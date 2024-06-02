Дегустации на экскурсиях в Риме – попробуйте новое на вкус

Найдено 24 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Риме на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
82 отзыва
Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство
Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима
«Дегустация вин, колас и сыров проводится по желанию за дополнительную плату:»
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
372335 за всё до 4 чел.
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
430 отзывов
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Ощутите дух Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, пробуя сыры, прошутто, пиццу и вино. Узнайте о традициях итальянской кухни и вина
Начало: Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Trastevere, Rome
«Дегустация итальянских вин в культовой энотеке Ferrara»
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
75 за человека
Кулинарная прогулка для самых смелых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Кулинарная прогулка для самых смелых
Погрузитесь в мир римской кулинарии: устрицы на рынке, трюфели в баре и паштеты в энотеке. Уникальные вкусы и истории ждут вас
Начало: Недалеко от Ватикана
«Все дегустации не входят в стоимость и оплачиваются отдельно по вашему желанию»
14 июня в 11:00
15 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Орвието - архитектура и прекрасное вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
78 отзывов
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Экскурсия в уютный средневековый город - хранитель прекрасных построек и родину белого вина
Начало: Ж/Д вокзал Орвието
«Я смогу организовать дегустацию вин в одной из энотек города или даже у одного из производителей, и вы побываеье в винных подвалах, где познакомитесь с процессом изготовления этого чудесного напитка»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Италия в тарелке: дегустационный тур
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
Италия в тарелке: дегустационный тур
Погрузиться в мир римских вкусов, пробуя устриц, пиццу, сыры, трюфели и вина в сердце Вечного города
Начало: Campo di Fiori
«Дегустация морских деликатесов»
Расписание: в среду в 10:00, в пятницу в 13:00
12 июня в 10:00
14 июня в 13:00
80 за человека
Гастрономическая прогулка по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Гастрономическая прогулка по Риму
Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек
Начало: На площади Campi dei Fiori
«Все дегустации включены в стоимость»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 150 за человека
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Выпить вина, полакомиться деликатесами и узнать, что ели императоры
Начало: На площади Campo de’ Fiori
«Дополнительные расходы: дегустация (мясная тарелка, сырная тарелка, римская пицца, вино) — €45/чел»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
50 за человека
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio)
«Если захотите, сопроводим дегустацию бокалом красного вина»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Душевная поездка на винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
«А после дегустации вас будет ждать обед в душевной компании виноделов — летом в беседке, а зимой — в закрытом ресторане»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
190 за всё до 6 чел.
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Посетить сыроварню, винодельню и отведать итальянские деликатесы на фоне живописных ландшафтов
Начало: Poggio Mirteto
«В завершение вас ждет дегустация оливкового масла, которое называют здесь «желтым золотом»»
26 июня в 11:30
27 июня в 11:30
160 за всё до 4 чел.
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Переключить внимание с шедевров столицы на историческое наследие и курортное обаяние ее окрестностей
Начало: Возле жд станции города Nettuno
«Также отдельно оплачиваются дегустации мороженого и просекко»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 130 за всё до 10 чел.
Сiao, cioccolata - прогулка по сладким местам Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Сiao, cioccolata - прогулка по сладким местам Рима
Посетить первые кондитерские города и погрузиться в волшебные вкусовые ощущения
Начало: Piazza di Spagna
«Так, время от времени останавливаясь на дегустации, очутимся у галереи-пассажа Альберто Сорди»
10 июня в 09:30
14 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
«Дегустация пройдёт в средневековом винном погребе, расположенном внутри туфового холма»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
380 за всё до 3 чел.
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса
«Прочувствуйте сущность Италии на холмах знаменитого Кастелли-Романи, погрузитесь в богатую историю и насладитесь дегустацией вина в этой приватной экскурсии»
Расписание: 10:00 или 15:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
178 за человека
Все вкусы Рима (экскурсия с дегустацией)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Все вкусы Рима (экскурсия с дегустацией)
Начало: Кампо деи Фьори
«Завершим нашу прогулку в энотеке за дегустацией вина»
Расписание: по средам и пятницам в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
40 за человека
Рим для кофеманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Рим для кофеманов
Пройти по лучшим римским кофейням в компании профессионального бариста
Начало: на Piazza di Sant’Eustachio
«Дегустации кофе не включены в стоимость экскурсии (примерно 5€ на человека)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Оценить знаменитые вина Умбрии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Оценить знаменитые вина Умбрии
Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне
«Дегустация вин проходит на винодельне, расположенной в райском уголке одной из долин Умбрии, в 140 км от Рима в г»
260 за всё до 2 чел.
Рим: Частная экскурсия - Мастер-класс по приготовлению пасты и дегустация вина
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Рим: Частная экскурсия - Мастер-класс по приготовлению пасты и дегустация вина
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: каждый день в 10:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
222 за человека
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
Начало: Площадь Венеции у входа в Витториано
«Нас ждет дегустация двух видов:»
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
160 за человека
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
Выпить вина во фраскетте, попробовать местные деликатесы и увидеть склон «Восхождение дьявола»
«Дегустация будет сопровождаться закусками: сырами, брускеттами с домашним оливковым маслом, традиционным десертом и другими деликатесами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
270 за всё до 2 чел.
Историко-гастрономические окрестности Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Историко-гастрономические окрестности Рима
Побывать в 3 уютных городках, узнать, где отдыхала Венера, и продегустировать вина, сыры и землянику
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер с водителем, сопровождение гида, дегустация брускетт, ликёров, десертов из земляники»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
650 за всё до 6 чел.
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
Оценить вкуснейшую итальянскую кухню и увидеть главные достопримечательности Вечного города
Начало: Недалеко от фонтана Треви
«Дегустация в разных ресторанах местных вин, сыров, мясных деликатесов, брускетт, мёда с острым перцем, джема из томатов и других вкусностей из фермерских хозяйств региона Лацио»
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
250 за всё до 4 чел.
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства
«Дегустация не входит в стоимость экскурсии»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Gleb
    2 июня 2024
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Если кто-то переживает остаться голодным это зря! 😃
  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    Это было настолько хорошо, что не описать словами! Мало того, что все оказалось вкусно, так еще и узнаешь много нового
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    об Италии, ее жителях и особенностях их культуры в еде. Гид Вита - очень интересный рассказчик, было приятно слушать, она отвечала на все вопросы и добавляла много чего из своего жизненного опыта, что лично для меня показалось большим плюсом. С радостью ходила бы каждый день по таким маршрутам, и после этой экскурсии у меня появился еще больший интерес к местной еде)

