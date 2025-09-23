Найдено 3 экскурсии в категории « Святые места » в Перудже на русском языке, цены от €67, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 10% 3 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Знакомьтесь, Перуджа Исследовать исторический центр столицы Умбрии «Экскурсия продолжится на площади 4 Ноября, которую украшают древний фонтан и Кафедральный собор Святого Лаврентия» €144 €160 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная Перуджа сквозь века: бесконечные лестницы, фрески и панорамы Прикоснуться к наследию этрусков, римлян и итальянского Возрождения €67 за человека На машине 5 часов Индивидуальная до 3 чел. Путешествие по Умбрии: Перуджа, Ассизи, Спелло Погулять по старинным улочкам, увидеть памятники этрусков и поговорить о художниках Возрождения «Порциункола — церковь «матрёшка»» €350 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Перуджи

