13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Оценить знаменитые вина Умбрии

Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне

Irina
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Irina – ваш гид
Умбрийские вина славятся своим качеством еще с античности.

Древнеримский писатель Плиний Старший в своей книге «Естественная история» упоминает об исключительных вкусовых качествах винограда, типичного для данного региона.

С 1960 года в умбрийском виноделии произошел резкий скачок и местные вина получили широкое признание на мировом рынке.

Я приглашаю вас попробовать лучшие вина региона и узнать все тонкости производства.
181 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии13 отзывов
4.92
Оценить знаменитые вина Умбрии
Оценить знаменитые вина Умбрии

Программа

Дегустация вин проходит на винодельне, расположенной в райском уголке одной из долин Умбрии, в 140 км от Рима в г.Терни.

  • Гостеприимные хозяева встретят вас как близкого гостя, расскажут об особенностях выращивания виноградников (таких сортов как: Grechetto, Merlot, Sangiovese, Grero), о приемах и технике производства вина, дадут попробовать лучшие вина и угостят настоящим домашним обедом из продуктов местных агроферм.
  • Помимо виноградников, хозяева держат свой минизоопарк из павлинов, коз, лошадей, пони, индоуток и других животных.

Организационные детали

  • Трансфер, дегустация и обед включены в стоимость. Цена указана за группу из двух человек. За третьего +40 евро дополнительно.
  • Бронировать нужно за неделю, не позднее чем за три дня до намеченной даты в любые дни, кроме воскресенья.
  • До нас добраться очень легко. С ж/д вокзала Термини г. Рима скоростные электрички отходят каждый час. Ваша электричка в 09.28 и в 10.35 вы на месте. Билет стоит 7 евро 40 центов в один конец. На вокзале г. Терни я встречу вас на автомобиле. Более подробную информацию о приобретении билетов и номер нужной платформы я напишу вам лично.
Оценить знаменитые вина Умбрии
Оценить знаменитые вина Умбрии
Оценить знаменитые вина Умбрии
Оценить знаменитые вина Умбрии
Оценить знаменитые вина Умбрии
Оценить знаменитые вина Умбрии
Оценить знаменитые вина Умбрии
Оценить знаменитые вина Умбрии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
С Италией я знакома более 10 лет, много путешествовала, общалась с коренными жителями, и каждый раз открывала для себя новые места, которые не встретишь в путеводителях. Если меня спросят, что больше всего мне нравится в Италии, я отвечу: "Гостеприимство итальянцев, их веселый нрав, доброе сердце, дружелюбие, всегда готовы прийти на помощь, а также много солнца и потрясающая природа". Проживая в Италии, я обрела огромное количество друзей, которые помогли и помогают находить что-то интересное и познавательное для наших туристов. Буду рада составить компанию и прогуляться по Риму, рассказав и показав те места, которые на мой взгляд наиболее увлекательны. За целый день мы успеем пройти намеченный маршрут и получить удовольствие!
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
17 октября 2019
Ирина профессионал своего дела. Экскурсия очень интересная. Это незабываемо! Для того чтобы ощутить дух Италии нужно обязательно увидеть винодельню, виноградники, попробовать домашнюю еду... Мы под большим впечатлением. Довольны очень!!!
Ирина отзывчивый и чуткий человек! У нас было несколько просьбой и пожеланий! Ирина помогла, хотя это не относилось к экскурсии!
Очень рекомендую Ирину как гида за ее качества и профессионализм!
Эта экскурсия открыла для нас Италию и нам захотелось вернуться...
20 апреля 2019
Все очень круто. Побольше бы таких экскурсий!!!
25 февраля 2019
Первый раз выбрали экскурсию с дегустацией вина и итальянской еды и не пожалели.
Все, что было сказано в отзывах до нас, подтверждается. Замечательный гид, интересный рассказ про винодельню, потрясающий обед в кругу итальянской семьи!
Спасибо огромное Ирине за организацию!!!
2 декабря 2018
