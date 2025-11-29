На обзорной пешеходной экскурсии вы увидите Милан глазами местных жителей, научитесь ориентироваться в городе и узнаете, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Кафедральный собор Дуомо, замок Сфорца, исторический район Брера и многие другие места приоткроют тайны «второй столицы».

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Национальный колорит

Милан — колыбель итальянской моды, а потому не стоит удивляться, что первой достопримечательностью на нашем пути станут «Игла, Нить и Узел». Вы услышите историю создания монумента и секрет трехцветной нити, будто прошивающей землю. Заведя разговор о декоративном искусстве, мы не сможем миновать пейзажный парк, где проводятся выставки. Вы прогуляетесь его аллеями в тени величественных платанов, увидите ярких попугайчиков, озеро, в котором обитают уточки и черепашки, а через мост Маленьких Русалок выйдете к средневековому замку Кастелло Сфорцеско, при котором служил Леонародо да Винчи.

Беломраморное чудо

Прямо перед замком возвышается памятник знаменитому итальянцу, способствовавшему объединению Италии. Мы поговорим о личности Джузеппе Гарибальди и разгадаем символику бронзовых скульптур постамента. Прогуливаясь колоритными миланскими улочками, вы окажетесь у старинной ратуши. Стоя на Рыночной площади, попробуете угадать, почему на нее ведет именно шесть входов, услышите о «пяти днях Милана» и полюбуетесь пламенеющей готикой Дуомо — собора, где был коронован Наполеон.

Шкатулка сокровищ

Вы узнаете, какие выставки сейчас проходят в Королевском дворце Милана и какие оперы идут в театре Ла Скала, осмотрите памятники Виктору Эммануилу II и Леонардо да Винчи, а также услышите о шедеврах Пинакотеки Брера. Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов, но исследуем самые интересные и значимые места. А вы сами решите, хотите ли посетить их позже.

Организационные детали

Продолжить изучать Милан и углубить ваши отношения с городом вы можете на нашей экскурсии «Милан, каким вы его не видели: альтернативная обзорная прогулка».