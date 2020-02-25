55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с ажурным городом в лучах закатного солнца и проникнуться его атмосферой

Алина
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Алина – представитель гидов
На обзорной пешеходной экскурсии вы увидите Милан глазами местных жителей, научитесь ориентироваться в городе и узнаете, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды.

Кафедральный собор Дуомо, замок Сфорца, исторический район Брера и многие другие места приоткроют тайны «второй столицы».
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника «Игла, нить и узел»
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У этой экскурсии55 отзывов
4.85
Вечерний променад по Милану
Вечерний променад по Милану

Что вас ожидает

Национальный колорит
Милан — колыбель итальянской моды, а потому не стоит удивляться, что первой достопримечательностью на нашем пути станут «Игла, Нить и Узел». Вы услышите историю создания монумента и секрет трехцветной нити, будто прошивающей землю. Заведя разговор о декоративном искусстве, мы не сможем миновать пейзажный парк, где проводятся выставки. Вы прогуляетесь его аллеями в тени величественных платанов, увидите ярких попугайчиков, озеро, в котором обитают уточки и черепашки, а через мост Маленьких Русалок выйдете к средневековому замку Кастелло Сфорцеско, при котором служил Леонародо да Винчи.

Беломраморное чудо
Прямо перед замком возвышается памятник знаменитому итальянцу, способствовавшему объединению Италии. Мы поговорим о личности Джузеппе Гарибальди и разгадаем символику бронзовых скульптур постамента. Прогуливаясь колоритными миланскими улочками, вы окажетесь у старинной ратуши. Стоя на Рыночной площади, попробуете угадать, почему на нее ведет именно шесть входов, услышите о «пяти днях Милана» и полюбуетесь пламенеющей готикой Дуомо — собора, где был коронован Наполеон.

Шкатулка сокровищ
Вы узнаете, какие выставки сейчас проходят в Королевском дворце Милана и какие оперы идут в театре Ла Скала, осмотрите памятники Виктору Эммануилу II и Леонардо да Винчи, а также услышите о шедеврах Пинакотеки Брера. Мы не будем заходить внутрь музеев и соборов, но исследуем самые интересные и значимые места. А вы сами решите, хотите ли посетить их позже.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
Вечерний променад по Милану
Вечерний променад по Милану
Вечерний променад по Милану
Вечерний променад по Милану
Вечерний променад по Милану
Вечерний променад по Милану
Вечерний променад по Милану
Вечерний променад по Милану
Вечерний променад по Милану
Вечерний променад по Милану
Вечерний променад по Милану

Экскурсия проводится ежедневно в 19:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура у памятника «Игла, нить и узел».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алина
Алина
Ciao! Меня зовут Алина. Я работаю в туризме с 2013 года и, как вы, устала от скучных, перенасыщенных фактами и датами экскурсий. Поэтому нашла единомышленников (гидов, волонтеров, блогеров), с которыми мы создали для вас легкие и увлекательные прогулки в Милане, Венеции и Флоренции на любой вкус и кошелек. A presto!
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55 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Чудесная экскурсия и чудесный экскурсовод Юлия, все понравилось!)
21 февраля 2020
Экскурсия интересная, но гид, к сожалению, не смогла "влюбить" в то, о чем рассказывала.
18 февраля 2020
К сожалению, мы не попали на экскурсию 9 февраля. Но пришли на следующий день днем, и провели экскурсию с гидом Юлией. Нам понравилось очень. Одно обстоятельство несколько разочаровывает. Слишком высокая скорость перемещения от обьекта к обьекту. Тяжело успеть за гидом, а если зазеваешься, то можно потеряться. И расстояние от Кадорны до конечного пункта великовато. Нужно на 20 минут увеличить время экскурсии. Тогда можно будет задать уточняющие вопросы по ходу, а не в конце. Спасибо большое, очень нужная экскурсия. Ее нужно рекомендовать всем вновь прибывающим, причем в самом начале пребывания. Потом будет легче сориентироваться в своих желаниях.
17 февраля 2020
Очень понравилась прогулка с гидом Орыся.
28 января 2020
Прекрасно провели время! Экскурсовод Ореся - профессионал своего дела!
23 января 2020
Мне очень повезло! На групповой экскурсии я оказалась одна и это не может не радовать. Но самое приятное это мне повезло с гидом Юлией! Она настолько хорошо знает историю, любит своё дело и так увлекает во время экскурсии, что время просто незаметно пролетает! Огромное ей спасибо! Замечательно проведённое время в компании с профессионалом!
22 января 2020
Очень приятная Гид Юлия)
Рассказала за 2 часа о Милане много информации.
За такие деньги, я считаю супер экскурсия 😅
21 января 2020
Вчера были на экскурсии по вечернему Милану.Интересно и позновательно
Юлия внимательна.образована.увлекательный рассказчик.пишу с телефона.полна впесатлениц
20 января 2020
Нам повезло с экскурсией-мы вдвоем были группа, но еще больше нам повезло с экскурсоводом-Юлей. Энергичная, знающая и любящая историю Милана и сам город она и нас заразила своей энергией, рассказала много даже не по теме экскурсии, дала много советов. Экскурсия прошла на одном дыхании. Юля, спасибо огромное и успехов!
19 января 2020
Очень информативно, интересно и познавательно.
В качестве первых шагов по знакомству с Миланом - очень рекомендую.
Спасибо гиду за профессиональную работу!
Ещё 45 отзывов

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