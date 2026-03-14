80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Галерея Боргезе - королева римских музеев

Погрузитесь в мир искусства Рима с индивидуальной экскурсией по знаменитой галерее. Узнайте о судьбах коллекций и их владельцев
Какие замыслы заключены в мраморе и красках великих шедевров? Пройдя по главным залам галереи Боргезе, можно познакомиться с известными произведениями искусства эпохи Возрождения и барокко, и научиться «читать» их.

Гид расскажет
читать дальшеуменьшить

о разных школах итальянской живописи и особенностях стилей, после этой экскурсии в любом другом музее вы будете чувствовать себя чуть большим знатоком искусства.

Узнаете, кем были собраны первые шедевры и какими методами, о судьбах владельцев музея и художников, работы которых здесь выставлены. Увидите работы таких мастеров, как Караваджо, Тициан, Бернини и многих других.

О каждом выдающемся произведении будет рассказано что-то интересное, и вы заметите то, что обычно ускользает от неопытного глаза

5
157 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные шедевры Караваджо, Тициана и Бернини
  • 🏛️ Погружение в эпоху Возрождения и барокко
  • 🖼️ Интересные истории картин и скульптур
  • 👨‍🎨 Знакомство с итальянскими школами живописи
  • 📚 Увлекательные факты и анекдоты
Галерея Боргезе - королева римских музеев
Галерея Боргезе - королева римских музеев
Галерея Боргезе - королева римских музеев

Что можно увидеть

  • Святой Иеролам
  • Давид с головой Олоферна
  • Маленький больной Бахус
  • Любовь земная и любовь небесная
  • Давид
  • Аполлон и Дафния

Описание экскурсии

Вы увидите такие шедевры искусства:

  • «Святой Иеролам», «Давид с головой Олоферна» и «Маленький больной Бахус» Караваджо
  • «Любовь земная и любовь небесная» Тициана
  • «Давид» и «Аполлон и Дафния» Бернини
  • И многие другие

О каждом выдающемся произведении я расскажу что-то интересное и помогу вам заметить то, что обычно ускользает от неопытного глаза.

Также вы узнаете:

  • почему галерея имеет такой высокий статус в мире искусства
  • кем были собраны первые шедевры и какими методами — не всегда они были законными и адекватными
  • как судьбы владельцев музея переплетались с судьбами художников, работы которых здесь выставлены
  • в чьём облике является посетителям галереи Паолина Боргезе
  • как художники и скульпторы разных эпох пытались перещеголять античных мастеров
  • какие секреты могут хранить картины с вроде бы понятными сюжетами

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в галерею: от €15 до €20 за чел. в зависимости от того, включено ли в них посещение временных выставок
  • Билеты необходимо бронировать за 10 дней, так как число посетителей ограничено
  • Приобрести билеты можно самостоятельно на официальном сайте музея или с моей помощью

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед входом в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли
Нелли — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 4662 туристов
Лицензированный гид, туристический ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу, работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, каким вижу его сама — добрым, большим
читать дальшеуменьшить

и уютным. И сколько бы вы ни возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины Античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и влюбиться в Рим!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 157 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
151
4
4
3
2
1
1
1
Елена
Мы приехали с мужем в Рим уже не первый раз, были проездом всего на три дня, захотели в этот раз познавательно провести время. Выбрали Нелли и не пожалели не на
читать дальшеуменьшить

секунду. С ней мы как будто попали в сказку, потрясающий рассказчик, невероятно образованная чудесная женщина. Мы обязательно еще вернемся и обязательно прогуляемся с Нелли, еще осталось очень много мест где нас можно удивить и просветить:)
Но если поподробнее: я забронировала экскурсию в Боргезе, но оказалось что билеты в нее нужно покупать электронно и очень очень заранее, а я все бронировала за неделю до поездки. На самом деле сейчас все музеи Италии и не только в Риме лучше бронировать сильно заранее и покупать билеты электронно, если гарантировано хотите куда то попасть. Так мы поменяли Боргезе на замок Ангела. Мы каждый раз приезжая ходили мимо него и думали посетим в следующий приезд, вообщем я была в предвкушении, но ничего особо не ожидала. В действительности же замок Ангела вместе с Нелли раскрылся для нас невероятно. Это одна из самых интересных экскурсий и мест которые я посетила, я слушала с открытым ртом, меня захватило и переносило в разные эпохи, я восхищалась, ужасалась и удивлялась всему что там творилось. У Нелли в запасе миллион историй из реальной жизни замка, это потрясающе. Спасибо вам огромное, вы действительно сделали это посещение в Рим незабываемым для нас. Ходить самим по таким местам не всегда интересно, замок как замок, музей как музей, картины как картины. Но с таким талантливым человеком все как будто приобретает вкус цвет и смысл. Рекомендую Нелли всем, особенно тем кто хочет глубоко погрузится, наполниться новыми знаниями и интересно провести время.

