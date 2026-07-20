Как вы думаете, была бы Пиза известна, если бы посреди города не падала башня? Мы готовы поспорить, что да! Ведь кроме башни, здесь есть великолепный средневековый собор, самый большой в Италии баптистерий и хорошо сохранившаяся крепостная стена. Набережную Арно украшают средневековые дворцы, а мостовые помнят шаги Галилея и Байрона. Пойдёмте изучать Пизу!
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Пизанский собор, Падающую башню и баптистерий Святого Иоанна.
- дворцы Медичи и их вдов.
- церковь Санта-Мария-делле-Спина.
- набережную Арно.
- городскую стену Пизы.
- площадь Рыцарей ордена Святого Стефана.
На прогулке:
- вы узнаете об истории Пизы от древних римлян до итальянских революционеров.
- выясните, как Медичи стали могущественнее королей и где они держали своих вдов.
- заглянете в самую старую кофейню Пизы.
- найдёте ещё одно здание, которое тоже немного падает.
Организационные детали
Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем Аудиогид доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные Входные билеты в Пизанский монументальный комплекс и на Пизанскую стену не включены в стоимость. Их необходимо приобрести заранее отдельно. Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Витторио Эмануэле II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Пизе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4830 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Входит в следующие категории Пизы
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