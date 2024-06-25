Экскурсии выходного дня в Равенне

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Равенне на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Пешая
13 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Посетить главные храмы и музеи города и расшифровать великолепные мозаики на их стенах и куполах
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Звёзды Равенны
Пешая
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Звёзды Равенны
Узнать самое интересное о городе и старинных мозаиках
27 июля в 10:00
30 июля в 10:00
180 за всё до 6 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Пешая
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Посетить главные достопримечательности города и полюбоваться фантастическими старинными мозаиками
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
210 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Konstantin
    25 июня 2024
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Отлично
  • Г
    Галина
    18 мая 2024
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Нам понравилась экскурсия от Анны. Интересно и подробно рассказала нам про основные достопримечательности города. Общительная, дружелюбная, позитивная. Спасибо.
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Анна очень легкий в общении человек. Провела нас по Равенне, открыв совершенно неожиданные сокровища этого скромного на первый взгляд города. Непринудежденно снабжая нас и информацией о итальянских привычках, обычаях в еде, блюдах, покупках и местах
  • Ю
    Юлия
    28 марта 2024
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Прекрасная прогулка с Джакомо по главным достопримечательностям Равенны. Все что говорилось в других отзывах про отличное владение русским языком -
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    правда, слушать приятно и интересно. Нам повезло посетить соборы и мавзолей Галлы Плацидии в такое время, когда больших групп не было, наше время никто не ограничивал и рассказ гида был максимально подробным. Отдельное спасибо Джакомо за подсказки точек, с которых открывается наилучший обзор на ту или иную мозаику.

  • И
    Ирина
    27 января 2024
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Энциклопедические знания и любовь к родному городу! Спасибо, Джакомо! Alla prossima!
  • А
    Александр
    6 января 2024
    Звёзды Равенны
    Ольга прекрасно провела для нас экскурсию, смогла заинтересовать детей с учётом сложного материала. Нам очень понравилась Равенна. Рекомендуем!
  • К
    Кира
    13 ноября 2023
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!
    Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!
  • И
    Илья
    19 марта 2023
    Звёзды Равенны
    Все понравилось!
  • А
    Алексей
    9 января 2020
    Звёзды Равенны
    Отличная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Равенне в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Равенне в июле 2024
Сейчас в Равенне в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 210. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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