Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Хотите посетить город 🏙️ в котором родился Гварнери, увидеть дом в котором жил Страдивари, познакомиться ближе с искусством Амати? Тогда Добро пожаловать в Кремону! Всего в 85 км от Милана, Вы сможете прогуляться 👣 по древним улочкам города, в котором творили знаменитые мастера скрипичного дела. А также увидеть уникальную колокольню Торраццо, Центральный собор и старинный Баптистерий…
Начало и место завершения
🚩 Parma
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.