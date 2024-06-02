1 чел.
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10%
Фотопрогулка
4.5 часа
Фото-прогулка в Риме: Путешествие в земляничное царство
Погрузитесь в атмосферу уединенной Италии с эксклюзивной фото-прогулкой по живописным уголкам Рима
«Дегустация вин, колас и сыров проводится по желанию за дополнительную плату:»
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
372€335 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
Ощутите дух Рима, ужиная в любимых ресторанах местных жителей, пробуя сыры, прошутто, пиццу и вино. Узнайте о традициях итальянской кухни и вина
Начало: Piazza Giuseppe Gioachino Belli, Trastevere, Rome
«Дегустация итальянских вин в культовой энотеке Ferrara»
12 июня в 17:00
5 июля в 17:00
€75 за человека
Индивидуальная
4 часа
Кулинарная прогулка для самых смелых
Погрузитесь в мир римской кулинарии: устрицы на рынке, трюфели в баре и паштеты в энотеке. Уникальные вкусы и истории ждут вас
Начало: Недалеко от Ватикана
«Все дегустации не входят в стоимость и оплачиваются отдельно по вашему желанию»
14 июня в 11:00
15 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Экскурсия в уютный средневековый город - хранитель прекрасных построек и родину белого вина
Начало: Ж/Д вокзал Орвието
«Я смогу организовать дегустацию вин в одной из энотек города или даже у одного из производителей, и вы побываеье в винных подвалах, где познакомитесь с процессом изготовления этого чудесного напитка»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Италия в тарелке: дегустационный тур
Погрузиться в мир римских вкусов, пробуя устриц, пиццу, сыры, трюфели и вина в сердце Вечного города
Начало: Campo di Fiori
«Дегустация морских деликатесов»
Расписание: в среду в 10:00, в пятницу в 13:00
12 июня в 10:00
14 июня в 13:00
€80 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическая прогулка по Риму
Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек
Начало: На площади Campi dei Fiori
«Все дегустации включены в стоимость»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €150 за человека
Мини-группа
3 часа
Che gusto! Гастрономическая прогулка по Риму в мини-группе
Выпить вина, полакомиться деликатесами и узнать, что ели императоры
Начало: На площади Campo de’ Fiori
«Дополнительные расходы: дегустация (мясная тарелка, сырная тарелка, римская пицца, вино) — €45/чел»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 17:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
€50 за человека
Индивидуальная
3 часа
Вкусный Рим: знакомство с итальянской кухней
Приобщиться к местной культуре питания в семейных тратториях и легендарных кафе и исследовать город
Начало: Площадь святого Еустакио (piazza S. Eustachio)
«Если захотите, сопроводим дегустацию бокалом красного вина»
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевная поездка на винодельню
Познакомиться с миром итальянских вин в семейном хозяйстве и провести время в теплой компании
«А после дегустации вас будет ждать обед в душевной компании виноделов — летом в беседке, а зимой — в закрытом ресторане»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эногастрономическое путешествие по региону Лацио
Посетить сыроварню, винодельню и отведать итальянские деликатесы на фоне живописных ландшафтов
Начало: Poggio Mirteto
«В завершение вас ждет дегустация оливкового масла, которое называют здесь «желтым золотом»»
26 июня в 11:30
27 июня в 11:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Неттуно и Анцио: провести время в духе римского уик-энда
Переключить внимание с шедевров столицы на историческое наследие и курортное обаяние ее окрестностей
Начало: Возле жд станции города Nettuno
«Также отдельно оплачиваются дегустации мороженого и просекко»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сiao, cioccolata - прогулка по сладким местам Рима
Посетить первые кондитерские города и погрузиться в волшебные вкусовые ощущения
Начало: Piazza di Spagna
«Так, время от времени останавливаясь на дегустации, очутимся у галереи-пассажа Альберто Сорди»
10 июня в 09:30
14 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Искусство виноделия у подножия Рима - формат «Всё включено»
Гастропутешествие на 400-летнюю винодельню и ферму, где производят моцареллу
Начало: У вашего места проживания
«Дегустация пройдёт в средневековом винном погребе, расположенном внутри туфового холма»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Римские виноградники и дегустация вина - частная экскурсия
