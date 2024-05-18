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правда, слушать приятно и интересно. Нам повезло посетить соборы и мавзолей Галлы Плацидии в такое время, когда больших групп не было, наше время никто не ограничивал и рассказ гида был максимально подробным. Отдельное спасибо Джакомо за подсказки точек, с которых открывается наилучший обзор на ту или иную мозаику.