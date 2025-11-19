Мои заказы

Выездные экскурсии из Перуджи

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Перудже на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
Эногастрономическая поездка по городам Перуджи
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 10 чел.
Этрусский город Перуджа
Пешая
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Этрусский город Перуджа
Прогулка по исторической столице Умбрии
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Путешествие по Умбрии: Перуджа, Ассизи, Спелло
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Умбрии: Перуджа, Ассизи, Спелло
Погулять по старинным улочкам, увидеть памятники этрусков и поговорить о художниках Возрождения
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Майя
    19 ноября 2025
    Путешествие по Умбрии: Перуджа, Ассизи, Спелло
    Екатерина - прекрасный экскурсовод, интересно и заботливо провела экскурсию, помимо исторических фактов рассказала много о современной жизни региона.
    Обязательно порекомендуем ее своим друзьям.
  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2025
    Этрусский город Перуджа
    Елена в Перудже провела для нас увлекательную экскурсию по городу. Мы погрузились в атмосферу старинных улочек, узнали много интересного о
    читать дальше

    богатой истории Перуджи от этруссков до Римских Пап, и о её архитектуре. Елена сумела удержать внимание не только взрослых, но и наших детей (7–12 лет) — рассказы были живыми, с интересными деталями. Особенно запомнился рассказ о подземной Перудже и древних арках — было захватывающе! Вместо запланированных трех часов, она подарила нам все четыре. Елена прекрасно знает историю края. Она подробно, со знанием дела, отвечает на все вопросы, которые задавали ей наши эрудированные участники группы.
    Все участники остались очень довольны. Рекомендуем Елену тем, кто хочет поближе познакомится с этим чудесным городом и Умбрией в целом.

  • I
    Iaroslav
    20 февраля 2025
    Этрусский город Перуджа
    Очень знающий материал гид. Рассказывает очень интересно,располагает к себе. Очень довольны экскурсией
  • Ю
    Юлия
    2 января 2025
    Этрусский город Перуджа
    Экскурсия понравилась, спасибо. Подача материала интересная, в конце гид посоветовала очень вкусный ресторанчик. Умбрия прекрасна!
  • О
    Оксана
    11 июля 2024
    Этрусский город Перуджа
    Очень понравилась с прогулка с Еленой. Прекрасный и многозначащий рассказчик!
  • В
    Вероника
    18 июня 2024
    Этрусский город Перуджа
    Перуджа прекрасна! Мы с удовольствием погуляли по городу в вечер приезда. Но только когда мы встретились с Еленой на следующее
    читать дальше

    утро, мы по-настоящему смогли ощутить очарование этого места. Всё ожило - и камни, и фрески, и фонтаны; история волшебным образом переплелась с сегодняшним днём, и эти впечатления теперь навсегда с нами. Без Елены мы бы просто не заметили многих свидетельств удивительной и богатой истории Умбрии и Перуджи. Елене самая искренняя благодарность и пожелания удачи!

  • В
    Валерия
    6 мая 2024
    Этрусский город Перуджа
    Прекрасная экскурсия! Елена приготовила интересный рассказ без лишних утяжелений
  • Л
    Лариса
    17 декабря 2023
    Этрусский город Перуджа
    Мы с мужем очень благодарны Елене за экскурсию. Несмотря на промозглую, безрадостную погоду в Перудже, время, проведенное с Еленой в городе оставило в душе теплое ощущение и желание побывать еще раз в столице Умбрии.
  • Д
    Дарья
    7 августа 2023
    Этрусский город Перуджа
    Очень содержательно и занимательно. Большое спасибо за такую познавательную прогулку!
  • Т
    Татьяна
    30 июля 2023
    Этрусский город Перуджа
    Елена очень знающий и профессиональный гид, я буду ее рекомендовать.
  • О
    Олеся
    25 июня 2023
    Этрусский город Перуджа
    Спасибо большое Елене за интересный рассказ о городе, его истории, интересных событиях, людях! Было очень интересно и познавательно!
  • Ю
    Юрий
    11 апреля 2023
    Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
    Елена произвела на нас самое хорошее впечатление. Экскурися была хорошо спланирована и организована.
    Будем рекомендовать нашим друзьям.
  • Д
    Дима
    17 октября 2022
    Этрусский город Перуджа
    Потрясающая экскурсия и замечательный экскурсовод!!! Рекомендую без сомнений!!!
  • В
    Валентина
    12 декабря 2021
    Этрусский город Перуджа
    Мне понравилась эта экскурсия. Елена очень интересно все рассказала. Экскурсия получилась содержательной,хотя на улице было и холодно и мы спешили! Поэтому смело рекомендую Елену!
  • Б
    Борис
    27 октября 2019
    Этрусский город Перуджа
    Огромное спасибо Лена за отлично организованную и проведенную экскурсию по центру Перуджи.
    За 3 часа Мы получили все что хотели: осмотрели
    читать дальше

    центр города, кафедрал, получили историческую информацию, узнали немного больше о жизни простых итальянцев, получили рекомендацию на обед и продолжение осмотра (музеи)

  • Д
    Дмитрий
    25 января 2019
    Этрусский город Перуджа
    Замечательная экскурсия для зрителя любой степени подготовленности
  • М
    Марина
    2 августа 2018
    Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия, много интересной информации, вкусных и нетуристичнских мест. Спасибо большое, Елена!
  • К
    Капитолина
    7 мая 2017
    Этрусский город Перуджа
    Елена провела с нами чудесную экскурсию в Перуджи. За короткое время мы успели услышать многое и об истории города, его
    читать дальше

    роли в этрусском государстве и позднее, посмотрели кафедральный собор и монастырь св. Петра, с хорошим знанием архитектурных и художественных стилей, католической церкви, просто исторических анекдотов. Успели даже купить подарочки в виде ручных конфеток Боччо. Прекрасный день! И оород прекрасный! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Перудже в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перудже
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
  2. Этрусский город Перуджа
  3. Путешествие по Умбрии: Перуджа, Ассизи, Спелло
Сколько стоит экскурсия по Перудже в декабре 2025
Сейчас в Перудже в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 350. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии по окрестностям Перуджи и местам Италии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии