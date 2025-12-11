Индивидуальная
Перуджа сквозь века: бесконечные лестницы, фрески и панорамы
Прикоснуться к наследию этрусков, римлян и итальянского Возрождения
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€67 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Умбрии: Перуджа, Ассизи, Спелло
Погулять по старинным улочкам, увидеть памятники этрусков и поговорить о художниках Возрождения
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Традиционная кухня Умбрии + посещение блошиного рынка
Гастропутешествие с поиском антикварных сокровищ из Перуджи, Ассизи, Фолиньо или Сполето
21 дек в 08:00
28 дек в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
