Мои заказы

Бернини vs Борромини: архитектурная прогулка по Риму

Исследуйте римское барокко с его театральностью и монументальностью. Узнайте о легендарной конкуренции Бернини и Борромини и насладитесь шедеврами архитектуры
Римское барокко, воплощенное в работах Бернини и Борромини, никого не оставляет равнодушным. На этой прогулке можно увидеть шедевры скульптуры и архитектуры, созданные великими мастерами.

Путешественники узнают об особенностях стиля барокко, сакральной архитектуры и символике традиционных образов.

Прогулка по улицам Вечного города обогатит более глубоким пониманием эпохи и культуры, оставив незабываемые впечатления
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в эпоху барокко
  • 🎨 Легендарная конкуренция мастеров
  • ⛪ Посещение знаковых церквей
  • 🖼️ Визит в Национальную галерею
  • ☕ Кофе в лучших местах Рима
Бернини vs Борромини: архитектурная прогулка по Риму© Юлия
Бернини vs Борромини: архитектурная прогулка по Риму© Юлия
Бернини vs Борромини: архитектурная прогулка по Риму© Юлия
Ближайшие даты:
12
ноя19
ноя26
ноя3
дек10
дек17
дек24
дек
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Церковь Санта-Мария-делла-Виттория
  • Палаццо Барберини
  • Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане
  • Церковь Сант-Андреа-аль-Квиринале
  • Фонтан Треви
  • Пантеон
  • Церковь Сант-Иво-алла-Сапьенца
  • Площадь Навона
  • Базилика святой Агнессы

Описание экскурсии

  • Мы погрузимся в эпоху барокко с его театральностью и монументальностью
  • Вы узнаете о великих итальянских мастерах: Джане Лоренцо Бернини и Франческо Борромини
  • Я расскажу, как их профессиональная и творческая конкуренция стала легендой в мире архитектуры. И что она дала Риму
  • Рассмотрим дворцы и виллы, где жили главные заказчики эпохи — папы римские и кардиналы
  • Посетим церкви иезуитов, тринитариев и других орденов
  • Поговорим о воплощении в искусстве христианских образов
  • Погуляем по барочным площадям и поговорим, как изменилась урбанистика города в 17 веке. А вместе с ней — стиль жизни римлян и их досуг
  • Насладимся отдыхом в прекрасных итальянских садах
  • Выпьем по чашечке кофе, и я раскрою, как и где папы и «чёрная аристократия» коротали свободное время

Наш маршрут будут украшать:

  • Церковь Санта-Мария-делла-Виттория, где мы осмотрим шедевр Бернини «Экстаз святой Терезы»
  • Палаццо Барберини, где находится Национальная галерея живописи
  • Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане
  • Церковь Сант-Андреа-аль-Квиринале
  • Фонтан Треви и Пантеон
  • Церковь Сант-Иво-алла-Сапьенца
  • Главная барочная площадь Рима — площадь Навона
  • Базилика святой Агнессы

А ещё вы узнаете и задумаетесь:

  • о гнезде Берберини и dolce farniente
  • об ослиных ушах Бернини
  • о сакральной архитектуре: овал против круга
  • о том, что связывает пылающих серафимов и университет Сапиенца
  • как «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы помогли Бернини и не только создавать шедевры
  • о том, что мы видим в скульптуре: экстаз святой или оргазм
  • о главном салоне Рима в 17 веке

Организационные детали

  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 14 лет
  • Кофе в кафе (по желанию) не входит в стоимость

в среду в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Санта-Мария-делла-Виттория
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 210 туристов
Всем привет. Меня зовут Юлия. Я профессиональный искусствовед (диплом МГУ и диплом университета Сапиенца) и моё призвание — показывать людям красоту мира в его шедеврах. И Рим, как никакой другой
читать дальше

город, является лучшим местом для понимания Великой Красоты. 3000 лет истории, взлёты и падения — всё это запечатлено в облике города, его архитектуре, культуре и жителях. Приходите на мои экскурсии — и вы откроете для себя настоящий Рим.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
А
Ана
3 окт 2025
Благодарна Юлии за то, что она раскрыла для меня Рим через видение и наследие этих двух архитекторов. Это не заученный материал, а глубокое знание предмета. Надеюсь однажды прогуляться вместе по всем маршрутам будущего путеводителя ☘️.

