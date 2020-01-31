32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Галерея Боргезе с историком искусства

Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов

Юлия
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Юлия – ваш гид
Приглашаю посетить одну из лучших галерей Рима — Боргезе, где собраны работы великих итальянцев: Бернини, Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Корреджо и Караваджо.

Я расскажу историю виллы Боргезе и ее основателя, помогу понять, а главное — почувствовать изумительные картины.

Вы пройдете по роскошным залам, винтовым лестницам и насладитесь великолепием скульптур, люстр, каминов и потолочных росписей.

После экскурсии вы сможете прогуляться по окружающему галерею ландшафтному парку и осмыслить полученные впечатления в тени деревьев, под мерное журчание фонтанов.
205 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча рядом с входом в галерею Боргезе
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У этой экскурсии32 отзыва
5
Галерея Боргезе с историком искусства
Галерея Боргезе с историком искусства

Что вас ожидает

История галереи Боргезе
Вы узнаете, кем, когда и при каких обстоятельствах на склонах холма Пинчо была построена вилла Боргезе, где впоследствии разместилась галерея. Я расскажу, кто такой Шипион Боргезе и какие возможности он использовал для пополнения своей коллекции произведений искусства. Вы удивитесь, но часто картины великих мастеров покупали, конфисковывали, вымогали шантажом. Вилла Боргезе окружена изумительным ландшафтным парком, где вы сможете не спеша прогуляться, полюбоваться красотой природы и фонтанами после экскурсии.

Знакомство с шедеврами
На первом этаже галереи Боргезе мы пройдем через восемь залов, в которых, среди статуй и фрагментов древних скульптур, размещены лучшие работы итальянского скульптора XVII века Бернини: «Плутон и Прозерпина», «Аполлон и Дафна» и «Давид». Вы почувствуете, что все скульптуры Бернини словно «живые» — дышат, чувствуют и просто замерли на миг. По изящной лестнице винтового типа мы поднимемся на второй этаж, украшенный потолочными росписями, картинами и элегантными каминами. Еще при жизни кардинала здесь были размещены произведения великого Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Корреджо и Караваджо. Я расскажу историю похищения картины Рафаэля «Снятие с креста», принадлежавшей церкви Святого Франциска в Перудже, и другие тайны и легенды экспонатов, которые хранит в себе галерея Боргезе.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 10 лет
  • Входные билеты не включены в стоимость и заказываются на официальном сайте самостоятельно (минимум за 10-25 дней):
    — взрослый билет —15 евро (билет + бронь на сайте)
    — льготный билет для граждан ЕС (от 18 до 25 лет) — 8,5 евро
    — дети до 18 лет — 2 евро
  • Стоимость входных билетов увеличится, если в галерее будет временная выставка
Галерея Боргезе с историком искусства
Галерея Боргезе с историком искусства
Галерея Боргезе с историком искусства
Галерея Боргезе с историком искусства
Галерея Боргезе с историком искусства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура рядом с входом в галерею Боргезе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Добрый день! Меня зовут Юля, я ... человек, очень влюбленный в Рим! Живу в Вечном городе с конца прошлого века. Профессиональный гид-экскурсовод по Риму и Ватикану, Историк Искусства (получила два высших образования в Римском государственном университете «Сапиенца»), Переводчик, Дизайнер ваших экскурсий и развлечений в Риме! Моя страсть — постоянно познавать Мир. Интересно все — история и культура, искусство и архитектура, дизайн и мода, музыка и театр, мистика и концепции религий!
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

31 января 2020
Замечательная и информативная экскурсия. Юлия очень интересно подаёт информацию и 2 часа пролетели незаметно. Рекомендуем к посещению данную экскурсию!
21 декабря 2019
Прекрасная экскурсия. Интересное изложение материала. Узнали много нового.
Большое спасибо Юлии!
27 октября 2019
Юлия, прекрасный рассказчик! Проучили ответы на интересующие вопросы и о Ватикане, и о Колизее и вообще о Риме! Это было прекрасно- начинать познавать этот древний город с человеком, который деликатно поведает обо всем)
Очень жаль, что не было возможности посетить с Юлией Флоренцию, но мы вернемся.
Спасибо
С уважением, Мирослава и Ирина
12 октября 2019
Очень интересно, насыщенно и на одном дыхании! Хотелось продолжения :) И несмотря на не очень хорошее самочувствие Юлия очень профессионально провела экскурсию и ответила на все наши вопросы. Также помогала до экскурсии по организационным вопросам, которые у нас были, и с покупкой билетов. Юлия, хочу ещё раз сказать Вам большое спасибо!!!
14 сентября 2019
Галлерею Боргезе советуем посетить всем, кто планирует поехать в Рим. Именно после посещения этой галереи мы смогли оценить многогранность такого вида искусства, как скульптура . Мы увидели как в руках талантливых скульпторов камень оживает, передает эмоции, чувства и переживания. Мы были покорены увиденным. Погрузиться в этот удивительный мир искусства мы смогли благодаря нашему гиду Юлии. Она так организовала экскурсию, что за два часа, которые отведены на посещение галереи Боргезе мы смогли увидеть все самое лучшее. Большое ей за это спасибо.
14 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия и сама Юлия.
5 сентября 2019
Все было супер. Экскурсия в галерее Богрезе нам очень понравилась. Гид очень много знает и рассказывает все очень интересно. Большое вам спасибо
26 августа 2019
Вчера мы были в галерее Боргезе с Юлией и не можем не оставить отзыв о деликатной интеллигентной манере, с которой Юлия проводит экскурсию. Эстетическое удовольствие от созерцания произведений скульптуры и живописи сочеталось с интересным рассказом о их создателях: Бернини, Караваджо, Рафаэле, Ботичелли, Канова. Вы взглянете по-новому на творения великих мастеров, когда узнаете примечательные факты их создания, о жизни и работе авторов, а также каким образом произведения попали в коллекцию Шипиона Боргезе, и возможно, благодаря именно этому одержимому коллекционеру, не останавливающемуся ни перед чем, сохранены и радуют наш взор по сей день. Всем приятной экскурсии с Юлией- историком искусства!
21 августа 2019
Мы в полном восторге, на Экскурсии были с ребёнком 7 лет, Юлия учла наш состав и уделила внимание. Жалеем, что Ватикан посетили с другим гидом, в следующий приезд обязательно воспользуемся услугами Юлии. Спасибо большое!
28 июля 2019
В Галерею Боргезе есть смысл ходить только с искусствоведом. Юлия обладает глубокими знаниями и рассказывает очень интересно и вариативно. Юлия готова ответить на любой вопрос и развить экскурсию в любом направлении. С удовольствием рекомендуем.
Ещё 22 отзыва

Юлия проводит ещё 4 экскурсии

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