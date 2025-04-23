читать дальше

богатой истории Перуджи от этруссков до Римских Пап, и о её архитектуре. Елена сумела удержать внимание не только взрослых, но и наших детей (7–12 лет) — рассказы были живыми, с интересными деталями. Особенно запомнился рассказ о подземной Перудже и древних арках — было захватывающе! Вместо запланированных трех часов, она подарила нам все четыре. Елена прекрасно знает историю края. Она подробно, со знанием дела, отвечает на все вопросы, которые задавали ей наши эрудированные участники группы.

Все участники остались очень довольны. Рекомендуем Елену тем, кто хочет поближе познакомится с этим чудесным городом и Умбрией в целом.