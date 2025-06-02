Индивидуальная
до 7 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия
Погрузитесь в мир мозаик Равенны, раскройте тайны древних символов и узнайте историю великих памятников Юнеско
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
Сегодня в 09:00
5 июл в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Равенна и переломный момент в истории
Откройте для себя захватывающую историю Равенны, где судьбы империй и людей переплетаются в уникальных мозаиках и архитектуре
Начало: На Piazza del Popolo
Завтра в 12:30
5 июл в 10:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Равенна: сияние Византийской эпохи
Погрузитесь в историю Равенны, где архитектура и мозаики расскажут о великих эпохах. Уникальная экскурсия для ценителей искусства и истории
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina2 июня 2025Мы заказали экскурсию, чтобы изучить мозаики Равенны и получили больше, чем ожидали: кроме невероятно интересного рассказа о мозаиках, Анна также поделилась с нами историями о самом городе, помогла организовать время в нем наилучшим образом. Рекомендую 100%
- ООльга12 апреля 2025Прекрасная экскурсия и замечательная гид Анна сделали наш день интересным, увлекательным и познавательным! Побывали на могиле Данте, налюбовались красивейшими мозаиками Равенны, накупили сувениров! Анна рассказывала все очень интересно и подробно, отвечала на все наши вопросы и была очень доброжелательна)
- ЛЛев9 марта 2025Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Равенне в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Равенне
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Равенне в июле 2025
Сейчас в Равенне в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 260. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Равенне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 10 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь