Еще несколько необычных экскурсий в Риме

Я вам скидываю подробную инструкцию как из Рима сесть на поезд и доехать до нашего городка Терни. От Рима мы находимся в часе езды. На вокзале города Терни я вас встречаю, и на машине мы отправляемся в экологически чистое место, на просторные долины и зеленые холмы, где и находится наша винодельня. Здесь Вас ждет знакомство с крестьянским бытом, процессом выращивания виноградников и производства вина, дегустация лучших его сортов, а также полноценный и невероятно вкусный домашний обед из своих фермерских продуктов.

Экскурсия из Рима в город 🏙️ Терни. Проводится с четверга по воскресенье.