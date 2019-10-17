13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Огромное спасибо Ирине за увлекательную экскурсию! Это самое лучшее впечатление за всю неделю прибывантя в Италии. Ирина встретила нас на станции, по дороге рассказывая про Италию и Умбрию. Минут через 20 мы приехали в маленький рай: винодельня располагается в живописном месте, владельцы винодельни радушные, добрые, удивительно милые люди. Нам показали как растет виноград, как происходит процесс изготовления вина и мы совершили пешую прогулку по территории с хозяевами. Погода была отличной и нам удалось многое посмотреть. Ирина обладает отличным чувством юмора, все общение происходило легко и непринужденно. Дегустация вина и обед в семейном ресторане владельцев винодельни- семьи Зазеро - восхитительное времяпровождение. Сыр, колбасы разных сортов, паста, сочетание картофеля и зелени репы настолько вкусно, что мы обязательно повторим этот рецепт дома. Десерт был прекрасным завершением обеда. Все было вкусно, красиво. Мы пообщались на разные темы: культура, политика, экономика Италии, узнали об обычной жизни итальянцев из первых уст. Отдельно про вино: оно неповторимое, такого вина не купишь в магазине. Конечно, мы приобрели бутылочку вина из ограниченной партии (всего 490 бутылок в мире и одна из них наша). Спасибо Ирине за возможность познакомиться с настоящей Италией, рекомендуем на 200%!!