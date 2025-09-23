Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Перуджи

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Перудже на русском языке, цены от €67, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Знакомьтесь, Перуджа
Пешая
2.5 часа
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Перуджа
Исследовать исторический центр столицы Умбрии
«Экскурсия продолжится на площади 4 Ноября, которую украшают древний фонтан и Кафедральный собор Святого Лаврентия»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
€144€160 за всё до 10 чел.
Перуджа сквозь века: бесконечные лестницы, фрески и панорамы
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Перуджа сквозь века: бесконечные лестницы, фрески и панорамы
Прикоснуться к наследию этрусков, римлян и итальянского Возрождения
«Мы прогуляемся по узким старинным улочкам, посетим несколько церквей и крепость»
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
€67 за человека
Путешествие по Умбрии: Перуджа, Ассизи, Спелло
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Умбрии: Перуджа, Ассизи, Спелло
Погулять по старинным улочкам, увидеть памятники этрусков и поговорить о художниках Возрождения
«Порциункола — церковь «матрёшка»»
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
€350 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Перудже в категории «Монастыри, церкви, храмы»