Хочу сказать отдельное спасибо, что Юлия не отменила экскурсию, хотя я была одна.
Е
Елена
23 сен 2025
Прекрасная экскурсия от профессионального искусствоведа! Глубокие знания и профессионализм в подборе темы, маршрута, подачи материала чувствовались во всём! Увидела нестандартный Рим, Рим, который можно увидеть только с проводником, таким, как Юля. Архитектура через человеческие страсти, отношения. Экскурсия о том, как личные качества и чувство соперничества двух гениев послужили красоте и величию Рима. Юля, спасибо большое! Рада знакомству! Рекомендую!
Прекрасная экскурсия от профессионального искусствоведа! Глубокие знания и профессионализм в подборе темы, маршрута, подачи материала чувствовалисьПрекрасная экскурсия от профессионального искусствоведа! Глубокие знания и профессионализм в подборе темы, маршрута, подачи материала чувствовалисьПрекрасная экскурсия от профессионального искусствоведа! Глубокие знания и профессионализм в подборе темы, маршрута, подачи материала чувствовалисьПрекрасная экскурсия от профессионального искусствоведа! Глубокие знания и профессионализм в подборе темы, маршрута, подачи материала чувствовалисьПрекрасная экскурсия от профессионального искусствоведа! Глубокие знания и профессионализм в подборе темы, маршрута, подачи материала чувствовалисьПрекрасная экскурсия от профессионального искусствоведа! Глубокие знания и профессионализм в подборе темы, маршрута, подачи материала чувствовалисьПрекрасная экскурсия от профессионального искусствоведа! Глубокие знания и профессионализм в подборе темы, маршрута, подачи материала чувствовалисьПрекрасная экскурсия от профессионального искусствоведа! Глубокие знания и профессионализм в подборе темы, маршрута, подачи материала чувствовалисьПрекрасная экскурсия от профессионального искусствоведа! Глубокие знания и профессионализм в подборе темы, маршрута, подачи материала чувствовалисьПрекрасная экскурсия от профессионального искусствоведа! Глубокие знания и профессионализм в подборе темы, маршрута, подачи материала чувствовались
Ю
Юлия
23 сен 2025
Очень рекомендую эту экскурсию! Наш гид Юлия – настоящая профессионал. Она обладает глубокими знаниями и умеет рассказывать так, что всё становится живым и увлекательным. Понравилось, что экскурсия проходила без спешки:
читать дальше

было время внимательно рассмотреть и задать вопросы. Благодаря Юлии, мы не просто «смотрели» на достопримечательности, а действительно увидели детали, на которые раньше никогда бы не обратили внимание. Отличный опыт, который оставил яркие впечатления!

Михаил
Михаил
4 июн 2025
Всегда рад встрече с Юлией. Все ее экскурсии - это удовольствие, новая информация и прекрасное общение.
Мария
Мария
6 мая 2025
Потрясающие глубокие познания Юлии в истории искусств вызывают только восхищение😊
Маршрут необычный, очень продуманный. Юлия раскрыла тайны взаимоотношения двух гениев Бернини и Борромини, помогая по-особому восхититься Римом.
От души рекомендую всем, кто приехал в столицу Италии и хочет чего-то оригинального!
Ирина
Ирина
30 апр 2025
Сегодня прогуливаясь по христианским храмам, виллам, площадям я узнала о двух талантливых амбициозных архитекторах-соперниках римского барокко. Экскурсию советую к посещению. Тема экскурсии раскрыта полностью. Гид Юлия очень компетентная, живая в
читать дальше

общении. Не стесняйтесь задавать вопросы, возможно найдите для себя интересные ответы. У меня так и получилось. Мини формат позволяет вести живую беседу между всеми участниками. Обязательно схожу на другие экскурсию Юлии. Спасибо!

Сегодня прогуливаясь по христианским храмам, виллам, площадям я узнала о двух талантливых амбициозных архитекторах-соперниках римского барокко.Сегодня прогуливаясь по христианским храмам, виллам, площадям я узнала о двух талантливых амбициозных архитекторах-соперниках римского барокко.Сегодня прогуливаясь по христианским храмам, виллам, площадям я узнала о двух талантливых амбициозных архитекторах-соперниках римского барокко.Сегодня прогуливаясь по христианским храмам, виллам, площадям я узнала о двух талантливых амбициозных архитекторах-соперниках римского барокко.
Татьяна
Татьяна
14 апр 2025
Экскурсия невероятная! Настоящий восторг! За несколько часов мы посетили много знаковых мест Рима, которые, как кажется, давно знакомы, но открылись с новой стороны. А еще увидели ряд "жемчужин" той самой
читать дальше

барочной архитектуры, которые вряд ли бы посетили самостоятельно - тут точно нужно знать, где искать! И Юлия, автор экскурсии, провела нас по ним - мы узнали не только об особенностях архитектуры, но и об историческом контексте, и драматичных жизненных перипетиях главных героев этой экскурсии.

Каждый раз, когда приезжаем в Рим, обязательно идем на экскурсию Юлии - это всегда удивительное приключение. Юлия - очень вовлеченный и вдохновляющий рассказчик. После экскурсии в списке к посещению добавляются новые места, а еще хочется больше погрузиться в тему - почитать, посмотреть (рекомендации Юлии в этом отношении всегда полезны).

Экскурсию однозначно стоит посетить тем, кто неравнодушен к архитектуре барокко, кто хочет увидеть в Риме что-то новое или вновь прогуляться по знакомым местам, посмотрев на них с другой стороны.

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии из Рима

Первая прогулка по Риму: от античности до барокко
Пешая
3.5 часа
-
44%
47 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Первая прогулка по Риму: от античности до барокко
Увидеть главное за 3,5 часа и услышать живую историю Вечного города
Начало: У Капитолийской лестницы
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
€40€72 за человека
Рим подземный. Рим мистерий
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
20 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
€231 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме