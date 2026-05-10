32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Идём в одну из лучших галерей Рима — Боргезе, где собраны работы великих Бернини, Рафаэля, Тициана, Корреджо и Караваджо. Я расскажу историю виллы Боргезе и её основателя, помогу понять и почувствовать изумительные картины, проведу по роскошным залам с великолепными люстрами, потолочными росписями и каминами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

На первом этаже галереи мы пройдём через восемь залов, где среди статуй и фрагментов древних изваяний стоят работы скульптора 17 века Бернини — «Плутон и Прозерпина», «Аполлон и Дафна» и «Давид». Вы почувствуете, что работы Бернини живые — дышат, чувствуют и просто замерли на миг.

По изящной винтовой лестнице поднимемся на второй этаж, украшенный потолочными росписями, картинами и элегантными каминами. Ещё при жизни кардинала здесь появились произведения Рафаэля, Тициана, Корреджо и Караваджо.

Я расскажу:

кем, когда и как на склонах холма Пинчо была построена вилла Боргезе

кто такой Шипион Боргезе и что он делал для пополнения коллекции произведений искусства

как была похищена картина Рафаэля «Снятие с креста»

правда ли, что полотна мастеров нередко вымогали шантажом

После экскурсии вы можете самостоятельно прогуляться по ландшафтному парку у галереи, чтобы осмыслить полученные впечатления под мерное журчание фонтанов.

Организационные детали