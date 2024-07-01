Экскурсии выходного дня в Порто-Черво

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Порто-Черво на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Изумрудному берегу Сардинии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
По Изумрудному берегу Сардинии: роскошное путешествие
Вас ждет увлекательное путешествие по фешенебельному побережью Сардинии. Узнайте о превращении дикого берега в один из лучших курортов мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 7 чел.
Изумрудное побережье Коста Смеральда
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
8 отзывов
Изумрудное побережье Коста Смеральда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир роскоши и природной красоты Коста Смеральда. Порто-Черво, элитные бутики, яхты и дегустация сардинского вина ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 330 за всё до 7 чел.
Порто Черво не перестает удивлять
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Порто Черво не перестает удивлять: индивидуальная экскурсия
В Порто Черво швартуются яхты шейхов и олигархов. Прогулка по бутикам, старинная церковь и смотровые площадки ждут вас! Незабываемые фото и выгодные покупки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 130 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    1 июля 2024
    Изумрудное побережье Коста Смеральда
    Чудесная экскурсия по северной части Сардинии. Удалось посмотреть все достопримечательности региона. Андрей чудесный рассказчик знающий историю Сардинии и множество не избитых фактов! Комфортабельный мерседес провезет Вас по захватывающим дух местам! Андрей всегда готов помочь по всем вопросам, настоящий ГИД! Спасибо большое! Рекомендуем!
  • N
    Natalja
    29 июня 2024
    По Изумрудному берегу Сардинии
    Спасибо огромное,Ирине! Посетили экскурсию по изумрудному берегу Сардинии! Ирина очень хорошая гид,интересно и увлекательно рассказывала и показывала разные достопримечательности! Всем рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2023
    По Изумрудному берегу Сардинии
    Мы были на Сардинии с семьей, в первый раз. Обратились к Ирине, чтобы составить подходящий для нас маршрут, сразу оговорили,
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    что нас интересует, а что можно пропустить. Решили проехать по Изумрудному берегу и совершить отдельную поездку на Корсику на пароме. Все прошло замечательно, Ирина - очень комфортный в общении человек, а также пунктуальный, внимательный и знающий гид. В ходе поездок узнали многое об истории Сардинии и Корсики, о жизни и обычаях местных жителей. Ирина рассказывала и о своей жизни на Сардинии, было действительно очень интересно. Большое спасибо за сопровождение и незабываемые впечатления!

  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2023
    По Изумрудному берегу Сардинии
    Путешествие по изумрудному побережью в компании Ирины оставило только невероятно приятные впечатления! Очень легко и интересно!
  • Р
    Раиса
    22 июня 2023
    Изумрудное побережье Коста Смеральда
    Андрей – замечательный экскурсовод и очень приятный человек. В очень легкой приятной манере рассказал нам об истории создания Коста-Смеральда, показал удивительные места. Мы получили огромное удовольствие. Спасибо!!!
  • А
    Анна
    5 августа 2021
    Изумрудное побережье Коста Смеральда
    Прекрасно проведённое время! Андрей познакомил с красивейшими видами и очень интересными историческими фактами о Сардинии. Профессиональный гид и очень внимательный к клиентам человек.
  • Ю
    Юлия
    14 октября 2014
    Порто Черво не перестает удивлять
    Мы остались очень довольны, ездили с Ириной на 2 экскурсии - обзорная по Изумрудному берегу и на Корсику. Обе экскурсии
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    прошли на одном дыхании: Ирина прекрасный рассказчик, знает множество интересных исторических фактов и просто крайне приятный в общении человек. Кроме того, мы забыли очки в автомобиле после экскурсии, а Ирина, несмотря на то, что находилась в совершенно другому городе, пошла нам на встречу и лично привезла нам очки, что говорит о ее чуткости и человечности!

  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2014
    Порто Черво не перестает удивлять
    Спасибо огромное гиду Ирине! Мы влюбились в Сардинию! Она помогла погрузиться в атмосферу Итальянского острова, мы увидели жизнь настоящих островитян, посетили город Темпио, гробницы гигантов, пробковую фабрику, нураги и еще много всего интересного! Еще раз спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Порто-Черво в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Порто-Черво в июле 2024
Сейчас в Порто-Черво в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 350. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Порто-Черво (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 14 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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