Мои заказы

Выездные экскурсии из Порто-Черво

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Порто-Черво на русском языке, цены от €330. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Изумрудное побережье Коста Смеральда
На машине
4.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Изумрудное побережье Коста Смеральда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и природной красоты Коста Смеральда. Порто-Черво, элитные бутики, яхты и дегустация сардинского вина ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €330 за всё до 7 чел.
По Изумрудному берегу Сардинии
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Изумрудному берегу Сардинии: роскошное путешествие
Вас ждет увлекательное путешествие по фешенебельному побережью Сардинии. Узнайте о превращении дикого берега в один из лучших курортов мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 7 чел.
Из Порто-Черво - на остров Корсика
Пешая
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Порто-Черво - на остров Корсика
Отправиться на родину Наполеона, узнать неожиданные детали его биографии и погулять по Бонифачо
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€780 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Порто-Черво в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порто-Черво
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Изумрудное побережье Коста Смеральда
  2. По Изумрудному берегу Сардинии
  3. Из Порто-Черво - на остров Корсика
Сколько стоит экскурсия по Порто-Черво в декабре 2025
Сейчас в Порто-Черво в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 330 до 780. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Порто-Черво и местам Италии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии