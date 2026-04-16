55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На обзорной пешеходной экскурсии вы увидите Милан глазами местных жителей, научитесь ориентироваться в городе и узнаете, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Кафедральный собор Дуомо, замок Сфорца, исторический район Брера и многие другие места приоткроют тайны «второй столицы».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Национальный колорит

Милан — колыбель итальянской моды, а потому не стоит удивляться, что первой достопримечательностью на нашем пути станут «Игла, Нить и Узел». Вы услышите историю создания монумента и секрет трехцветной нити, будто прошивающей землю. Заведя разговор о декоративном искусстве, мы не сможем миновать пейзажный парк, где проводятся выставки. Вы прогуляетесь его аллеями в тени величественных платанов, увидите ярких попугайчиков, озеро, в котором обитают уточки и черепашки, а через мост Маленьких Русалок выйдете к средневековому замку Кастелло Сфорцеско, при котором служил Леонародо да Винчи.

Беломраморное чудо

Прямо перед замком возвышается памятник знаменитому итальянцу, способствовавшему объединению Италии. Мы поговорим о личности Джузеппе Гарибальди и разгадаем символику бронзовых скульптур постамента. Прогуливаясь колоритными миланскими улочками, вы окажетесь у старинной ратуши. Стоя на Рыночной площади, попробуете угадать, почему на нее ведет именно шесть входов, услышите о «пяти днях Милана» и полюбуетесь пламенеющей готикой Дуомо — собора, где был коронован Наполеон.

Шкатулка сокровищ

Вы узнаете, какие выставки сейчас проходят в Королевском дворце Милана и какие оперы идут в театре Ла Скала, осмотрите памятники Виктору Эммануилу II и Леонардо да Винчи, а также услышите о шедеврах Пинакотеки Брера. Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов, но исследуем самые интересные и значимые места. А вы сами решите, хотите ли посетить их позже.

Организационные детали

Продолжить изучать Милан и углубить ваши отношения с городом вы можете на нашей экскурсии «Милан, каким вы его не видели: альтернативная обзорная прогулка».