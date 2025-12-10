Индивидуальная
до 10 чел.
Этрусский город Перуджа
Прогулка по исторической столице Умбрии
«в октябре Умбрия принимает гостей фестиваля «Еврошоколад» — в эти дни кондитеры вырезают из шоколада копии архитектурных памятников и фигуры знаменитостей, проводят конкурсы по поиску «сокровищ», различные дегустации шоколада и изделий из него»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
Эногастрономическая поездка по городам Перуджи
«Следующая, и не менее приятная цель нашего маршрута — дегустация вина и местных продуктов на винодельне города Монтефалько»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Традиционная кухня Умбрии + посещение блошиного рынка
Гастропутешествие с поиском антикварных сокровищ из Перуджи, Ассизи, Фолиньо или Сполето
«В него включена дегустация около 25 блюд и закусок плюс бокал вина»
21 дек в 08:00
28 дек в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
