Likhota I. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия по городу

В Тоскане есть только одно место, где в названии заложена вся история 📖 — это город 🏙️ Пиза. Древний этрусский и римский порт ставший могучей Морской Республикой. Амбициозные Пизанцы свой вкус и богатство декларировали выбором самого дорогого материала, и сегодня, построения на "Площади Чудес" как свидетели процветания древней морской державы.

Мы посетим по вашему желанию Кафедрального собора (la Cattedrale), где познакомимся с произведениями искусства периода раннего возрождения, Баттистерий (il Battistero) – городскую крестильню с особой акустикой, мемориальное кладбище "Кампо Санто" (il camposanto monumentale) с фресоками («Страшный суд», «Ад», «Анахореты», «Триумф Смерти»).

Продолжим выйдя в город до элегантной «Площади Рыцарей» (Piazza dei Cavalieri), торговая улица via Borgo Stretto, улица домов-башен (via delle belle Torri), набережная реки Арно с дворцами XV века не такие шикарные, как дворцы набережной реки Невы в Петербурге, но поверьте, петербургские дворяне любили итальянскую Пизу и многие дворцы до сих пор хранят свои тайны, о которых Вы узнаете.

На Колокольню или как мы её привыкли называть "Падающая башня" ( la Torre pendente) вы можете поднятья после нашей экскурсии 🧭