Еще несколько необычных экскурсий в Риме

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Дегустация натуральных вин

Ирина М.
Ирина М. – Гид из Рима
Вы проведёте незабываемый день в нетуристической Италии: насладитесь красотами небольшого города, увидите удивительный водопад и попробуете лучшие сорта натуральных вин!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €175 за экскурсию

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Дегустация натуральных вин
Дегустация натуральных вин
Я вам скидываю подробную инструкцию как из Рима сесть на поезд и доехать до нашего городка Терни. От Рима мы находимся в часе езды. На вокзале города Терни я вас встречаю, и на машине мы отправляемся в экологически чистое место, на просторные долины и зеленые холмы, где и находится наша винодельня. Здесь Вас ждет знакомство с крестьянским бытом, процессом выращивания виноградников и производства вина, дегустация лучших его сортов, а также полноценный и невероятно вкусный домашний обед из своих фермерских продуктов.
Экскурсия из Рима в город 🏙️ Терни. Проводится с четверга по воскресенье.
Что входит
  • Экскурсия на виноделюню
  • Дегустация вин
  • Домашний обед
  • Транспорт
Что не входит
  • Входной билет на поезд
Начало и место завершения
🚩 ж/д вокзал города Терни
Дегустация натуральных вин
Дегустация натуральных вин
Дегустация натуральных вин
Дегустация натуральных вин
Дегустация натуральных вин
Дегустация натуральных вин
Дегустация натуральных вин

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина М.
Ирина М.
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