Мы приехали с мужем в Рим уже не первый раз, были проездом всего на три дня,
Мы приехали с мужем в Рим уже не первый раз, были проездом всего на три дня,
Мы приехали с мужем в Рим уже не первый раз, были проездом всего на три дня,
Мы приехали с мужем в Рим уже не первый раз, были проездом всего на три дня,
Мы приехали с мужем в Рим уже не первый раз, были проездом всего на три дня,
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Хочу выразить огромную благодарность Нелли за прогулку по Галерее Боргезе. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Настолько легкая подача информации, настолько глубокие знания, и всё это переплетается с юмором и грамотным построением
читать дальшеуменьшить

экскурсии.
Это была какая то магия: мы заходили в зал, а группы выходили, и в итоге мы оказывались один на один с шедеврами.
Можно было рассмотреть всё в мельчайших деталях, спокойно, насладившись ими.
Также, по совету Нелли, я посетила еще один роскошный дворец Рима, и это был полнейший восторг!
В свои будущие поездки обязательно хочу прогуляться с Нелли на другие экскурсии.
Очень комфортный человек, знающий и любящий свое дело)
Спасибо большое!

Хочу выразить огромную благодарность Нелли за прогулку по Галерее Боргезе. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Хочу выразить огромную благодарность Нелли за прогулку по Галерее Боргезе. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Хочу выразить огромную благодарность Нелли за прогулку по Галерее Боргезе. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Хочу выразить огромную благодарность Нелли за прогулку по Галерее Боргезе. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Вам был полезен этот отзыв?
A
В галерее были впервые. Очень понравилось! Нелли рассказывала легко, много интересных деталей, акценты на то, как правильно посмотреть скульптуру, с каких ракурсов. Очень много нюансов, которые сами бы не заметили никогда. Очень рекомендуем!
В галерее были впервые. Очень понравилось! Нелли рассказывала легко, много интересных деталей, акценты на то, как
В галерее были впервые. Очень понравилось! Нелли рассказывала легко, много интересных деталей, акценты на то, как
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Вместе с (имя экскурсоводки) мы посетили галерею Боргезе и Ватикан. Она очень искусно, на житейских примерах преподнесла тонкости истоии искусств - довольно сложной темы! Экскурсии прошли на одном дыхании, с первых минут чувствуется профессионализм - по каждому вопросу мы получали глубокий ответ с очень заинтересованной подачей
Вам был полезен этот отзыв?
А
Нелли сочетает в себе бесконечную любовь к Риму, настоящую страсть и профессионализм. Как итог - отличная экскурсия. Однозначная рекомендация!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Мы в восторге! Если хотите начать разбираться в искусстве - то однозначно с таким экскурсоводом как Нелли. Очень здорово, понятно, вдохновенно. И тепло. Максимально рекомендуем и экскурсию, и экскурсовода. Нелли, спасибо за потрясающе проведенное время!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии на «Галерея Боргезе - королева римских музеев»

По музеям Ватикана с историком искусств
3 часа
-
5%
79 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По музеям Ватикана с историком искусств
Исследуйте тайны Ватикана, погружаясь в мир искусства и истории. Узнайте о великих мастерах и их творениях в уникальной экскурсии по музеям
Начало: У входа в музеи Ватикана
Сегодня в 11:00
11 авг в 10:00
от €366€385 за всё до 4 чел.
Римская сага: искусство, кофе и вкусные приключения
Пешая
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Римская сага: искусство, кофе и вкусные приключения
Позволить Риму рассказать вам свою историю - вечную и неповторимую
Начало: На площади Навона
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Роскошное римское барокко
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Роскошное римское барокко
По следам Бернини и Борромини: шедевры и легенды Вечного города
24 авг в 13:00
29 авг в 10:00
от €171 за всё до 5 чел.
По роскошной галерее Боргезе в Риме
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По роскошной галерее Боргезе в Риме
Увидеть шедевры итальянского искусства, от которых нельзя оторваться
Начало: У галереи Боргезе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
от €171 за экскурсию