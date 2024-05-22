Экскурсии Пизы об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Пизе на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пиза - это не только падающая башня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Пешком по Площади Чудес
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
134 за всё до 10 чел.
Пиза: не только башня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Пиза: не только башня
Познакомиться с архитектурой города и узнать истории о его жителях: жуткие, забавные и любопытные
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Спасибо огромное Ирине за столь насыщенный день, столько новых открытий, очень располагает к себе, очень приятный человек. Ирина прекрасно владеет информацией, ответила на абсолютно все вопросы, рекомендую всем данную экскурсию.
  • Я
    Яна
    13 мая 2024
    Пиза: не только башня
    Выражаю благодарность гиду за возможность погрузиться в интересную историю Пизы. Надежда прекрасный рассказчик и готова дать ответы на любые вопросы не только об удивительной истории Тосканы, но и о сегодняшней Италии. Спасибо!
  • П
    Павел
    9 мая 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Очень информативно и понятно. Гид отличный.
    Очень информативно и понятно. Гид отличный
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Мы провели с Ириной великолепно время в Пизе. Она очень много знает и интересно рассказывает, очень увлеченно погрузила нас в далекие века. Рекомендую ее на 500%
  • М
    Мария
    20 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным
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    Пизанским собором, разобрались в изображениях на фресках кладбища Кампо-Санто и, конечно, удивились Пизанской башне. Спасибо за знакомство с Флоренцией, за новые архитектурные познания, за вкусный кофе в её старейшей кофейне, а также за возможность попробовать новые ароматы в старинной аптеке Санта Мария Новелла.

  • В
    Валентин
    16 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую
    Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жаркоОтличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жаркоОтличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко
  • А
    Анвар
    13 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Очень хорошая, познавательная экскурсия. Замечательный экскурсовод Светлана. Ребёнку понравилось и взрослым было интересно, не скучно.

Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «История и архитектура»

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  1. Пиза - это не только падающая башня
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  3. Пиза: не только башня
Сколько стоит экскурсия по Пизе в июне 2024
Сейчас в Пизе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 250. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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