Найдено 3 экскурсии в категории « История и архитектура » в Помпеи на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

Пешая 2 часа 46 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Помпеи - жизнь мёртвого города Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия €270 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Помпеи - самый живой из мёртвых городов Не просто погулять по руинам, а увидеть за ними повседневный быт помпеянцев €230 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Помпеи глазами художников Переместиться на тысячелетия назад и побродить по улицам, которые стали частью мирового искусства Начало: По договорённости с организатором €280 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Помпеи

Ответы на вопросы от путешественников по Помпеи в категории «История и архитектура»

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