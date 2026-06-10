72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Рима в Орвието - к архитектуре и прекрасному вину

Отправиться в атмосферный уголок Италии за историей, гастро - и эно-открытиями
Этот древний городок стоит на глиняном холме, утопая в зелени и истории. Орвието. Здесь вы погрузитесь в атмосферу Средневековья: подземелья, готический собор, секреты этрусской архитектуры — и всё это под аккомпанемент белого вина Orvieto Classico.
5
84 отзыва
Из Рима в Орвието - к архитектуре и прекрасному вину
Из Рима в Орвието - к архитектуре и прекрасному вину
Из Рима в Орвието - к архитектуре и прекрасному вину

Описание экскурсии

  • Прибытие в Орвието — быстрый переезд из Рима.
  • Фуникулёр до Cтарого города — погружение в средневековый ландшафт.
  • Подземные тайны — древнеэтрусский храм Бельведера, колодец Святого Патриция, тайные пещеры.
  • Кафедральный cобор — гармония готики и религиозной истории, папские дворцы-музеи.
  • Башня Дель Моро — панорама города с высоты 47 м. и взгляд на Дворец капитана народа.
  • Умбрийские фрески 12–14 вв. — сокровище местного искусства и древней живописи.
  • Город и ремёсла — улочки, ремесленные лавки, развешанное бельё, бронзовые изделия с легендами о кораблях Калигулы.
  • Дегустации — вино Orvieto Classico в энотеке или винном подвале, с возможностью обеда с дегустацией.

Организационные детали

  • Путь на поезде до Орвието занимает от 1 ч 30 мин.
  • Не включено: билет на поезд от (€9,80), фуникулёр (€1,30), вход в собор (€8), дегустации и обед.
  • Стоимость экскурсии рассчитана на группу до 4 человек; за каждого дополнительного участника + €20.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Орвието
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 497 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я живу в Италии вот уже более 20 лет, люблю эту страну всем сердцем и считаю её моей второй Родиной. Хочу поделиться этой любовью со
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всеми соотечественниками, которые приезжают познакомиться с настоящей Италией, с её сказочными провинциальными городками и изумительной природой. У меня педагогическое образование, множество хобби и, хотя я не профессиональный гид, я постараюсь передать вам мои знания о городе с невероятно богатой историей, о его жителях, об их привычках и традициях. Люблю живое общение и хочу, чтобы вы получили незабываемые впечатления от своего пребывания в Италии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
2
3
2
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2
Анастасия
Ох, я не отправила отзыв о такой чудесной экскурсия! Исправлюсь! Всё было чётко по заявленному плану, согласовано, даже дату подстроили под нас (погода была слегка переменчива, пришлось корректировать планы). Организация
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на высоте, консультировали по всем вопросам, как добраться, что будем смотреть, какой фокус внимания. В целом, очень рекомендую всем любителям сбежать из Рима на денёк, и оказаться в средневековом маленьком городке- крепости. А уж раскопки в подвалах ресторана - вах! И еда, вкуснейшая!!! И вино 😍😍😍

Ох, я не отправила отзыв о такой чудесной экскурсия! Исправлюсь! Всё было чётко по заявленному плану,
Ох, я не отправила отзыв о такой чудесной экскурсия! Исправлюсь! Всё было чётко по заявленному плану,
Ох, я не отправила отзыв о такой чудесной экскурсия! Исправлюсь! Всё было чётко по заявленному плану,
Ох, я не отправила отзыв о такой чудесной экскурсия! Исправлюсь! Всё было чётко по заявленному плану,
Ох, я не отправила отзыв о такой чудесной экскурсия! Исправлюсь! Всё было чётко по заявленному плану,
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Здравствуйте,Анастасия! Хочу от души поблагодарить Вас за добрый отзыв! Очень рада, что у вас остались хорошие впечатления и добрые воспоминания
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даже по прошествию времени! благодарю вас и за приятную компанию и желаю множества увлекательных путешествий! Возвращайтесь и в наши края!)) здесь ещё много интересного.
Всего самого доброго