  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
    Высший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. И все равно узнали много нового и интересного, узнали адреса заведений, где вкусно и недорого обедали остальные дни поездки. Спасибо от души!
    Высший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. ИВысший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. ИВысший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. И
  • О
    Олег
    16 мая 2024
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Натали реально профессиональный гид! Очень всем рекомендую, кто приехал познать новую страну!
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    5 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной экскурсии Путешествие в земляничное
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    царство, которую провел для нас Владислав. Владислав учел все наши пожелания, которые мы заранее обсудили (по программе экскурсии), выстроив маршрут с учетом интересов всех членов нашей семьи. Экскурсия началась в 10 утра. Ровно в 10 за нами приехал Владислав и микроавтобус с водителем Стефано. Уже с первых минут общения возникло ощущение, что мы давно знакомы с Владиславом - он невероятно обаятелен, приятен в общении, доброжелателен и интеллигентен. В дальнейшем это ощущение только усилилось. Владислав сумел найти общий язык со всеми членами нашей семью (от 8 до 70 лет). В начале мы проехали посмотреть самую древнюю дорогу мира - Аппиеву, затем по просьбе детей - акведуки в Парке акведуков. Далее мы добрались до городка Кастель Гандольфо на красивейшем озере Альбано. Прогулявшись по городку, мы все уже были готовы пообедать и Владислав предложил пообедать в семейном очень колоритном ресторанчике, по которому провел экскурсию в ожидании обеда (а там действительно есть, что посмотреть). Время обеда пролетело незаметно за приятной беседой, вкусными блюдами. Затем мы двинулись в городок Неми на одноименном озере. Оба городка и озера потрясающей красоты! Мы много гуляли, фотографировались, разговаривали. Владислав рассказывал об истории этих мест, о жизни современных итальянцев. Затем отвел нас в кондитерскую, где мы попробовали потрясающие десерты, ликеры и кофе. В итоге мы вернулись в Рим уже к вечеру, по нашему желанию время экскурсии было продлено. День с Владиславом пролетел незаметно, оставив яркие и теплые воспоминания. Вся наша семья единодушно была в восторге от проведенного дня и от самого Владислава. Владислав, мы очень благодарны Вам за этот счастливый день!

