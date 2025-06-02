E Ekaterina

Мы заказали экскурсию, чтобы изучить мозаики Равенны и получили больше, чем ожидали: кроме невероятно интересного рассказа о мозаиках, Анна также поделилась с нами историями о самом городе, помогла организовать время в нем наилучшим образом. Рекомендую 100%