72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Орвието — архитектура и прекрасное вино

Экскурсия в уютный средневековый город — хранитель прекрасных построек и родину белого вина

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Если вы хотите увидеть Италию с лучшей стороны, попробовать знаменитое на весь мир местное вино, восхититься архитектурой и историческими памятниками, то Орвието — идеальный город для такой поездки.
200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Ж/Д вокзал Орвието
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У этой экскурсии72 отзыва
4.86
Орвието — архитектура и прекрасное вино
Орвието — архитектура и прекрасное вино

Это совершенно уникальный древний городок, стоящий на высоченном холме из туфа, изрытом подземными ходами и секретными пещерами. Орвието находится в часе езды от Рима и буквально утопает в зелени. Виноградники, великолепная природа и гармония — вот такие первые впечатления вызывает у большинства туристов это место. Орвието таит в себе много загадок и секретов. Кажется, он совершенно не поменялся со времен средневековья, и все мировые процессы и события далеки от этого лона природы и царства тишины.

Что вас ожидает

Знакомство с Орвието
Прокатившись на фуникулёре, вы попадете в старинную часть города и сразу же погрузитесь в события, происходившие здесь в течение многих столетий. Вы увидите развалины древнеэтрусского храма Бельведера, посетите колодец Святого Патриция, городскую крепость и полюбуетесь великолепными Умбрийскими пейзажами. Я покажу вам Кафедральный Собор Орвието — один из шедевров итальянской готической архитектуры, хранитель священной реликвии, и папские дворцы, ставшие сегодня музеями, хранящими древнюю историю города. Вы сможете подняться на башню Дель Моро и осмотреть город с высоты 47 метров, оттуда вы увидите неприступный и мощный, как крепость, Дворец Капитана народа. Кроме того, есть в Орвието и старинные церкви с великолепными фресками умбрийской школы живописи XII-XIV вв., ну а магазинчики мастеров ремесленников, которыми во все века славился город и традиционные итальянские дворики с непременным бельем, развешанным на просушку тут в ассортименте.

Местное вино — символ города
Еще один важный символ города, известный на весь мир, — это белое сухое вино Orvieto Classico. Если верить мнению многих знатоков, именно Орвието является родиной белых вин. Если вы хотите побаловать ваших родных и близких, привезите им бутылочку этого знаменитого вина. Я смогу организовать дегустацию вин в одной из энотек города или даже у одного из производителей, и вы побываеье в винных подвалах, где познакомитесь с процессом изготовления этого чудесного напитка.

Национальная кухня
Также у вас будет возможность познакомиться с традиционной кухней Умбрии — вам будут предложены изысканные блюда в одном из уютных типичных ресторанчиков семейного типа на узеньких улочках города — вы сможете выбрать один из них по пути либо, опираясь на ваши пожелания, я смогу предложить и обсудить с вами разные варианты. Один из них, обычно оставляющий в восторге наших гостей — это подземный лабиринт времен этрусской цивилизации, найденный и умело отреставрированный семьей кондитеров, которая обнаружила его случайно прямо под их кондитерской. Сейчас они хранят там свое вино, а также сделали из него своего рода музейную достопримечательность, которую можно посетить с неутомительной короткой экскурсией. Всё заканчивается небольшой дегустацией местных вин с солеными и сладкими закусками, приготовленными хозяевами, либо обедом с белым, красным и десертным вином. К слову, хозяин, великолепный мастер своего дела, был приглашён в качестве шеф-повара на день рождения президента Казахстана. Посещение этого места не входит в основную часть экскурсии, но по вашему желанию может быть добавлено в программу. Стоимость обеда с экскурсией и тремя винами 30 евро на человека, только экскурсия с дегустацией трёх вин — 15 евро.

В целом, в Орвието стоит задержаться хотя бы на пару дней, чтобы в размеренном темпе познакомиться с городом и его достопримечательностями, отведать блюда умбрийской кухни, продегустировать местные вина, а также посетить великолепный умирающий город Чивита ди Баньореджо и самое большое в Европе озеро вулканического происхождения Больсену в соседнем регионе Лацио. Если вас заинтересует вариант двух или более дней, напишите мне и мы вместе разработаем подходящий для вас маршрут.

