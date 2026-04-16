55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Милан — колыбель итальянской моды, а потому не стоит удивляться, что первой достопримечательностью на нашем пути станут «Игла, Нить и Узел». Вы услышите историю создания монумента и секрет трехцветной нити, будто прошивающей землю. Заведя разговор о декоративном искусстве, мы не сможем миновать пейзажный парк, где проводятся выставки. Вы прогуляетесь его аллеями в тени величественных платанов, увидите ярких попугайчиков, озеро, в котором обитают уточки и черепашки, а через мост Маленьких Русалок выйдете к средневековому замку Кастелло Сфорцеско, при котором служил Леонародо да Винчи.
Беломраморное чудо
Прямо перед замком возвышается памятник знаменитому итальянцу, способствовавшему объединению Италии. Мы поговорим о личности Джузеппе Гарибальди и разгадаем символику бронзовых скульптур постамента. Прогуливаясь колоритными миланскими улочками, вы окажетесь у старинной ратуши. Стоя на Рыночной площади, попробуете угадать, почему на нее ведет именно шесть входов, услышите о «пяти днях Милана» и полюбуетесь пламенеющей готикой Дуомо — собора, где был коронован Наполеон.
Шкатулка сокровищ
Вы узнаете, какие выставки сейчас проходят в Королевском дворце Милана и какие оперы идут в театре Ла Скала, осмотрите памятники Виктору Эммануилу II и Леонардо да Винчи, а также услышите о шедеврах Пинакотеки Брера. Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов, но исследуем самые интересные и значимые места. А вы сами решите, хотите ли посетить их позже.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Дополнительные расходы не предусмотрены
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, во вторник и четверг в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€45
Дети до 5 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника «Игла, нить и узел»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, во вторник и четверг в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 7446 туристов
Я — культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года: видела, как Италия меняется, но одно остаётся неизменным — люди хотят чувствовать себя желанными гостями, а не частью читать дальшеуменьшить
потока.
С 2016 по 2022 год мы с коллегами проводили ежедневные групповые экскурсии для крупной сети. Опыт огромный, но формат — бездушный. Поэтому мы ушли и создали свой подход: камерные мини-группы, авторские экскурсии, много внимания и человеческого тепла.
Мы знаем, как бывает сложно в новой стране, поэтому всегда на связи и рады помочь с любыми вопросами — от расписаний до ресторанов.
В нашей команде — только лицензированные гиды, любящие свою работу так же сильно, как Италию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 373 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Konstantin
Экскурсия захватила с первых минут — и все два часа поток интересных фактов о Милане, его истории и достопримечательностях вокруг не иссякал. Прошлись по центральным улицам, заглянули в замок Сфорца, читать дальшеуменьшить
зашли в самый необычный Starbucks, посмотрели здание биржи, узнали массу любопытного про Миланский собор, пассажи и городские улочки. Наталья рассказывает с искренней вовлечённостью, охотно отвечает на вопросы и по ходу маршрута подсказывает, куда ещё в городе точно стоит заглянуть. Два часа пролетели незаметно, в очень приятной компании — совсем не устали. Однозначно рекомендую.
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Г
Галина
Утренний Милан - пешеходная экскурсия на 2 часа. Начало в 10 утра до утренней жары. Гид Саша. Очень довольны, что путешествие по Милану начали с этой экскурсии, Саша рассказала об читать дальшеуменьшить
основных достопримечательностях этого прекрасного города, мы смогли спланировать свое пребывание на дальнейшие дни, какие места и музеи стоит посетить самостоятельно. Отдельно коснулись гастрономии, какие блюда стоит попробовать, я интересуюсь итальянской бижутерией, гид подсказала, где стоит посмотреть магазинчики украшений. Смело рекомендую гида и экскурсию. Максимальная оценка.
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Н
Наталья
Нашим гидом была Наталья. Очень светлый и коммуникативный человек. Много рассказала про Милан, буквально влюбила нас в город… Впечатление о городе сложилось. Захотелось узнать его поближе. Наталья не утомляла датами читать дальшеуменьшить
и именами, но тем не менее не забывала исторические события,эпохи, людей. Дала много полезной практической информации. (Где поесть дорого и не очень, что посмотреть, где что купить. На протяжении более двух часов заботливо влдила нас по теневым улицам, подводила к фонтанчикам с водой. (Была оочень жаркая погода). Рекомендую эту экскурсию. Сложилось впечатление, что прогулялись по городу, легко и непринуждённо, хотя прошли очень много значимых достопримечательностей.
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Зульфия
Прекрасный гид Александра провела нам очень интересную экскурсию. Познакомила с основными достопримечательностями города! дала множество полезных ссылок, что посмотреть, где покушать, а также много полезных советов, то что в интернете не найти. Интересно и доходчиво донесла до нас исторические факты. 2 часа пролетели! Александра спасибо большое! Друзья 100% рекомендую экскурсию Утренний променад по Милану!
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А
Анастасия
Хотим поблагодарить Алину за незабываемую экскурсию! Мы влюбились в Милан благодаря вам. Алина показала не только главные достопримечательности, но и скрытые от глаз туристов колоритные уголки. Время пролетело незаметно, узнали много нового и получили массу удовольствия. Спасибо за профессионализм и душевность!
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Г
Гуля
Замечательная экскурсия, то, что нужно что бы первый раз прикоснуться к Милану. Интересно, с историческими фактами, легко, в общем очень понравилось. Наталья рекомендует и места где можно вкусно покушать, куда еще сходить и погрузится в атмосферу города, и даже где можно пошопиться))) Однозначно рекомендую.
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