Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Увлекательный гастрономический тур для любителей сыра, ветчины и вина!!! Вы сможете присутствовать при производстве сыра «Пармезан», узнать как делают Пармскую ветчину, попробовать фирменное игристое и сухое вино 🍷 самого «вкусного» региона Италии — Эмилья Романья! Почувствуйте разницу, приезжайте!!!
Начало и место завершения
🚩 Parma
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 3 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.