Огромное спасибо Ирине за увлекательную экскурсию! Это самое лучшее впечатление за всю неделю прибывантя в Италии. Ирина встретила нас на станции, по дороге рассказывая про Италию и Умбрию. Минут через 20 мы приехали в маленький рай: винодельня располагается в живописном месте, владельцы винодельни радушные, добрые, удивительно милые люди. Нам показали как растет виноград, как происходит процесс изготовления вина и мы совершили пешую прогулку по территории с хозяевами. Погода была отличной и нам удалось многое посмотреть. Ирина обладает отличным чувством юмора, все общение происходило легко и непринужденно. Дегустация вина и обед в семейном ресторане владельцев винодельни- семьи Зазеро - восхитительное времяпровождение. Сыр, колбасы разных сортов, паста, сочетание картофеля и зелени репы настолько вкусно, что мы обязательно повторим этот рецепт дома. Десерт был прекрасным завершением обеда. Все было вкусно, красиво. Мы пообщались на разные темы: культура, политика, экономика Италии, узнали об обычной жизни итальянцев из первых уст. Отдельно про вино: оно неповторимое, такого вина не купишь в магазине. Конечно, мы приобрели бутылочку вина из ограниченной партии (всего 490 бутылок в мире и одна из них наша). Спасибо Ирине за возможность познакомиться с настоящей Италией, рекомендуем на 200%!!
15 ноября 2018
Отличная экскурсия для знакомства с итальянской жизнью вне Рима. Мы побывали на винограднике, винодельне, познакомились с процессом производства вина! Потом это вино продегустировали ;) и были накормлены прекрасным обедом! Большое спасибо Ирине и семье Zazzera за теплый прием!
22 февраля 2018
Находясь в Риме решили на один день выбраться за город и посетить данную экскурсию. Семья, которая держит виноградники очень гостеприимная, хозяин провел нам экскурсию и рассказал о цикле производства различных вин, а потом был прекрасный обед, со множеством восхитительных местных закусок, горячих блюд и десерта, в процессе которого мы попробовали несколько различных вин - игристое сухое розовое вино, молодое белое, выдержанное в дубовых бочках красное и сладкое десертное вино\ликер (забыл правильное название). Все очень вкусно. Затем хозяйка провела экскурсию по территории, показала виноградники и мини-зоопарк, после чего мы собрались в дорогу. Спасибо Ирине за организацию такой замечательной поездки!
9 февраля 2018
Хорошая поездка для того, чтобы посмотреть на Италию изнутри. Возможность посмотреть на быт настоящих итальянцев, пообщаться с ними. И конечно узнать о вине. Именно на семейную винодельню мы и отправились. Экскурсовод Ирина приятная и общительная девушка. Организация мероприятия достойная. Удобно добираться до места назначения.
Нам понравилось. Спасибо Ирине за экскурсию и компанию.
Вкусный семейный обед, живое общение, вино, конечно вино. Купили с собой для родных и близких.
11 января 2018
Отличная экскурсия! Мы были 5 января - очень переживала, вдруг поездка зимой на винодельню не лучшая идея... Но все оказалось идеально.
Ирина прислала очень подробные инструкции, как добраться до места встречи от Рима. Было очень легко сориентироваться.
Нам повезло - погода была чудесная, солнечная. Виды с винодельни - просто захватывающие (горы, бескрайняя долина....). Конечно, зеленых виноградников вы зимой не увидите, но на это есть воображение :) Представляем, как здорово там летом.
Хозяева винодельни очень гостеприимные! Подробно и с любовью рассказывают обо всех важных процессах изготовления вина - т.к. мы не владеем итальянским (а они английским), Ирина нам все переводила. Обед был очень вкусным (мясные и сырные закуски, горячее, овощной гарнир, тирамису, кофе). Все это сопровождалось дегустацией собственного вина. Понравившиеся вино и сыр увезли с собой.
А еще на винодельне есть мини-зоопарк с павлинами, утками, пони, осликом и маленьким олененком!
7 августа 2017
Это путешествие стало заключительной вишенкой на торте нашего отпуска) Ездили вдвоем с подругой, обе любители таких загородных поездок) Эта экскурсия как ещё один из вариантов понимания страны изнутри. Ирина - очень общительная, тактичная и всегда готова ответить на любой вопрос. Виды просто завораживают, а общение со столь чудесной семьей порадовало вдвойне. А как они готовят, мммм) Лимонный пирог Беатриче мы вспоминали ещё не раз. Ну и конечно любители вина оценят такую поездку по достоинству) Я дегустировала вина и во Франции, и в Голландии, и в Испании, но лучше чем на этом винограднике я не пила вино нигде! Смело выделяйте денек на такую поездку, не пожалеете! Ира - ещё раз спасибо)))
19 июля 2017
Замечательная экскурсия! Советуем всем познакомиться с настоящей итальянской семьей, побывать на их винодельне, отобедать с ними, продегустировать вино, и осмотреть их виноградники. Вино отменное, обед состоит из шести курсов, беседа приятная) Ирина молодец!
Ещё 3 отзыва

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