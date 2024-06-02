1 чел.
По популярности
Мини-группа
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Ощутите дух Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, пробуя сыры, прошутто, пиццу и вино. Узнайте о традициях итальянской кухни и вина
Начало: Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Trastevere, Rome
«Дегустация итальянских вин в культовой энотеке Ferrara»
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
€75 за человека
Индивидуальная
7 часов
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Экскурсия в уютный средневековый город - хранитель прекрасных построек и родину белого вина
Начало: Ж/Д вокзал Орвието
«Еще один важный символ города, известный на весь мир, — это белое сухое вино Orvieto Classico»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Италия в тарелке: дегустационный тур
Погрузиться в мир римских вкусов, пробуя устриц, пиццу, сыры, трюфели и вина в сердце Вечного города
Начало: Campo di Fiori
«А в конце нашего гастро-вояжа вас ждет подарок: гайд-брошюра с адресами хороших ресторанов в Риме и советами, какое вино и пасту приобрести в качестве сувенира»
Расписание: в среду в 10:00, в пятницу в 13:00
12 июня в 10:00
14 июня в 13:00
€80 за человека
Индивидуальная
3 часа
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса
«Дегустация специально подобранных вин с сопровождением свежевыжатого оливкового масла и свежеиспеченного хлеба»
Расписание: 10:00 или 15:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€178 за человека
Мини-группа
4 часа
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
Начало: Площадь Венеции у входа в Витториано
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- GGleb2 июня 2024Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Если кто-то переживает остаться голодным это зря! 😃
- ММаргарита18 мая 2024Это было настолько хорошо, что не описать словами! Мало того, что все оказалось вкусно, так еще и узнаешь много нового
- ТТатьяна18 мая 2024Высший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. И все равно узнали много нового и интересного, узнали адреса заведений, где вкусно и недорого обедали остальные дни поездки. Спасибо от души!
- ООлег1 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Орвието! Великолепно! Все грамотно, структурировано, с прекрасным знанием материала! Классное посещение жемчужины Орвието -
- ККарина22 апреля 2024Спасибо Татьяне за день в Орвието! Очень интересно рассказала и показала это прекрасный город!
- ООльга6 апреля 2024Великолепная экскурсия с гидом Еленой. Отлично провели время. Попробовали мясную и сырную продукцию местных производителей, ликеры и трюфельные соусы. Побывали в кафе где подают сто разных видов тирамису. Остались очень довольны от экскурсии и общения. Спасибо Елене!!!!
- ВВера26 февраля 2024С помощью Татьяны нам открылся и очаровал Орвието! Легкое непринужденное общение, не перегруженность исторической информацией и, в то же время,
- ккатя28 мая 2023Хотели побывать на рынке. Такая лёгкая и приятная экскурсия получилась и много еды) идите голодными
- ИИрина19 мая 2023Благодарим Елену. Тур прошел в лёгкой приятной атмосфере. Много интересной информации в сочетании с дегустациями. Мы так же получили ответы и рекомендации дабы продолжить Гастро тур самостоятельно.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Винные туры»
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