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного адреса
«Прочувствуйте сущность Италии на холмах знаменитого Кастелли-Романи, погрузитесь в богатую историю и насладитесь дегустацией вина в этой приватной экскурсии»
Расписание: 10:00 или 15:00
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€178 за человека
Мини-группа
2 часа
Все вкусы Рима (экскурсия с дегустацией)
Начало: Кампо деи Фьори
«Завершим нашу прогулку в энотеке за дегустацией вина»
Расписание: по средам и пятницам в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Рим для кофеманов
Пройти по лучшим римским кофейням в компании профессионального бариста
Начало: на Piazza di Sant’Eustachio
«Дегустации кофе не включены в стоимость экскурсии (примерно 5€ на человека)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Оценить знаменитые вина Умбрии
Убедиться в прекрасном вкусе вин и узнать все тонкости производства на семейной винодельне
«Дегустация вин проходит на винодельне, расположенной в райском уголке одной из долин Умбрии, в 140 км от Рима в г»
€260 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим: Частная экскурсия - Мастер-класс по приготовлению пасты и дегустация вина
Начало: Личный водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: каждый день в 10:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€222 за человека
Мини-группа
4 часа
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
Начало: Площадь Венеции у входа в Витториано
«Нас ждет дегустация двух видов:»
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за человека
Индивидуальная
5 часов
In vino veritas! Гастрономическая поездка из Рима
Выпить вина во фраскетте, попробовать местные деликатесы и увидеть склон «Восхождение дьявола»
«Дегустация будет сопровождаться закусками: сырами, брускеттами с домашним оливковым маслом, традиционным десертом и другими деликатесами»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Историко-гастрономические окрестности Рима
Побывать в 3 уютных городках, узнать, где отдыхала Венера, и продегустировать вина, сыры и землянику
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер с водителем, сопровождение гида, дегустация брускетт, ликёров, десертов из земляники»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
Оценить вкуснейшую итальянскую кухню и увидеть главные достопримечательности Вечного города
Начало: Недалеко от фонтана Треви
«Дегустация в разных ресторанах местных вин, сыров, мясных деликатесов, брускетт, мёда с острым перцем, джема из томатов и других вкусностей из фермерских хозяйств региона Лацио»
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кастель Гандольфо, вулканические озера и дегустация местных лакомств
Начало: Я приезжаю за своими туристами в гостиницу
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства
«Дегустация не входит в стоимость экскурсии»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGleb2 июня 2024Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Если кто-то переживает остаться голодным это зря! 😃
- ММаргарита18 мая 2024Это было настолько хорошо, что не описать словами! Мало того, что все оказалось вкусно, так еще и узнаешь много нового
- ТТатьяна18 мая 2024Высший балл за организацию и проведение! Мы бывали в Италии и раньше, интересуемся итальянский кухней. И все равно узнали много нового и интересного, узнали адреса заведений, где вкусно и недорого обедали остальные дни поездки. Спасибо от души!
- ООлег16 мая 2024Натали реально профессиональный гид! Очень всем рекомендую, кто приехал познать новую страну!
- ЕЕкатерина13 мая 20245 мая наша семья (3 взрослых и 2 детей 8 и 11 лет) побывала на замечательной экскурсии Путешествие в земляничное
- ССветлана10 мая 2024Огромное спасибо Владиславу за такой интересный и тщательно подобранный маршрут экскурсии. Вырваться из каменного Рима на просторы красивейших полей, чистейших
- EEvgeniia10 мая 2024Это действительно уникальная экскурсия! Нам немного не повезло с погодой, был сильный дождь, но Вероника быстро сориентировалась, поменяла маршрут и
- ЯЯрослав7 мая 2024Экскурсия и встреча с Наталией стала для нас настоящей удачей и прекрасной вишенкой на торте в нашем путешествии в Италию.
- ООлег1 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Татьяной по Орвието! Великолепно! Все грамотно, структурировано, с прекрасным знанием материала! Классное посещение жемчужины Орвието -
- аанатолий1 мая 2024очень хорошо организованна экскурсия в хорошем темпе очень вкусно и познавательно
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Дегустационные туры»
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