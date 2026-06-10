72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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безусловно соперничает с Сиенским Дуомо, а по экстерьеру - явно превосходит его. Внутри собора - восхитительная капелла с грандиозными фресками на стенах и потолке, создаваемыми Лукой Синьорелли в течение 4 лет! Фрески написаны до Сикстинской капеллы Микеланджело и точно могут с ними посоперничать! Но самое главное - Таня очень душевная, открытая, все понимающая с полуслова, принимающая все пожелания и даже капризы экскурсантов! Для нас это было очень важно - мы с женой очень привередливые туристы и нам трудно угодить. Обед же из 4-х итальянских блюд с кофе и Орвиетским вино в ресторане Il Labirinto и посещение подземелья этрусков превзошел все ожидания. Обязательно к посещению! Все на экскурсию по Орвието с прекрасной Татьяной (не реклама)! В следующий свой приезд поедем в Умбрию к ней. Еще остались неохваченными умирающий город Чивита Дель Баньореджо и озеро Больсано!