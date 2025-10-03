Римское барокко, воплощенное в работах Бернини и Борромини, никого не оставляет равнодушным. На этой прогулке можно увидеть шедевры скульптуры и архитектуры, созданные великими мастерами.
Путешественники узнают об особенностях стиля барокко, сакральной архитектуры и символике традиционных образов.
Прогулка по улицам Вечного города обогатит более глубоким пониманием эпохи и культуры, оставив незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в эпоху барокко
- 🎨 Легендарная конкуренция мастеров
- ⛪ Посещение знаковых церквей
- 🖼️ Визит в Национальную галерею
- ☕ Кофе в лучших местах Рима
Что можно увидеть
- Церковь Санта-Мария-делла-Виттория
- Палаццо Барберини
- Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане
- Церковь Сант-Андреа-аль-Квиринале
- Фонтан Треви
- Пантеон
- Церковь Сант-Иво-алла-Сапьенца
- Площадь Навона
- Базилика святой Агнессы
Описание экскурсии
- Мы погрузимся в эпоху барокко с его театральностью и монументальностью
- Вы узнаете о великих итальянских мастерах: Джане Лоренцо Бернини и Франческо Борромини
- Я расскажу, как их профессиональная и творческая конкуренция стала легендой в мире архитектуры. И что она дала Риму
- Рассмотрим дворцы и виллы, где жили главные заказчики эпохи — папы римские и кардиналы
- Посетим церкви иезуитов, тринитариев и других орденов
- Поговорим о воплощении в искусстве христианских образов
- Погуляем по барочным площадям и поговорим, как изменилась урбанистика города в 17 веке. А вместе с ней — стиль жизни римлян и их досуг
- Насладимся отдыхом в прекрасных итальянских садах
- Выпьем по чашечке кофе, и я раскрою, как и где папы и «чёрная аристократия» коротали свободное время
Наш маршрут будут украшать:
- Церковь Санта-Мария-делла-Виттория, где мы осмотрим шедевр Бернини «Экстаз святой Терезы»
- Палаццо Барберини, где находится Национальная галерея живописи
- Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане
- Церковь Сант-Андреа-аль-Квиринале
- Фонтан Треви и Пантеон
- Церковь Сант-Иво-алла-Сапьенца
- Главная барочная площадь Рима — площадь Навона
- Базилика святой Агнессы
А ещё вы узнаете и задумаетесь:
- о гнезде Берберини и dolce farniente
- об ослиных ушах Бернини
- о сакральной архитектуре: овал против круга
- о том, что связывает пылающих серафимов и университет Сапиенца
- как «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы помогли Бернини и не только создавать шедевры
- о том, что мы видим в скульптуре: экстаз святой или оргазм
- о главном салоне Рима в 17 веке
Организационные детали
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 14 лет
- Кофе в кафе (по желанию) не входит в стоимость
в среду в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Санта-Мария-делла-Виттория
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 210 туристов
Всем привет. Меня зовут Юлия. Я профессиональный искусствовед (диплом МГУ и диплом университета Сапиенца) и моё призвание — показывать людям красоту мира в его шедеврах. И Рим, как никакой другойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ана
3 окт 2025
Благодарна Юлии за то, что она раскрыла для меня Рим через видение и наследие этих двух архитекторов. Это не заученный материал, а глубокое знание предмета. Надеюсь однажды прогуляться вместе по всем маршрутам будущего путеводителя ☘️.
Хочу сказать отдельное спасибо, что Юлия не отменила экскурсию, хотя я была одна.
Е
Елена
23 сен 2025
Прекрасная экскурсия от профессионального искусствоведа! Глубокие знания и профессионализм в подборе темы, маршрута, подачи материала чувствовались во всём! Увидела нестандартный Рим, Рим, который можно увидеть только с проводником, таким, как Юля. Архитектура через человеческие страсти, отношения. Экскурсия о том, как личные качества и чувство соперничества двух гениев послужили красоте и величию Рима. Юля, спасибо большое! Рада знакомству! Рекомендую!
Ю
Юлия
23 сен 2025
Очень рекомендую эту экскурсию! Наш гид Юлия – настоящая профессионал. Она обладает глубокими знаниями и умеет рассказывать так, что всё становится живым и увлекательным. Понравилось, что экскурсия проходила без спешки:
Михаил
4 июн 2025
Всегда рад встрече с Юлией. Все ее экскурсии - это удовольствие, новая информация и прекрасное общение.
Мария
6 мая 2025
Потрясающие глубокие познания Юлии в истории искусств вызывают только восхищение😊
Маршрут необычный, очень продуманный. Юлия раскрыла тайны взаимоотношения двух гениев Бернини и Борромини, помогая по-особому восхититься Римом.
От души рекомендую всем, кто приехал в столицу Италии и хочет чего-то оригинального!
Ирина
30 апр 2025
Сегодня прогуливаясь по христианским храмам, виллам, площадям я узнала о двух талантливых амбициозных архитекторах-соперниках римского барокко. Экскурсию советую к посещению. Тема экскурсии раскрыта полностью. Гид Юлия очень компетентная, живая в
Татьяна
14 апр 2025
Экскурсия невероятная! Настоящий восторг! За несколько часов мы посетили много знаковых мест Рима, которые, как кажется, давно знакомы, но открылись с новой стороны. А еще увидели ряд "жемчужин" той самой
