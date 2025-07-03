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Экскурсии Питильяно об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Питильяно на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Таинственные Питильяно и Сорано (на вашем авто)
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственные Питильяно и Сорано (на вашем авто)
Исследовать самобытные этрусские города в глубинке Тосканы
Начало: В Питильяно
Сегодня в 10:00
Завтра в 16:30
€200 за всё до 4 чел.
Сована и Питильяно: история и виноделие
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сована и Питильяно: история и виноделие
Изучить прелестные туфовые городки на юге Тосканы
Начало: На паркинге San Michele
Сегодня в 10:30
31 июл в 15:30
€200 за всё до 4 чел.
Город-сказка Питильяно
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Город-сказка Питильяно
Посетить один из самых красивых городов Тосканы, построенный на туфовой скале
Сегодня в 10:00
5 авг в 10:00
€200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    3 июля 2025
    Таинственные Питильяно и Сорано (на вашем авто)
    Мы съездили в 3 города: ещё был город Сована. Гид едет на своей машине, вы на своей) машина нужна только чтобы
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    проехать 15-20 минут до новой точки. Пишшу это специально, потому что в описании формулировка "на вашей машине" немного сбивает с толку. Экскурсия получилось лёгкая, но насыщенная, и погулять, и послушать рассказы о древних этруссках. Порадовало, что по маршруту почти нет туристов. Во всех городах практически только вы, гид и местные жители. Елена, спасибо за познавательный тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Питильяно в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Питильяно в июле 2025
Сейчас в Питильяно в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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