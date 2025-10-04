Индивидуальная
до 10 чел.
Этрусский город Перуджа
Прогулка по исторической столице Умбрии
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по городам Винной дороги Сагрантино (на вашем автомобиле)
Эногастрономическая поездка по городам Перуджи
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Перуджа сквозь века: бесконечные лестницы, фрески и панорамы
Прикоснуться к наследию этрусков, римлян и итальянского Возрождения
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€67 за человека
- ЕЕлена4 октября 2025Благодарю за информативную и увлекательную экскурсию. Рекомендую!
Сколько стоит экскурсия по Перудже в декабре 2025
Сейчас в Перудже в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 350. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