Организационные детали

  • В стоимость прогулки не включён трансфер из Рима (билет Рим — Орвието на региональный поезд стоит 8,25€ в один конец), билет на фуникулёр (1,30€), входные билеты в собор (4 €) и музеи, а также дегустация и обед в ресторане
  • Стоимость экскурсии указана для 1 — 5 участников, если вас больше, за каждого последующего участника дополнительная оплата 20 евро
Орвието — архитектура и прекрасное вино
Орвието — архитектура и прекрасное вино
Орвието — архитектура и прекрасное вино
Орвието — архитектура и прекрасное вино
Орвието — архитектура и прекрасное вино
Орвието — архитектура и прекрасное вино
Орвието — архитектура и прекрасное вино
Орвието — архитектура и прекрасное вино
Орвието — архитектура и прекрасное вино
Орвието — архитектура и прекрасное вино
Орвието — архитектура и прекрасное вино
Орвието — архитектура и прекрасное вино
Орвието — архитектура и прекрасное вино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ж/Д вокзал Орвието.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я живу в Италии вот уже более 20 лет, люблю эту страну всем сердцем и считаю её моей второй Родиной. Хочу поделиться этой любовью со всеми соотечественниками, которые приезжают познакомиться с настоящей Италией, с её сказочными провинциальными городками и изумительной природой. У меня педагогическое образование, множество хобби и, хотя я не профессиональный гид, я постараюсь передать вам мои знания о городе с невероятно богатой историей, о его жителях, об их привычках и традициях. Люблю живое общение и хочу, чтобы вы получили незабываемые впечатления от своего пребывания в Италии!
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72 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 января 2020
Все замечательно!!!Гид Татьяна профессионал своего дела.Спасибо.
22 декабря 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании, я не заметила как быстро пролетели 6-7 часов в чудесном городе Орвьето! Не смотря на проливной ливень и штормовой ветер а начале экскурсии, мы получили незабываемые впечатления от города, окрестностей и прекрасного вина)
Татьяна смогла изменить нашу экскурсию с учетом погодных условий и мы получили незабываемые эмоции и впечатления.
А еда в ресторане это , конечно, просто шедевр! Такую вкусную авторскую кухню я рекомендую попробовать всем! Это было выше всяких похвал!
Спасибо за экскурсию и такие эмоции! Всё на высшем уровне! ❤️️❤️️❤️️
17 декабря 2019
На свои Римские каникулы мы поехали второй раз в зимний период и так как мы Рим уже видели, то решили разнообразить своё путешествие поездкой по окрестностям Рима. Экскурсию на Трипстере выбрала по отзывам об экскурсии Татьяны. Ожидания оправдались полностью. Очень очаровательный город на скале, где сочетается несколько эпох и до сих пор люди в нем живут и город живет. Очень интересные рассказы Татьяны, знание истории, каких-то необычных фактов. Информацию она берет не только из интернета, но и из университетских книг. Организовала нам в ресторан, который стал ещё и местом экскурсии, потому что под ним подвалы времён этрусков и средневековья. Хозяин и его супруга безумно приятные люди! Накормили этнической кухней, как ресторане со звездой Мишлен. У меня получился отличный день рождения в тёплом кругу. Местное вино и правда прекрасное! Татьяна приятный человек, радушная и отзывчивая. Мы были на индивидуальной экскурсии, поэтому не спеша побродили ещё и по местным лавочкам и магазинчикам. Кстати Татьяна отлично объяснила, как самим добраться от Рима. Описала каждое действие, чтобы мы не заблудились ☺️️ Все прошло на «Ура»! Романтика Италии и хорошая компания вам обеспечена, если выберете эту экскурсию.
Анастасия
12 ноября 2019
Добрый день, мы были на экскурсии 7 ноября. И нам безумно понравилось!!! Такое было ощущение, что с Татьяной мы знакомы очень давно! Татьяна просто замечательный гид!! Орвието - это тихий городок со средневековыми улочками, красивыми церквями, милыми лавочками ремесленников, красивыми пейзажами на округу.
Из потрясающего еще был спуск в колодец святого Патрика!
Ну и гастрономия нас порадовала - мы дегустировали прошуто, колбасы, сыры в магазинчике у 79 летнего дедушки (прошуто из кабана, и колбаски с трюфелями - это просто гастрономический оргазм!!)))
И конечно мы бы все это не увидели, если бы поехали самостоятельно, без гида!!
Обязательно, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем идти на обед в ресторан "Подземелье этрусков"!! Подземелье этрусков произвело впечатление на нас! И выше всех похвал - обед от шеф повара! Мишлен 7 звезд!)))
8 сентября 2019
Татьяна - великолепный гид. Мы остались очень довольны. Экскурсия была насыщенной и безумно интересной. Море благодарностей!
25 июня 2019
Замечательная экскурсия и уникальный ресторан с этрусским подземельем.
9 июня 2019
Экскурсия понравилась очень! Татьяна доброжелательная, общительная , внимательная и очень приятная женщина. Она интересно рассказывала, дала много информации. Перед экскурсией подробно объяснила как доехать, как купить билет, списывалась с нами. Хоть экскурсия началась у нас рано, но к вечеру все равно было жалко расставаться и уезжать из этого прекрасного места. Виды просто великолепные и завораживающие, городок чистый, красивый и ухоженный. Очень всем советую брать обед в рамках этой экскурсии, это было так вкусно, что не передать словами! В общем хочется поблагодарить Татьяну за эту чудесную экскурсию, за прекрасно проведённое время, мы рады знакомству и очень надеемся, что вернёмся сюда вновь и обязательно возьмём у Татьяны уже другие экскурсии! До встречи!
8 июня 2019
7 июня были на экскурсии в Орвието,получили массу приятных эмоций.Гид Татьяна прекрасно провела экскурсию,обед в ресторане этрусков запомнится надолго,семейная атмосфера,очень вкусная еда,экскурсия в подземном лабиринте тоже увлекательная.
Советую всем открыть для себя прекрасный Орвието с гидом Татьяной
4 июня 2019
Незабываемые впечатления и самые теплые воспоминания о прогулке по Орвието в компании с Татьяной. Побывали в мастерских и магазинчиках у замечательных и интересных людей, а так же посчастливилось увидеть "магию".
22 мая 2019
Экскурсия великолепная! Очень насыщенная, много интересного.Татьяна прекрасный рассказчик и собеседник. Целый день пролетел незаметно. Очень рекомендую!
Ещё 62 отзыва

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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