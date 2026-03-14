80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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секунду. С ней мы как будто попали в сказку, потрясающий рассказчик, невероятно образованная чудесная женщина. Мы обязательно еще вернемся и обязательно прогуляемся с Нелли, еще осталось очень много мест где нас можно удивить и просветить:)

Но если поподробнее: я забронировала экскурсию в Боргезе, но оказалось что билеты в нее нужно покупать электронно и очень очень заранее, а я все бронировала за неделю до поездки. На самом деле сейчас все музеи Италии и не только в Риме лучше бронировать сильно заранее и покупать билеты электронно, если гарантировано хотите куда то попасть. Так мы поменяли Боргезе на замок Ангела. Мы каждый раз приезжая ходили мимо него и думали посетим в следующий приезд, вообщем я была в предвкушении, но ничего особо не ожидала. В действительности же замок Ангела вместе с Нелли раскрылся для нас невероятно. Это одна из самых интересных экскурсий и мест которые я посетила, я слушала с открытым ртом, меня захватило и переносило в разные эпохи, я восхищалась, ужасалась и удивлялась всему что там творилось. У Нелли в запасе миллион историй из реальной жизни замка, это потрясающе. Спасибо вам огромное, вы действительно сделали это посещение в Рим незабываемым для нас. Ходить самим по таким местам не всегда интересно, замок как замок, музей как музей, картины как картины. Но с таким талантливым человеком все как будто приобретает вкус цвет и смысл. Рекомендую Нелли всем, особенно тем кто хочет глубоко погрузится, наполниться новыми знаниями и интересно провести время.