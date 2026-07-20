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Прогулка по Пизе с аудиогидом в вашем смартфоне

Узнать город, а не просто сфотографироваться с башней
Как вы думаете, была бы Пиза известна, если бы посреди города не падала башня? Мы готовы поспорить, что да! Ведь кроме башни, здесь есть великолепный средневековый собор, самый большой в Италии баптистерий и хорошо сохранившаяся крепостная стена. Набережную Арно украшают средневековые дворцы, а мостовые помнят шаги Галилея и Байрона. Пойдёмте изучать Пизу!
Прогулка по Пизе с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Пизе с аудиогидом в вашем смартфоне
Прогулка по Пизе с аудиогидом в вашем смартфоне

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Пизанский собор, Падающую башню и баптистерий Святого Иоанна.
  • дворцы Медичи и их вдов.
  • церковь Санта-Мария-делле-Спина.
  • набережную Арно.
  • городскую стену Пизы.
  • площадь Рыцарей ордена Святого Стефана.

На прогулке:

  • вы узнаете об истории Пизы от древних римлян до итальянских революционеров.
  • выясните, как Медичи стали могущественнее королей и где они держали своих вдов.
  • заглянете в самую старую кофейню Пизы.
  • найдёте ещё одно здание, которое тоже немного падает.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем
  • Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Входные билеты в Пизанский монументальный комплекс и на Пизанскую стену не включены в стоимость. Их необходимо приобрести заранее отдельно. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

    • Выберите удобную дату из расписания

    Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
    Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
    Неоплаченная бронь отменяется в один клик

    Стоимость аудиогида

    ТарифСтоимость
    Базовый билет€12
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Витторио Эмануэле II
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Пизе
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2023 года
    Провёл экскурсии для 4830 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
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    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

    Входит в следующие категории Пизы

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