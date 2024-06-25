3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Посетить главные храмы и музеи города и расшифровать великолепные мозаики на их стенах и куполах
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Звёзды Равенны
Узнать самое интересное о городе и старинных мозаиках
27 июля в 10:00
30 июля в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Посетить главные достопримечательности города и полюбоваться фантастическими старинными мозаиками
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKonstantin25 июня 2024Отлично
- ГГалина18 мая 2024Нам понравилась экскурсия от Анны. Интересно и подробно рассказала нам про основные достопримечательности города. Общительная, дружелюбная, позитивная. Спасибо.
- ААнна15 апреля 2024Анна очень легкий в общении человек. Провела нас по Равенне, открыв совершенно неожиданные сокровища этого скромного на первый взгляд города. Непринудежденно снабжая нас и информацией о итальянских привычках, обычаях в еде, блюдах, покупках и местах
- ЮЮлия28 марта 2024Прекрасная прогулка с Джакомо по главным достопримечательностям Равенны. Все что говорилось в других отзывах про отличное владение русским языком -
- ИИрина27 января 2024Энциклопедические знания и любовь к родному городу! Спасибо, Джакомо! Alla prossima!
- ААлександр6 января 2024Ольга прекрасно провела для нас экскурсию, смогла заинтересовать детей с учётом сложного материала. Нам очень понравилась Равенна. Рекомендуем!
- ККира13 ноября 2023Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!
- ИИлья19 марта 2023Все понравилось!
- ААлексей9 января 2020Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Равенне в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Равенне в июле 2024
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