Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Хотите посетить город 🏙️ в котором родился Гварнери, увидеть дом в котором жил Страдивари, познакомиться ближе с искусством Амати? Тогда Добро пожаловать в Кремону! Всего в 85 км от Милана, Вы сможете прогуляться 👣 по древним улочкам города, в котором творили знаменитые мастера скрипичного дела. А также увидеть уникальную колокольню Торраццо, Центральный собор и старинный Баптистерий…