  • С
    Светлана
    10 мая 2024
    Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
    Огромное спасибо Владиславу за такой интересный и тщательно подобранный маршрут экскурсии. Вырваться из каменного Рима на просторы красивейших полей, чистейших
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    озер, гостеприимных городков и деревушек - это большое удовольствие. Экскурсия гастрономическая и ооочень вкусная. Владислав прекрасный рассказчик, очень тактичный и остроумный. В компании с ним было душевно и интересно.

    Огромное спасибо Владиславу за такой интересный и тщательно подобранный маршрут экскурсии. Вырваться из каменного Рима на
  • E
    Evgeniia
    10 мая 2024
    Кулинарная прогулка для самых смелых
    Это действительно уникальная экскурсия! Нам немного не повезло с погодой, был сильный дождь, но Вероника быстро сориентировалась, поменяла маршрут и
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    мы прекрасно провели время на местном рынке, пробуя местные деликатесы, слушая рассказы про Римскую империю, её еду и кулинарные традиции. Это экскурсия для действительно гурманов, которые не хотят думать об итальянской еде только как о пицце и пасте. . в общем, экскурсия Вероники оставляет прекрасное буквальное «послевкусие» от прекрасного города и его людях и,конечно, же еде… очень рекомендую!

  • Я
    Ярослав
    7 мая 2024
    Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
    Экскурсия и встреча с Наталией стала для нас настоящей удачей и прекрасной вишенкой на торте в нашем путешествии в Италию.
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    Наталия – историк искусств, страстно любящий свое дело! Мы заслушивались ее рассказами как по теме экскурсии, так и по истории Рима в целом. Поражает объем знаний и умение захватить внимание! Мы получили шикарный экспириенс по маршруту экскурсии, но наибольшее наслаждение получили от "лекции" Наталии, от общения и диалога – поверьте, получить все эти знания настолько структурированно и полно, при этом живо и дико увлекательно – это сокровище. Благодарим и совершенно точно вернемся вновь!

  • О
    Олег
    1 мая 2024
    Орвието - архитектура и прекрасное вино
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Орвието! Великолепно! Все грамотно, структурировано, с прекрасным знанием материала! Классное посещение жемчужины Орвието -
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    Дуомо, обязательной к посещению (помимо колодца св. Патрика). Этот Кафедрале безусловно соперничает с Сиенским Дуомо, а по экстерьеру - явно превосходит его. Внутри собора - восхитительная капелла с грандиозными фресками на стенах и потолке, создаваемыми Лукой Синьорелли в течение 4 лет! Фрески написаны до Сикстинской капеллы Микеланджело и точно могут с ними посоперничать! Но самое главное - Таня очень душевная, открытая, все понимающая с полуслова, принимающая все пожелания и даже капризы экскурсантов! Для нас это было очень важно - мы с женой очень привередливые туристы и нам трудно угодить. Обед же из 4-х итальянских блюд с кофе и Орвиетским вино в ресторане Il Labirinto и посещение подземелья этрусков превзошел все ожидания. Обязательно к посещению! Все на экскурсию по Орвието с прекрасной Татьяной (не реклама)! В следующий свой приезд поедем в Умбрию к ней. Еще остались неохваченными умирающий город Чивита Дель Баньореджо и озеро Больсано!

  • а
    анатолий
    1 мая 2024
    Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
    очень хорошо организованна экскурсия в хорошем темпе очень вкусно и познавательно

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Дегустационные туры»

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  1. Путешествие в Земляничное царство Неми и Кастель Гандольфо
  2. Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
  3. Кулинарная прогулка для самых смелых
  4. Орвието - архитектура и прекрасное вино
  5. Италия в тарелке: дегустационный тур
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 24 экскурсии от 40 до 650 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 849 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 24 экскурсии на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 849 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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