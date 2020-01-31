32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История галереи Боргезе

Вы узнаете, кем, когда и при каких обстоятельствах на склонах холма Пинчо была построена вилла Боргезе, где впоследствии разместилась галерея. Я расскажу, кто такой Шипион Боргезе и какие возможности он использовал для пополнения своей коллекции произведений искусства. Вы удивитесь, но часто картины великих мастеров покупали, конфисковывали, вымогали шантажом. Вилла Боргезе окружена изумительным ландшафтным парком, где вы сможете не спеша прогуляться, полюбоваться красотой природы и фонтанами после экскурсии.

Знакомство с шедеврами

На первом этаже галереи Боргезе мы пройдем через восемь залов, в которых, среди статуй и фрагментов древних скульптур, размещены лучшие работы итальянского скульптора XVII века Бернини: «Плутон и Прозерпина», «Аполлон и Дафна» и «Давид». Вы почувствуете, что все скульптуры Бернини словно «живые» — дышат, чувствуют и просто замерли на миг. По изящной лестнице винтового типа мы поднимемся на второй этаж, украшенный потолочными росписями, картинами и элегантными каминами. Еще при жизни кардинала здесь были размещены произведения великого Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Корреджо и Караваджо. Я расскажу историю похищения картины Рафаэля «Снятие с креста», принадлежавшей церкви Святого Франциска в Перудже, и другие тайны и легенды экспонатов, которые хранит в себе галерея Боргезе.