массимо, но и проведу вас по нетуристическим уголкам. Вы увидите спрятанную в глубине исторического центра красивейшую церковь ⛪ в стиле сицилийского барокко и прогуляетесь 👣 по улочкам, где сицилийцы безмятежно проводят время, играя в карты или просто сидя на стуле и разглядывая прохожих. Мы заглянем на колоритный рынок Палермо и посмотрим на него глазами сицилийца, попробовав немного местного сыра и вина. Я расскажу об истории 📖 Палермо и местных традициях и, конечно, дам рекомендации для дальнейшего отдыха.
Что входит
  • 3-х часовая пешая экскурсия
Что не входит
  • входные билеты 1-3 евро на человека
Начало
🚩 Piazza Verdi у театра Массимо
Место завершения
🏁 Кафедральный собор
Влюбиться в Палермо за 3 часа
Влюбиться в Палермо за 3 часа
Влюбиться в Палермо за 3 часа
Влюбиться в Палермо за 3 часа
Влюбиться в Палермо за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Катерина
Катерина
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9 отзывов оставили туристы

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