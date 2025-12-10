Найдено 3 экскурсии в категории « Дегустационные туры » в Перудже на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 17 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Этрусский город Перуджа Прогулка по исторической столице Умбрии «в октябре Умбрия принимает гостей фестиваля «Еврошоколад» — в эти дни кондитеры вырезают из шоколада копии архитектурных памятников и фигуры знаменитостей, проводят конкурсы по поиску «сокровищ», различные дегустации шоколада и изделий из него» €160 за всё до 10 чел. 5 часов 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле) Эногастрономическая поездка по городам Перуджи «Следующая, и не менее приятная цель нашего маршрута — дегустация вина и местных продуктов на винодельне города Монтефалько» €350 за всё до 10 чел. На машине 5 часов Индивидуальная до 3 чел. Традиционная кухня Умбрии + посещение блошиного рынка Гастропутешествие с поиском антикварных сокровищ из Перуджи, Ассизи, Фолиньо или Сполето «В него включена дегустация около 25 блюд и закусок плюс бокал вина» €380 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Перуджи

Ответы на вопросы от путешественников по Перудже в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перудже Этрусский город Перуджа Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле) Традиционная кухня Умбрии + посещение блошиного рынка В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Перудже в декабре 2025 Сейчас в Перудже в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 380. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5

Экскурсии на русском языке в Перудже (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дегустационные туры», 19 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль