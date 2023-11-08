Индивидуальные экскурсии в Порто-Черво с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Порто-Черво на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Изумрудное побережье Коста Смеральда
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
7 отзывов
Изумрудное побережье Коста Смеральда
Увидеть лучшие панорамы Сардинии и прогуляться по курортному Порто-Черво
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
80 за человека
По Изумрудному берегу Сардинии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
По Изумрудному берегу Сардинии
Обзорная автомобильная экскурсия по побережью
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 6 чел.
Порто Черво не перестает удивлять
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Порто Черво не перестает удивлять
Встретить мировых звёзд, прогуляться по бутикам и насладиться видами городка
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 130 за всё до 7 чел.
По Сардинии с детьми
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
По Сардинии с детьми
Разнообразить семейный отдых на острове
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 7 чел.
Из Порто-Черво - на остров Корсика
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Из Порто-Черво - на остров Корсика
Отправиться на родину Наполеона, узнать неожиданные детали его биографии и погулять по Бонифачо
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2023
    По Изумрудному берегу Сардинии
    Мы были на Сардинии с семьей, в первый раз. Обратились к Ирине, чтобы составить подходящий для нас маршрут, сразу оговорили,
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    что нас интересует, а что можно пропустить. Решили проехать по Изумрудному берегу и совершить отдельную поездку на Корсику на пароме. Все прошло замечательно, Ирина - очень комфортный в общении человек, а также пунктуальный, внимательный и знающий гид. В ходе поездок узнали многое об истории Сардинии и Корсики, о жизни и обычаях местных жителей. Ирина рассказывала и о своей жизни на Сардинии, было действительно очень интересно. Большое спасибо за сопровождение и незабываемые впечатления!

  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2023
    По Изумрудному берегу Сардинии
    Путешествие по изумрудному побережью в компании Ирины оставило только невероятно приятные впечатления! Очень легко и интересно!
  • Р
    Раиса
    22 июня 2023
    Изумрудное побережье Коста Смеральда
    Андрей – замечательный экскурсовод и очень приятный человек. В очень легкой приятной манере рассказал нам об истории создания Коста-Смеральда, показал удивительные места. Мы получили огромное удовольствие. Спасибо!!!
  • А
    Анна
    5 августа 2021
    Изумрудное побережье Коста Смеральда
    Прекрасно проведённое время! Андрей познакомил с красивейшими видами и очень интересными историческими фактами о Сардинии. Профессиональный гид и очень внимательный к клиентам человек.
  • В
    Виктория
    8 июля 2021
    Изумрудное побережье Коста Смеральда
    Мы приехали на Сардинию впервые, потому решили заказать обзорную экскурсию и не пожалели. Андрей рассказал много интересного о истории острова,
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    показал самые красивые места на побережье моря и оброрные площадки с которых открывается потрясающий вид от которого захватывает дух. Впечатления от этого останутся с нами надолго. Это того стоит. Обязательно вернёмся на Сардинию снова.

  • Д
    Денис
    22 июня 2018
    По Изумрудному берегу Сардинии
    Ирина не плохой человек и собеседник, хорошо знает Порто Черво, включая пикантные подробности жизни на острове российских олигархов и богемы.
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    Для тех интересуется светской жизнью и хочет полюбоваться на большие деньги, тогда Ирина отличный вариант, особенно с 20 июня по 20 сентября. Но если вам хочется погружения в глубину истории острова, то лучше подключить ее мужа. Он явно более знающий человек.

  • Ю
    Юлия
    14 октября 2014
    Порто Черво не перестает удивлять
    Мы остались очень довольны, ездили с Ириной на 2 экскурсии - обзорная по Изумрудному берегу и на Корсику. Обе экскурсии
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    прошли на одном дыхании: Ирина прекрасный рассказчик, знает множество интересных исторических фактов и просто крайне приятный в общении человек. Кроме того, мы забыли очки в автомобиле после экскурсии, а Ирина, несмотря на то, что находилась в совершенно другому городе, пошла нам на встречу и лично привезла нам очки, что говорит о ее чуткости и человечности!

  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2014
    Порто Черво не перестает удивлять
    Спасибо огромное гиду Ирине! Мы влюбились в Сардинию! Она помогла погрузиться в атмосферу Итальянского острова, мы увидели жизнь настоящих островитян, посетили город Темпио, гробницы гигантов, пробковую фабрику, нураги и еще много всего интересного! Еще раз спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Порто-Черво в категории «Индивидуальные»

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  1. Изумрудное побережье Коста Смеральда
  2. По Изумрудному берегу Сардинии
  3. Порто Черво не перестает удивлять
  4. По Сардинии с детьми
  5. Из Порто-Черво - на остров Корсика
Сколько стоит экскурсия по Порто-Черво в июне 2024
Сейчас в Порто-Черво в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 80 до 350. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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