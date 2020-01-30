72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это совершенно уникальный древний городок, стоящий на высоченном холме из туфа, изрытом подземными ходами и секретными пещерами. Орвието находится в часе езды от Рима и буквально утопает в зелени. Виноградники, великолепная природа и гармония — вот такие первые впечатления вызывает у большинства туристов это место. Орвието таит в себе много загадок и секретов. Кажется, он совершенно не поменялся со времен средневековья, и все мировые процессы и события далеки от этого лона природы и царства тишины.

Что вас ожидает

Знакомство с Орвието

Прокатившись на фуникулёре, вы попадете в старинную часть города и сразу же погрузитесь в события, происходившие здесь в течение многих столетий. Вы увидите развалины древнеэтрусского храма Бельведера, посетите колодец Святого Патриция, городскую крепость и полюбуетесь великолепными Умбрийскими пейзажами. Я покажу вам Кафедральный Собор Орвието — один из шедевров итальянской готической архитектуры, хранитель священной реликвии, и папские дворцы, ставшие сегодня музеями, хранящими древнюю историю города. Вы сможете подняться на башню Дель Моро и осмотреть город с высоты 47 метров, оттуда вы увидите неприступный и мощный, как крепость, Дворец Капитана народа. Кроме того, есть в Орвието и старинные церкви с великолепными фресками умбрийской школы живописи XII-XIV вв., ну а магазинчики мастеров ремесленников, которыми во все века славился город и традиционные итальянские дворики с непременным бельем, развешанным на просушку тут в ассортименте.

Местное вино — символ города

Еще один важный символ города, известный на весь мир, — это белое сухое вино Orvieto Classico. Если верить мнению многих знатоков, именно Орвието является родиной белых вин. Если вы хотите побаловать ваших родных и близких, привезите им бутылочку этого знаменитого вина. Я смогу организовать дегустацию вин в одной из энотек города или даже у одного из производителей, и вы побываеье в винных подвалах, где познакомитесь с процессом изготовления этого чудесного напитка.

Национальная кухня

Также у вас будет возможность познакомиться с традиционной кухней Умбрии — вам будут предложены изысканные блюда в одном из уютных типичных ресторанчиков семейного типа на узеньких улочках города — вы сможете выбрать один из них по пути либо, опираясь на ваши пожелания, я смогу предложить и обсудить с вами разные варианты. Один из них, обычно оставляющий в восторге наших гостей — это подземный лабиринт времен этрусской цивилизации, найденный и умело отреставрированный семьей кондитеров, которая обнаружила его случайно прямо под их кондитерской. Сейчас они хранят там свое вино, а также сделали из него своего рода музейную достопримечательность, которую можно посетить с неутомительной короткой экскурсией. Всё заканчивается небольшой дегустацией местных вин с солеными и сладкими закусками, приготовленными хозяевами, либо обедом с белым, красным и десертным вином. К слову, хозяин, великолепный мастер своего дела, был приглашён в качестве шеф-повара на день рождения президента Казахстана. Посещение этого места не входит в основную часть экскурсии, но по вашему желанию может быть добавлено в программу. Стоимость обеда с экскурсией и тремя винами 30 евро на человека, только экскурсия с дегустацией трёх вин — 15 евро.

В целом, в Орвието стоит задержаться хотя бы на пару дней, чтобы в размеренном темпе познакомиться с городом и его достопримечательностями, отведать блюда умбрийской кухни, продегустировать местные вина, а также посетить великолепный умирающий город Чивита ди Баньореджо и самое большое в Европе озеро вулканического происхождения Больсену в соседнем регионе Лацио. Если вас заинтересует вариант двух или более дней, напишите мне и мы вместе разработаем подходящий для вас маршрут.