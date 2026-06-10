72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Этот древний городок стоит на глиняном холме, утопая в зелени и истории. Орвието. Здесь вы погрузитесь в атмосферу Средневековья: подземелья, готический собор, секреты этрусской архитектуры — и всё это под аккомпанемент белого вина Orvieto Classico.
Описание экскурсии
- Прибытие в Орвието — быстрый переезд из Рима.
- Фуникулёр до Cтарого города — погружение в средневековый ландшафт.
- Подземные тайны — древнеэтрусский храм Бельведера, колодец Святого Патриция, тайные пещеры.
- Кафедральный cобор — гармония готики и религиозной истории, папские дворцы-музеи.
- Башня Дель Моро — панорама города с высоты 47 м. и взгляд на Дворец капитана народа.
- Умбрийские фрески 12–14 вв. — сокровище местного искусства и древней живописи.
- Город и ремёсла — улочки, ремесленные лавки, развешанное бельё, бронзовые изделия с легендами о кораблях Калигулы.
- Дегустации — вино Orvieto Classico в энотеке или винном подвале, с возможностью обеда с дегустацией.
Организационные детали
- Путь на поезде до Орвието занимает от 1 ч 30 мин.
- Не включено: билет на поезд от (€9,80), фуникулёр (€1,30), вход в собор (€8), дегустации и обед.
- Стоимость экскурсии рассчитана на группу до 4 человек; за каждого дополнительного участника + €20.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Орвието
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 497 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я живу в Италии вот уже более 20 лет, люблю эту страну всем сердцем и считаю её моей второй Родиной. Хочу поделиться этой любовью со
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 84 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ох, я не отправила отзыв о такой чудесной экскурсия! Исправлюсь! Всё было чётко по заявленному плану, согласовано, даже дату подстроили под нас (погода была слегка переменчива, пришлось корректировать планы). Организация
Татьяна
Ответ организатора:
Здравствуйте,Анастасия! Хочу от души поблагодарить Вас за добрый отзыв! Очень рада, что у вас остались хорошие впечатления и добрые воспоминания
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Всем обязательно к посещению, если вы приехали в Италию! Прекрасный город, старинный, красивый, чистый, уютный. Пейзажи захватывают дух. Татьяна очень интересно и нескучно 7,5 часов нам рассказывала историю города, показала все достопримечательности и очень вкусно накормила в невероятном месте (не буду раскрывать все карты, пусть это останется сюрпризом для тех, кто выберет эту экскурсию). Очень рекомендую!
+2
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Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Орвието! Великолепно! Все грамотно, структурировано, с прекрасным знанием материала! Классное посещение жемчужины Орвието - Дуомо, обязательной к посещению (помимо колодца св. Патрика). Этот Кафедрале
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С помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией и, в то же время, глубокие знания - все это сделало экскурсию очень приятной! А посещение семейного ресторана с подземными катакомбами привело нас в восторг и восхищение! Незабываемо! Спасибо!
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А
Прекрасная экскурсия в чудесном городе с приятнейшей Татьяной! Рекомендую. И обязательно к посещению Лабиринт Адриано. И подземелья, и ресторан!
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А
Татьяна потрясающая! Не помешал даже ветер 17 м/с. Впечатления от города и экскурсии глубоко положительные. Очень рекомендую сходить на обед у Маурицио. Во первых- это безумно вкусно, во вторых- очень познавательно. Само заведение ничуть не уступит музеям с археологическими находками.
Отдельное спасибо Татьяне за нитки:)
Отдельное спасибо Татьяне за нитки:)
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