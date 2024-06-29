4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
По Изумрудному берегу Сардинии: роскошное путешествие
Вас ждет увлекательное путешествие по фешенебельному побережью Сардинии. Узнайте о превращении дикого берега в один из лучших курортов мира
«Побываете в «затерянном порту», напоминающем своими видами Монако, познакомитесь с нетипичной архитектурой церкви «Морская Звезда», в которой хранится подлинник Эль Греко и венчаются знатные пары»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер + ознакомительный тур
Начало: Отель/аэропорт
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Обзорная по Изумрудному побережью
Начало: Ваш отель
«Наша прогулка подразумевает близкое знакомство с ними в Порто-Черво»
Расписание: Ежедневно, по согласованию с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalja29 июня 2024Спасибо огромное,Ирине! Посетили экскурсию по изумрудному берегу Сардинии! Ирина очень хорошая гид,интересно и увлекательно рассказывала и показывала разные достопримечательности! Всем рекомендуем!
- ЕЕкатерина8 ноября 2023Мы были на Сардинии с семьей, в первый раз. Обратились к Ирине, чтобы составить подходящий для нас маршрут, сразу оговорили,
- ТТатьяна18 сентября 2023Путешествие по изумрудному побережью в компании Ирины оставило только невероятно приятные впечатления! Очень легко и интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Порто-Черво в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Порто-Черво в октябре 2024
Сейчас в Порто-Черво в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 350. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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