Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Милан — это город 🏙️, способный объять необъятное. На более чем 180 квадратных километрах его территории расположено такое количество достопримечательностей 🏛️, что их посещение вполне может заменить недельную экскурсию ⛳ по всей стране. Фактически, Милан — это и есть страна, отдельный мир с богатой историей 📖 и большим влиянием в экономической и культурной областях. Посетив этот город, Вы навсегда оставите здесь своё сердце. Достопримечательности которые мы сможем посмотреть: Собор Доумо, Торговая Площадь, Замок 🏰 Сфорца, Театр Ла Скала….