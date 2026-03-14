80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Какие замыслы заключены в мраморе и красках великих шедевров? Пройдя по главным залам галереи Боргезе, можно познакомиться с известными произведениями искусства эпохи Возрождения и барокко, и научиться «читать» их.
Гид расскажет
Гид расскажет
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные шедевры Караваджо, Тициана и Бернини
- 🏛️ Погружение в эпоху Возрождения и барокко
- 🖼️ Интересные истории картин и скульптур
- 👨🎨 Знакомство с итальянскими школами живописи
- 📚 Увлекательные факты и анекдоты
Что можно увидеть
- Святой Иеролам
- Давид с головой Олоферна
- Маленький больной Бахус
- Любовь земная и любовь небесная
- Давид
- Аполлон и Дафния
Описание экскурсии
Вы увидите такие шедевры искусства:
- «Святой Иеролам», «Давид с головой Олоферна» и «Маленький больной Бахус» Караваджо
- «Любовь земная и любовь небесная» Тициана
- «Давид» и «Аполлон и Дафния» Бернини
- И многие другие
О каждом выдающемся произведении я расскажу что-то интересное и помогу вам заметить то, что обычно ускользает от неопытного глаза.
Также вы узнаете:
- почему галерея имеет такой высокий статус в мире искусства
- кем были собраны первые шедевры и какими методами — не всегда они были законными и адекватными
- как судьбы владельцев музея переплетались с судьбами художников, работы которых здесь выставлены
- в чьём облике является посетителям галереи Паолина Боргезе
- как художники и скульпторы разных эпох пытались перещеголять античных мастеров
- какие секреты могут хранить картины с вроде бы понятными сюжетами
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в галерею: от €15 до €20 за чел. в зависимости от того, включено ли в них посещение временных выставок
- Билеты необходимо бронировать за 10 дней, так как число посетителей ограничено
- Приобрести билеты можно самостоятельно на официальном сайте музея или с моей помощью
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед входом в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 4662 туристов
Лицензированный гид, туристический ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу, работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, каким вижу его сама — добрым, большим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 157 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы приехали с мужем в Рим уже не первый раз, были проездом всего на три дня, захотели в этот раз познавательно провести время. Выбрали Нелли и не пожалели не на
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Хочу выразить огромную благодарность Нелли за прогулку по Галерее Боргезе. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Настолько легкая подача информации, настолько глубокие знания, и всё это переплетается с юмором и грамотным построением
Настолько легкая подача информации, настолько глубокие знания, и всё это переплетается с юмором и грамотным построением
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A
В галерее были впервые. Очень понравилось! Нелли рассказывала легко, много интересных деталей, акценты на то, как правильно посмотреть скульптуру, с каких ракурсов. Очень много нюансов, которые сами бы не заметили никогда. Очень рекомендуем!
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Л
Вместе с (имя экскурсоводки) мы посетили галерею Боргезе и Ватикан. Она очень искусно, на житейских примерах преподнесла тонкости истоии искусств - довольно сложной темы! Экскурсии прошли на одном дыхании, с первых минут чувствуется профессионализм - по каждому вопросу мы получали глубокий ответ с очень заинтересованной подачей
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А
Нелли сочетает в себе бесконечную любовь к Риму, настоящую страсть и профессионализм. Как итог - отличная экскурсия. Однозначная рекомендация!
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Т
Мы в восторге! Если хотите начать разбираться в искусстве - то однозначно с таким экскурсоводом как Нелли. Очень здорово, понятно, вдохновенно. И тепло. Максимально рекомендуем и экскурсию, и экскурсовода. Нелли, спасибо за потрясающе проведенное время!
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