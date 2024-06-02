Винные экскурсии в Риме

Найдено 5 экскурсий в категории «Винные туры» в Риме на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
430 отзывов
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Ощутите дух Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, пробуя сыры, прошутто, пиццу и вино. Узнайте о традициях итальянской кухни и вина
Начало: Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Trastevere, Rome
«Дегустация итальянских вин в культовой энотеке Ferrara»
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
75 за человека
Орвието - архитектура и прекрасное вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
78 отзывов
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Экскурсия в уютный средневековый город - хранитель прекрасных построек и родину белого вина
Начало: Ж/Д вокзал Орвието
«Еще один важный символ города, известный на весь мир, — это белое сухое вино Orvieto Classico»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Италия в тарелке: дегустационный тур
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
Италия в тарелке: дегустационный тур
Погрузиться в мир римских вкусов, пробуя устриц, пиццу, сыры, трюфели и вина в сердце Вечного города
Начало: Campo di Fiori
«А в конце нашего гастро-вояжа вас ждет подарок: гайд-брошюра с адресами хороших ресторанов в Риме и советами, какое вино и пасту приобрести в качестве сувенира»
Расписание: в среду в 10:00, в пятницу в 13:00
12 июня в 10:00
14 июня в 13:00
80 за человека
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса
«Дегустация специально подобранных вин с сопровождением свежевыжатого оливкового масла и свежеиспеченного хлеба»
Расписание: 10:00 или 15:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
178 за человека
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
Начало: Площадь Венеции у входа в Витториано
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
160 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gleb
    2 июня 2024
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Если кто-то переживает остаться голодным это зря! 😃
  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    Это было настолько хорошо, что не описать словами! Мало того, что все оказалось вкусно, так еще и узнаешь много нового
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    об Италии, ее жителях и особенностях их культуры в еде. Гид Вита - очень интересный рассказчик, было приятно слушать, она отвечала на все вопросы и добавляла много чего из своего жизненного опыта, что лично для меня показалось большим плюсом. С радостью ходила бы каждый день по таким маршрутам, и после этой экскурсии у меня появился еще больший интерес к местной еде)

  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    Высший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. И все равно узнали много нового и интересного, узнали адреса заведений, где вкусно и недорого обедали остальные дни поездки. Спасибо от души!
    Высший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. ИВысший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. ИВысший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. И
  • О
    Олег
    1 мая 2024
    Орвието - архитектура и прекрасное вино
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Орвието! Великолепно! Все грамотно, структурировано, с прекрасным знанием материала! Классное посещение жемчужины Орвието -
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    Дуомо, обязательной к посещению (помимо колодца св. Патрика). Этот Кафедрале безусловно соперничает с Сиенским Дуомо, а по экстерьеру - явно превосходит его. Внутри собора - восхитительная капелла с грандиозными фресками на стенах и потолке, создаваемыми Лукой Синьорелли в течение 4 лет! Фрески написаны до Сикстинской капеллы Микеланджело и точно могут с ними посоперничать! Но самое главное - Таня очень душевная, открытая, все понимающая с полуслова, принимающая все пожелания и даже капризы экскурсантов! Для нас это было очень важно - мы с женой очень привередливые туристы и нам трудно угодить. Обед же из 4-х итальянских блюд с кофе и Орвиетским вино в ресторане Il Labirinto и посещение подземелья этрусков превзошел все ожидания. Обязательно к посещению! Все на экскурсию по Орвието с прекрасной Татьяной (не реклама)! В следующий свой приезд поедем в Умбрию к ней. Еще остались неохваченными умирающий город Чивита Дель Баньореджо и озеро Больсано!

  • К
    Карина
    22 апреля 2024
    Орвието - архитектура и прекрасное вино
    Спасибо Татьяне за день в Орвието! Очень интересно рассказала и показала это прекрасный город!
  • О
    Ольга
    6 апреля 2024
    Италия в тарелке: дегустационный тур
    Великолепная экскурсия с гидом Еленой. Отлично провели время. Попробовали мясную и сырную продукцию местных производителей, ликеры и трюфельные соусы. Побывали в кафе где подают сто разных видов тирамису. Остались очень довольны от экскурсии и общения. Спасибо Елене!!!!
  • В
    Вера
    26 февраля 2024
    Орвието - архитектура и прекрасное вино
    С помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией и, в то же время,
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    глубокие знания - все это сделало экскурсию очень приятной! А посещение семейного ресторана с подземными катакомбами привело нас в восторг и восхищение! Незабываемо! Спасибо!

    С помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией иС помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией иС помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией иС помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией иС помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией иС помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией иС помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией и
  • к
    катя
    28 мая 2023
    Италия в тарелке: дегустационный тур
    Хотели побывать на рынке. Такая лёгкая и приятная экскурсия получилась и много еды) идите голодными
    Хотели побывать на рынке. Такая лёгкая и приятная экскурсия получилась и много еды) идите голоднымиХотели побывать на рынке. Такая лёгкая и приятная экскурсия получилась и много еды) идите голодными
  • И
    Ирина
    19 мая 2023
    Италия в тарелке: дегустационный тур
    Благодарим Елену. Тур прошел в лёгкой приятной атмосфере. Много интересной информации в сочетании с дегустациями. Мы так же получили ответы и рекомендации дабы продолжить Гастро тур самостоятельно.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Винные туры»

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  1. Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
  2. Орвието - архитектура и прекрасное вино
  3. Италия в тарелке: дегустационный тур
  4. Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
  5. «Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
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  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Винные туры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 75 до 200. Туристы уже оставили гидам 520 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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