Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорная, пешая экскурсия по Милану

Гид S.
Гид S. – Гид из Пармы
Обзорная, пешая экскурсия по Милану
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €161 за человека

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Обзорная, пешая экскурсия по Милану
Обзорная, пешая экскурсия по Милану
Милан — это город 🏙️, способный объять необъятное. На более чем 180 квадратных километрах его территории расположено такое количество достопримечательностей 🏛️, что их посещение вполне может заменить недельную экскурсию ⛳ по всей стране. Фактически, Милан — это и есть страна, отдельный мир с богатой историей 📖 и большим влиянием в экономической и культурной областях. Посетив этот город, Вы навсегда оставите здесь своё сердце. Достопримечательности которые мы сможем посмотреть: Собор Доумо, Торговая Площадь, Замок 🏰 Сфорца, Театр Ла Скала….
Начало и место завершения
🚩 Parma
Обзорная, пешая экскурсия по Милану

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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