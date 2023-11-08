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что нас интересует, а что можно пропустить. Решили проехать по Изумрудному берегу и совершить отдельную поездку на Корсику на пароме. Все прошло замечательно, Ирина - очень комфортный в общении человек, а также пунктуальный, внимательный и знающий гид. В ходе поездок узнали многое об истории Сардинии и Корсики, о жизни и обычаях местных жителей. Ирина рассказывала и о своей жизни на Сардинии, было действительно очень интересно. Большое спасибо за сопровождение и незабываемые впечатления!