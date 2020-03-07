80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Галерея Боргезе — королева римских музеев

Увидеть знаменитые коллекции и погрузиться в тонкости искусства Ренессанса и барокко

Нелли
Задать вопрос
Нелли – ваш гид
Какие замыслы заключены в мраморе и красках великих шедевров? Вы пройдёте по главным залам галереи Боргезе, чтобы познакомиться с известными произведениями искусства эпохи Возрождения и барокко, и научитесь «читать» их.

Я познакомлю вас с разными школами итальянской живописи и особенностями стилей, и после этой экскурсии в любом другом музее вы будете чувствовать себя чуть большим знатоком искусства.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча перед входом в музей галерея Боргезе
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии80 отзывов
4.95
Галерея Боргезе — королева римских музеев
Галерея Боргезе — королева римских музеев

Что вас ожидает

Судьба коллекций
В первую очередь я расскажу о той галерее, в которой вы оказались, и вы сразу поймёте, почему она имеет такой высокий статус в мире искусства. Вы узнаете, кем были собраны первые шедевры и какими методами — не всегда они были законными и адекватными. С некоторыми экспонатами и вовсе случались удивительные курьёзы. Так, я расскажу вам о том, как попали в музей картины «Охота Дианы» Доменикино и «Перенесение Христа» Рафаэля. И, конечно, мы говорим о том, как судьбы владельцев музея переплетались с судьбами художников, работы которых здесь выставлены.

Главные шедевры
Вы увидите работы таких мастеров, как Караваджо («Святой Иеролам», «Давид с головой Олоферна» и «Маленький больной Бахус»), Тициан («Любовь земная и любовь небесная»), Бернини («Давид» и «Аполлон и Дафния») и многих других. О каждом выдающемся произведении я расскажу что-то интересное и помогу вам заметить то, что обычно ускользает от неопытного глаза. Вы узнаете, в чьём облике является посетителям галереи Паолина Боргезе, как художники и скульпторы разных эпох пытались перещеголять античных мастеров и какие секреты могут хранить картины с вроде бы понятными сюжетами.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят билеты в галерею: от 15 до 20 евро с человека в зависимости от того, включено ли в них посещение временных выставок
  • Билеты необходимо бронировать заранее (число посетителей ограничено, желательно бронировать за 10 дней)
  • Приобрести билеты можно или самостоятельно на сайте www.gebart.it или обратившись к гиду
Галерея Боргезе — королева римских музеев
Галерея Боргезе — королева римских музеев
Галерея Боргезе — королева римских музеев

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура перед входом в музей галерея Боргезе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Нелли
Нелли
Лицензированный гид, тур.ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу и работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, какой он для меня — добрый, большой и уютный город. И сколько бы Вы не возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу Вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и ВЛЮБИТЬСЯ В РИМ!
Напишите мне

80 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Уровень гида - 100! Нелли так провела нас по залам виллы, что вся коллекция скульптур и картин ожила, начала двигаться, наполнилась чувствами. Шедеврально, точнее не скажешь. Ушли с чувством благодарности, наполненные впечатлениями и неожиданной динамикой художественных произведений.
С уважением,
Надежда, Светлана, Лариса, Анастасия
26 февраля 2020
Нелли прекрасный гид. Нам все очень понравилось. Было невероятно интересно и увлекательно. Приветливая и добрая женщина. Всем друзьям порекомендую. Все тонкости эпохи возрождения были объяснены. Тонкости анализа скульптур с разных точек обзора очень порадовали.
Jenny
26 февраля 2020
Нелли - великолепный гид! Мы получили огромное удовольствие от посещения галереи с Нелли! Человек живет искусством и это очень сильно отражается на всей экскурсии. Потрясающие знания о коллекциях галереи! Информации много, но с Нелли воспринимать ее одно удовольствие! Спасибо, рекомендуем всем!
25 февраля 2020
Очень интересная экскурсия, много исторических фактов, Нина -великолепный рассказчик. Советуем посетить галерею Боргезе, получите эстетическое удовольствие.
21 февраля 2020
Экскурсовод Нелли начала свою экскурсию ещё до входа в музей. Из музея нас уже просили выходить сотрудники (время посещения ограничено 2 часами) , а так я думаю, что у экскурсовод могла бы рассказать много интересных историй шедевров и их авторов. Интересные истории так же продолжались на выходе из музея. Я н когда не интересовалась скульптурой, но Нелли рассказывала так интересно, рисуя картинки в нашем воображении, что наверное впервые в жизни я ими заинтересовалась. Спасибо за экскурсию!
Ирина
14 февраля 2020
Это было великолепно! Нелли, огромное вам спасибо за такую насыщенную и очень интересную экскурсию. Изложить такой объём информации за в общем-то достаточно небольшой промежуток времени - это настоящий талант. Это было далеко не сухое изложение фактов, описание картин и пересказ давно заученного текста,. Ваш рассказ можно было слушать бесконечно, вы открывали все новые и новые двери в мир искусства. Огромное вам спасибо. Спасибо за то, что вы по-настоящему любите то, чем занимаетесь и влюбляете в свои истории слушателей. Познакомиться с таким человеком - настоящий подарок. И мы с огромным удовольствием встретимся с вами в следующий наш приезд в Рим.
8 февраля 2020
Не понравилось. Гид не слышал желаний посетителей, не слышал вопросов. Была зубрежка без настоящего погружения. Хотя информации было много. Но не интересно. Не рекомендую
7 февраля 2020
Большое спасибо нашему гиду Нелли! За 2 часа ей удалось подробно рассказать о самых значимых шедеврах скульптуры и живописи, представленных в галерее. Причём подача материала была идоступной, и интересной, и с чувством юмора. Ставим 5 с плюсом)
Татьяна
14 января 2020
Нелли профессионал, великолепный рассказчик, заботливая и гостеприимная.
Жаль, что время посещения галереи ограничено правилами - всего 2 часа, с удовольствием послушали бы еще.
Рекомендую однозначно.
13 января 2020
Мы были на экскурсии с ребёнком 12 лет . Гид провела экскурсию так , что было всем интересно, а у ребенка не потерялся ни на минуту интерес к двухчасовой экскурсии.спасибо
Ещё 70 отзывов

Нелли проводит ещё 9 экскурсий

От пинакотеки до Сиктинской капеллыОт пинакотеки до Сиктинской капеллыОт пинакотеки до Сиктинской капеллы
188 за экскурсию
4 часа
45 отзывов
Познакомиться с главными коллекциями Ватикана и шедеврами мирового искусства
Приглашаю вас совершить «полное погружение» в искусство и познакомиться с главными шедеврами коллекций Ватикана. Пройти по галереям Географических карт и Гобеленов, увидеть подлинные шедевры Рафаэля и Микеланджело, посетить грандиозный Собор святого Петра и настоящее чудо – Сикстинскую капеллу. Мы совершим путешествие во времени, в котором вас ждут великолепные произведения мирового искусства, истории из жизни загадочного Ватикана, римских пап и великих мастеров, а также интересные факты, часто совершенно не известные широкой публике.
Античное сердце РимаАнтичное сердце РимаАнтичное сердце Рима
130 за экскурсию
2 часа
34 отзыва
Понять, почему все дороги по-прежнему ведут сюда
Вы окажетесь лицом к лицу с городом императоров и гладиаторов, меккой для паломнических «полков» и артистов разного толка. Фрагменты римской истории из рассказов о традициях боёв в Колизее, любовных похождениях, династических браках по расчету, местных суевериях и прозвищах сложатся в картину живого Вечного города, который был и остаётся центром притяжения для людей со всего света. Как ему это удаётся? Вы взглянете на Рим пристально, и тайна его очарования проступит сквозь архитектурные черты, как чернила на древних рукописях.
Роскошное римское бароккоРоскошное римское бароккоРоскошное римское барокко
96 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Знакомство с шедеврами Бернини, Борромини и других мастеров эпохи барокко
На экскурсии вы прикоснетесь к архитектурным шедеврам барокко – изящным жемчужинам в ожерелье Рима. Мы прогуляемся по римским улочкам и роскошным городским площадям, поговорим о жизни легендарных архитекторов Бернини и Борромини, их судьбах и творениях. Вы не только полюбуетесь мраморными статуями фасадов и хрустальными брызгами фонтанов, но и погрузитесь потрясающую атмосферу Вечного города.
Тайны и легенды Замка Святого АнгелаТайны и легенды Замка Святого АнгелаТайны и легенды Замка Святого Ангела
130 за экскурсию
2.5 часа
21 отзыв
Интриги римских пап, чередование эпох Вечного Города и секреты древних подземелий
В двух шагах от Ватикана, на набережной Тибра расположился не просто замок, но величественное сооружение, в истории которого переплелись события двух тысячелетий. На экскурсии я проведу вас по закоулкам бывшей резиденции римских пап и открою сокровенные тайны Замка Святого Ангела: его могущественных владельцев, знаменитых узников, неудачных побегов, потайных ходов, папских сокровищ и загадочных посетительниц.
Улочки Трастевере и панорамы ДжаниколоУлочки Трастевере и панорамы ДжаниколоУлочки Трастевере и панорамы Джаниколо
130 за экскурсию
2.5 часа
25 отзывов
Побывать в самом колоритном районе Рима и отыскать его лучшие ракурсы
Мы отправимся в один из старейших районов Рима — самобытный Трастевере, жители которого гордо называют себя «настоящими римлянами». Здесь вы почувствуете истинный дух Вечного города, узнаете о римских привычках, традициях и праздниках. Вдохнете ароматы блюд местной кухни и цветов джельсомино, послушаете уличных музыкантов и увидите дома обычных римлян, обрамляющие шедевры архитектуры.
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’ЭстеЧарующий Тиволи и роскошная вилла д’ЭстеЧарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
40 за человека
4 часа
21 отзыв
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Тиволи знаменит своей необыкновенной атмосферой, изумительными видами и тремя виллами, которые являются достоянием ЮНЕСКО. Вместе мы посетим владение д’Эсте, раскроем секреты его сада и прогуляемся по каменным улочкам города. Я открою вам историю кардинала, расскажу об античном прошлом этих мест и о тонкостях паркового искусства.
Холм Авентин: гармония природы и историиХолм Авентин: гармония природы и историиХолм Авентин: гармония природы и истории
80 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
В этой пешеходной экскурсии вы откроете для себя иной, очаровательный и спокойный Рим. Мы прогуляемся по Апельсиновому саду и насладимся ароматом цветов Розария. Античные руины, памятники и церкви поделятся своими тайнами. Я расскажу удивительные истории и помогу увидеть еще одну сторону римской жизни.
Загадочный гений КараваджоЗагадочный гений КараваджоЗагадочный гений Караваджо
125 за экскурсию
2.5 часа
6 отзывов
Пройти по римским местам, связанным с великим художником, и познакомиться с его шедеврами
В центре этой экскурсии — творчество и жизнь Микеланджело Меризи, известного как Караваджо. Слава этого художника преодолела эпохи не только из-за «взрывоопасности» его творчества, но и благодаря обаянию его личности. Лучший способ познакомиться с миром Караваджо — прогуляться по старому Риму, запросто открывая для себя шедевры мастера в прекрасных храмах, погружаясь в историю и символику полотен, пробираясь среди людных улочек и находя дома 16-17 веков, свидетелей того времени. В результате вы приблизитесь к пониманию личности Караваджо: его внутренний мир уже не будет казаться поверхностным и сумбурным, а тайны его шедевров окажутся в ваших руках.
Палаццо Колонна — римский ВерсальПалаццо Колонна — римский ВерсальПалаццо Колонна — римский Версаль
125 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Познакомиться с родовым гнездом одного из самых древних и знатных семейств Италии
Попасть в единственную частную резиденцию Рима, приравненную по значению к королевским, — большая удача, ведь музей открыт лишь по субботам утром. Гуляя среди роскошных интерьеров, вы услышите о тысячелетней истории боевых походов, остросюжетных приключений, интриг, любви и тайнах рода, неразрывно связанного с жизнью Вечного города.

Экскурсии по музеям Рима

Музеи Ватикана и собор Святого ПетраМузеи Ватикана и собор Святого ПетраМузеи Ватикана и собор Святого Петра
60 за человека
3 часа
1409 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело. В компании лицензированного гида ваш визит в Ватикан значительно упростится и, главное, наполнится смыслом, историей, интересными фактами и яркими рассказами. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Ватикан без многочасовой очереди на входе.
По музеям Ватикана с историком искусствПо музеям Ватикана с историком искусствПо музеям Ватикана с историком искусств
273 за экскурсию
3 часа
48 отзывов
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Приглашаю вас отправиться к главным сокровищам Ватикана – самого маленького, таинственного и влиятельного государства в мире. Наша прогулка охватит основные музеи Ватикана и собранные в них шедевры мирового искусства, познакомит вас с личностями легендарных Римских пап и культурным наследием католической церкви. И всё это в месте, где скульптуры «разговаривают» сквозь века, а сердце замирает от красоты и величия!
Галерея Боргезе с историком искусстваГалерея Боргезе с историком искусстваГалерея Боргезе с историком искусства
205 за экскурсию
2 часа
32 отзыва
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Приглашаю посетить одну из лучших галерей Рима — Боргезе, где собраны работы великих итальянцев: Бернини, Рафаэля, Тициана, Боттичелли, Корреджо и Караваджо. Я расскажу историю виллы Боргезе и ее основателя, помогу понять, а главное — почувствовать изумительные картины. Вы пройдете по роскошным залам, винтовым лестницам и насладитесь великолепием скульптур, люстр, каминов и потолочных росписей. После экскурсии вы сможете прогуляться по окружающему галерею ландшафтному парку и осмыслить полученные впечатления в тени деревьев, под мерное журчание фонтанов.
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпохМузеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпохМузеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох
160 за экскурсию
3 часа
84 отзыва
Погрузиться во времена сотворения великих шедевров и открыть важные этапы истории и культуры Рима
Безусловно, Музеи Ватикана одни из самых известных в мире. Говорю именно так — Музеи, во множественном числе, потому что это целый комплекс музеев, коллекции которых создавались по воле многих Пап, господствовавших на престоле. И этот процесс продолжается по сей день. Моя задача — не просто объяснить вам, благодаря чему Музеи обрели столь высокий статус в мире, познакомить с шедеврами, их авторами и значением, но главное — погрузить в атмосферу времен и событий, когда эти творения создавались, и тем самым открыть историю и культуру различных эпох Рима.
Экскурсия по Замку Святого АнгелаЭкскурсия по Замку Святого АнгелаЭкскурсия по Замку Святого Ангела
183 за экскурсию
2 часа
13 отзывов
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
Замок Святого Ангела в разное время служил императорским мавзолеем, защитой от варваров, папской резиденцией и даже тюрьмой, где долгие годы томился Джордано Бруно. Мы пройдем по всем уровням замка, погрузимся в его историю, заглянем в папские апартаменты и зал Сокровищ, а затем насладимся превосходной панорамой Рима с Террасы Замка Ангела.
Галерея Боргезе. Великое итальянское искусствоГалерея Боргезе. Великое итальянское искусствоГалерея Боргезе. Великое итальянское искусство
150 за экскурсию
2.5 часа
20 отзывов
Открыть шедевры знаменитых творцов Италии и разобраться в художественных вкусах Рима XVII века
Галерея Боргезе — один из музеев, которые нужно обязательно посетить, будучи в Риме. Он находится в одном из самых красивых парков, за пределами старого города. Благодаря моей экскурсии по Галерее вы не только познакомитесь с работами великих живописцев и скульпторов Италии, но также разберетесь во вкусах и тенденциях, определяющих художественное искусство в Риме XVII века.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы