Я помогу ощутить невероятную энергию Палермо, очень колоритного, шумного, хаотичного, громогласного и, в то же время, приветливого места. Вы поймете, почему Палермо называют городом контрастов.

Здесь очень тесно переплелись культуры, стили, языки и народы, нравы и обычаи. Если вы приехали в Палермо впервые, то можете понять его не с первых минут, часов или даже дней. Я сделаю все, чтобы вы прочувствовали и по-настоящему полюбили сердце Сицилии.

Я покажу не только самые известные достопримечательности 🏛️ города: Кафедральный Собор, площадь 4 углов, фонтан ⛲ Стыда, мэрию, театр Массимо, но и проведу вас по нетуристическим уголкам. Вы увидите спрятанную в глубине исторического центра красивейшую церковь ⛪ в стиле сицилийского барокко и прогуляетесь 👣 по улочкам, где сицилийцы безмятежно проводят время, играя в карты или просто сидя на стуле и разглядывая прохожих. Мы заглянем на колоритный рынок Палермо и посмотрим на него глазами сицилийца, попробовав немного местного сыра и вина. Я расскажу об истории 📖 Палермо и местных традициях и, конечно, дам рекомендации для дальнейшего отдыха.