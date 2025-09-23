-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Перуджа
Исследовать исторический центр столицы Умбрии
«Экскурсия продолжится на площади 4 Ноября, которую украшают древний фонтан и Кафедральный собор Святого Лаврентия»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
€144
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Перуджа сквозь века: бесконечные лестницы, фрески и панорамы
Прикоснуться к наследию этрусков, римлян и итальянского Возрождения
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
€67 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Умбрии: Перуджа, Ассизи, Спелло
Погулять по старинным улочкам, увидеть памятники этрусков и поговорить о художниках Возрождения
«Порциункола — церковь «матрёшка»»
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Перудже в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Перудже
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Перудже в сентябре 2025
Сейчас в Перудже в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 67 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Перудже (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 3 ⭐ отзыва, цены от €67. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь