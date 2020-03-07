80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Судьба коллекций

В первую очередь я расскажу о той галерее, в которой вы оказались, и вы сразу поймёте, почему она имеет такой высокий статус в мире искусства. Вы узнаете, кем были собраны первые шедевры и какими методами — не всегда они были законными и адекватными. С некоторыми экспонатами и вовсе случались удивительные курьёзы. Так, я расскажу вам о том, как попали в музей картины «Охота Дианы» Доменикино и «Перенесение Христа» Рафаэля. И, конечно, мы говорим о том, как судьбы владельцев музея переплетались с судьбами художников, работы которых здесь выставлены.

Главные шедевры

Вы увидите работы таких мастеров, как Караваджо («Святой Иеролам», «Давид с головой Олоферна» и «Маленький больной Бахус»), Тициан («Любовь земная и любовь небесная»), Бернини («Давид» и «Аполлон и Дафния») и многих других. О каждом выдающемся произведении я расскажу что-то интересное и помогу вам заметить то, что обычно ускользает от неопытного глаза. Вы узнаете, в чьём облике является посетителям галереи Паолина Боргезе, как художники и скульпторы разных эпох пытались перещеголять античных мастеров и какие секреты могут хранить картины с вроде бы понятными сюжетами.