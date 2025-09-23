Галерея кардинала Сципиона Боргезе признана сокровищницей шедевров мирового искусства.
Здесь сохранены полотна Тициана и Караваджо, произведения скульптора Бернини и других талантливых творцов. Расположенное в зеленых садах здание привлекает тысячи туристов с разных уголков света. Со мной вы прогуляетесь по залам галереи и познакомитесь с ее самыми интересными экспонатами.
Описание экскурсииГалерея неординарного кардинала Жемчужина частных коллекций XVII века, как никакая другая отразила неординарную личность своего создателя, кардинала Сципиона Боргезе, любовь которого к прекрасному была поистине безгранична. Коллекция, ставшая музеем в начале XX века, включает в себя такие шедевры, как:
• статуя Паолины Боргезе в образе Венеры скульптора Канова, • лучшие произведения молодого Бернини, • полотна кисти Тициана, Рубенса и Караваджо. Важная информация:
Для заказа этой экскурсии всегда важно четко определить день и время, так как входные билеты нужно бронировать заранее на сайте.
Со вторника по воскресенье в 9.00 или в 15.00
- Услуги гида
- Входные билеты в галерею
Начало: Вход в Галерею Боргезе
Завершение: Галерея Боргезе
Со вторника по воскресенье в 9.00 или в 15.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Для заказа этой экскурсии всегда важно четко определить день и время, так как входные билеты нужно бронировать заранее на сайте
