Likhota I. проводит ещё 6 экскурсий

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Пиза - история амбициозной морской державы

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Пизы
Пиза - история амбициозной морской державы
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €170 за экскурсию

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Пиза - история амбициозной морской державы
Экскурсия по городу
В Тоскане есть только одно место, где в названии заложена вся история 📖 — это город 🏙️ Пиза. Древний этрусский и римский порт ставший могучей Морской Республикой. Амбициозные Пизанцы свой вкус и богатство декларировали выбором самого дорогого материала, и сегодня, построения на "Площади Чудес" как свидетели процветания древней морской державы.
Мы посетим по вашему желанию Кафедрального собора (la Cattedrale), где познакомимся с произведениями искусства периода раннего возрождения, Баттистерий (il Battistero) – городскую крестильню с особой акустикой, мемориальное кладбище "Кампо Санто" (il camposanto monumentale) с фресоками («Страшный суд», «Ад», «Анахореты», «Триумф Смерти»).
Продолжим выйдя в город до элегантной «Площади Рыцарей» (Piazza dei Cavalieri), торговая улица via Borgo Stretto, улица домов-башен (via delle belle Torri), набережная реки Арно с дворцами XV века не такие шикарные, как дворцы набережной реки Невы в Петербурге, но поверьте, петербургские дворяне любили итальянскую Пизу и многие дворцы до сих пор хранят свои тайны, о которых Вы узнаете.
На Колокольню или как мы её привыкли называть "Падающая башня" ( la Torre pendente) вы можете поднятья после нашей экскурсии 🧭
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость билета в Баптистерий и Каспосанто 7евро/ чел.
  • Кафедральный собор бесплатно.
  • Падающая башня 18 евро\ чел.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 площадь D.Manin

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Likhota I.
Likhota I.
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