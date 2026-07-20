Как вы думаете, была бы Пиза известна, если бы посреди города не падала башня? Мы готовы поспорить, что да! Ведь кроме башни, здесь есть великолепный средневековый собор, самый большой в Италии баптистерий и хорошо сохранившаяся крепостная стена. Набережную Арно украшают средневековые дворцы, а мостовые помнят шаги Галилея и Байрона. Пойдёмте изучать Пизу!

Описание аудиогида

Что вас ожидает Вы увидите: Пизанский собор, Падающую башню и баптистерий Святого Иоанна.

дворцы Медичи и их вдов.

церковь Санта-Мария-делле-Спина.

набережную Арно.

городскую стену Пизы.

площадь Рыцарей ордена Святого Стефана. На прогулке: вы узнаете об истории Пизы от древних римлян до итальянских революционеров.

выясните, как Медичи стали могущественнее королей и где они держали своих вдов.

заглянете в самую старую кофейню Пизы.

найдёте ещё одно здание, которое тоже немного падает. Организационные детали Это самостоятельная экскурсия без гида.

Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i