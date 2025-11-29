Мои заказы

Вечерний променад по Милану

Познакомиться с ажурным городом на неспешной прогулке и проникнуться его атмосферой
На обзорной пешеходной экскурсии вы увидите Милан глазами местных жителей, научитесь ориентироваться в городе и узнаете, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды.

Кафедральный собор Дуомо, замок Сфорца, исторический район Брера и многие другие места приоткроют тайны «второй столицы».
Описание экскурсии

Национальный колорит

Милан — колыбель итальянской моды, а потому не стоит удивляться, что первой достопримечательностью на нашем пути станут «Игла, Нить и Узел». Вы услышите историю создания монумента и секрет трехцветной нити, будто прошивающей землю. Заведя разговор о декоративном искусстве, мы не сможем миновать пейзажный парк, где проводятся выставки. Вы прогуляетесь его аллеями в тени величественных платанов, увидите ярких попугайчиков, озеро, в котором обитают уточки и черепашки, а через мост Маленьких Русалок выйдете к средневековому замку Кастелло Сфорцеско, при котором служил Леонародо да Винчи.

Беломраморное чудо

Прямо перед замком возвышается памятник знаменитому итальянцу, способствовавшему объединению Италии. Мы поговорим о личности Джузеппе Гарибальди и разгадаем символику бронзовых скульптур постамента. Прогуливаясь колоритными миланскими улочками, вы окажетесь у старинной ратуши. Стоя на Рыночной площади, попробуете угадать, почему на нее ведет именно шесть входов, услышите о «пяти днях Милана» и полюбуетесь пламенеющей готикой Дуомо — собора, где был коронован Наполеон.

Шкатулка сокровищ

Вы узнаете, какие выставки сейчас проходят в Королевском дворце Милана и какие оперы идут в театре Ла Скала, осмотрите памятники Виктору Эммануилу II и Леонардо да Винчи, а также услышите о шедеврах Пинакотеки Брера. Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов, но исследуем самые интересные и значимые места. А вы сами решите, хотите ли посетить их позже.

Организационные детали

Продолжить изучать Милан и углубить ваши отношения с городом вы можете на нашей экскурсии «Милан, каким вы его не видели: альтернативная обзорная прогулка».

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Дополнительные расходы не предусмотрены

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника «Игла, нить и узел»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Милане
Провели экскурсии для 6494 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в
читать дальше

2022-м, потому что для нас важно дать внимание и тепло каждому гостю. Мы сохраняем группы камерными, чтобы дарить индивидуальный подход даже на групповой экскурсии. Мы знаем, как сложно в чужой стране, поэтому всегда на связи по любым вопросам. В команде только лицензированные гиды.

