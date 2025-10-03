читать дальше

барочной архитектуры, которые вряд ли бы посетили самостоятельно - тут точно нужно знать, где искать! И Юлия, автор экскурсии, провела нас по ним - мы узнали не только об особенностях архитектуры, но и об историческом контексте, и драматичных жизненных перипетиях главных героев этой экскурсии.



Каждый раз, когда приезжаем в Рим, обязательно идем на экскурсию Юлии - это всегда удивительное приключение. Юлия - очень вовлеченный и вдохновляющий рассказчик. После экскурсии в списке к посещению добавляются новые места, а еще хочется больше погрузиться в тему - почитать, посмотреть (рекомендации Юлии в этом отношении всегда полезны).



Экскурсию однозначно стоит посетить тем, кто неравнодушен к архитектуре барокко, кто хочет увидеть в Риме что-то новое или вновь прогуляться по знакомым местам, посмотрев на них с другой стороны.