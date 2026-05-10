32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Идём в одну из лучших галерей Рима — Боргезе, где собраны работы великих Бернини, Рафаэля, Тициана, Корреджо и Караваджо.
Я расскажу историю виллы Боргезе и её основателя, помогу понять и почувствовать изумительные картины, проведу по роскошным залам с великолепными люстрами, потолочными росписями и каминами.
Я расскажу историю виллы Боргезе и её основателя, помогу понять и почувствовать изумительные картины, проведу по роскошным залам с великолепными люстрами, потолочными росписями и каминами.
Описание экскурсии
На первом этаже галереи мы пройдём через восемь залов, где среди статуй и фрагментов древних изваяний стоят работы скульптора 17 века Бернини — «Плутон и Прозерпина», «Аполлон и Дафна» и «Давид». Вы почувствуете, что работы Бернини живые — дышат, чувствуют и просто замерли на миг.
По изящной винтовой лестнице поднимемся на второй этаж, украшенный потолочными росписями, картинами и элегантными каминами. Ещё при жизни кардинала здесь появились произведения Рафаэля, Тициана, Корреджо и Караваджо.
Я расскажу:
- кем, когда и как на склонах холма Пинчо была построена вилла Боргезе
- кто такой Шипион Боргезе и что он делал для пополнения коллекции произведений искусства
- как была похищена картина Рафаэля «Снятие с креста»
- правда ли, что полотна мастеров нередко вымогали шантажом
После экскурсии вы можете самостоятельно прогуляться по ландшафтному парку у галереи, чтобы осмыслить полученные впечатления под мерное журчание фонтанов.
Организационные детали
- Входные билеты вы покупаете самостоятельно на официальном сайте галереи, они невозвратные: €19 — взрослый, €6 — детский до 18 лет. Цена может увеличиться, если в галерее будет временная выставка
- Посетителей в Галерею Боргезе пропускают только на 2 часа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Галереи Боргезе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 1717 туристов
Я лицензированный гид по Риму и Ватикану, историк искусств — искусствовед, получила два высших образования в Римском университете Сапиенца. Мои экскурсии для тех, кто хочет путешествовать со смыслом. Тех, кому нужны
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Получили наслаждение от скульптур Бернини, которого нам открыла Юлия на этой экскурсии.
Прогулка по галерее Боргезе получилась очень увлекательной и познавательной, Юлия не только рассказала про историю самой галереи и её
Прогулка по галерее Боргезе получилась очень увлекательной и познавательной, Юлия не только рассказала про историю самой галереи и её
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С
Мы с женой были в галерее Боргезе в прошлом году. Галерея понравилась. Но если в картинах мы чуть-чуть понимаем, то в скульптурах - полный ноль. А Юлия, большое ей спасибо, открыла нам глаза на Бернини и его замечательные скульптуры. Получилась очень душевная экскурсия, после которой мы стали прямо поклонниками Бернини. Юлия - молодец, очень рекомендуем.
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Нашим гидом по галереи была Юлия. Очень профессионально и интересно была проведена экскурсия. Время пролетело не заметно. Получили массу впечатлений и новые знания. Нам очень понравилось. Рекомендуем ходить на экскурсии с гидом, не пожалеете, получите интересную информацию и с пользой проведёте время. Юлия спасибо вам большое за замечательную экскурсию.
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Потрясающая экскурсия с Юлией. Очень структурировано, интересно, с большим количеством фактов. Столько информации за 1,5 часа, восторг! Договорились, что в следующий приезд мы возьмем второй этаж.
Юлия
Ответ организатора:
Анастасия, здравствуйте! Большое спасибо за замечательный отзыв и внимание к моей экскурсии в галерею Боргезе. Мне очень приятно, что у меня есть такие отзывчивые путешественники, как вы Анастасия. Жду вас в гости снова вместе с мальчиками! С наилучшими пожеланиями, Юлия
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В галерею можно сходить и самим, но если вы интересуетесь искусством, то конечно приятно, когда рядом знающий гид, который может рассказать подробно о шедеврах. Юлия провела двухчасовую экскурсию, но нашему ребенку подростку было это мероприятие не по душе)
Поэтому советую настраиваться заранее на такого рода мероприятия.
Но мы с супругом остались довольны.
Поэтому советую настраиваться заранее на такого рода мероприятия.
Но мы с супругом остались довольны.
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Е
Посетили сегодня Галерею Боргезе с Юлией. Были ориентированы сделать акцент на осмотр и разбор работ Караваджо (по учебе для дочери). Но Юля, в очень мягкой, буквально в завораживающей манере, практически
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