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Оксана
Всем обязательно к посещению, если вы приехали в Италию! Прекрасный город, старинный, красивый, чистый, уютный. Пейзажи захватывают дух. Татьяна очень интересно и нескучно 7,5 часов нам рассказывала историю города, показала все достопримечательности и очень вкусно накормила в невероятном месте (не буду раскрывать все карты, пусть это останется сюрпризом для тех, кто выберет эту экскурсию). Очень рекомендую!
Всем обязательно к посещению, если вы приехали в Италию! Прекрасный город, старинный, красивый, чистый, уютный. Пейзажи
Всем обязательно к посещению, если вы приехали в Италию! Прекрасный город, старинный, красивый, чистый, уютный. Пейзажи
Всем обязательно к посещению, если вы приехали в Италию! Прекрасный город, старинный, красивый, чистый, уютный. Пейзажи
Всем обязательно к посещению, если вы приехали в Италию! Прекрасный город, старинный, красивый, чистый, уютный. Пейзажи
Всем обязательно к посещению, если вы приехали в Италию! Прекрасный город, старинный, красивый, чистый, уютный. Пейзажи
Всем обязательно к посещению, если вы приехали в Италию! Прекрасный город, старинный, красивый, чистый, уютный. Пейзажи
Всем обязательно к посещению, если вы приехали в Италию! Прекрасный город, старинный, красивый, чистый, уютный. Пейзажи
Всем обязательно к посещению, если вы приехали в Италию! Прекрасный город, старинный, красивый, чистый, уютный. Пейзажи+2
Всем обязательно к посещению, если вы приехали в Италию! Прекрасный город, старинный, красивый, чистый, уютный. Пейзажи
Всем обязательно к посещению, если вы приехали в Италию! Прекрасный город, старинный, красивый, чистый, уютный. Пейзажи
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Олег
Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Орвието! Великолепно! Все грамотно, структурировано, с прекрасным знанием материала! Классное посещение жемчужины Орвието - Дуомо, обязательной к посещению (помимо колодца св. Патрика). Этот Кафедрале
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безусловно соперничает с Сиенским Дуомо, а по экстерьеру - явно превосходит его. Внутри собора - восхитительная капелла с грандиозными фресками на стенах и потолке, создаваемыми Лукой Синьорелли в течение 4 лет! Фрески написаны до Сикстинской капеллы Микеланджело и точно могут с ними посоперничать! Но самое главное - Таня очень душевная, открытая, все понимающая с полуслова, принимающая все пожелания и даже капризы экскурсантов! Для нас это было очень важно - мы с женой очень привередливые туристы и нам трудно угодить. Обед же из 4-х итальянских блюд с кофе и Орвиетским вино в ресторане Il Labirinto и посещение подземелья этрусков превзошел все ожидания. Обязательно к посещению! Все на экскурсию по Орвието с прекрасной Татьяной (не реклама)! В следующий свой приезд поедем в Умбрию к ней. Еще остались неохваченными умирающий город Чивита Дель Баньореджо и озеро Больсано!

Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Орвието! Великолепно! Все грамотно, структурировано, с прекрасным знанием материала! Классное
Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Орвието! Великолепно! Все грамотно, структурировано, с прекрасным знанием материала! Классное
Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Орвието! Великолепно! Все грамотно, структурировано, с прекрасным знанием материала! Классное
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Вера
С помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией и, в то же время, глубокие знания - все это сделало экскурсию очень приятной! А посещение семейного ресторана с подземными катакомбами привело нас в восторг и восхищение! Незабываемо! Спасибо!
С помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией и,
С помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией и,
С помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией и,
С помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией и,
С помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией и,
С помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией и,
С помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией и,
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А
Прекрасная экскурсия в чудесном городе с приятнейшей Татьяной! Рекомендую. И обязательно к посещению Лабиринт Адриано. И подземелья, и ресторан!
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А
Татьяна потрясающая! Не помешал даже ветер 17 м/с. Впечатления от города и экскурсии глубоко положительные. Очень рекомендую сходить на обед у Маурицио. Во первых- это безумно вкусно, во вторых- очень познавательно. Само заведение ничуть не уступит музеям с археологическими находками.
Отдельное спасибо Татьяне за нитки:)
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