Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Увлекательный гастрономический тур для любителей сыра, ветчины и вина!!! Вы сможете присутствовать при производстве сыра «Пармезан», узнать как делают Пармскую ветчину, попробовать фирменное игристое и сухое вино 🍷 самого «вкусного» региона Италии — Эмилья Романья! Почувствуйте разницу, приезжайте!!!