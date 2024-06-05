М Мария Галерея Боргезе с историком искусства Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹

Е Елизавета Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца читать дальше доступно был представлен исторический материал. Со мной был внук 12 лет и ему также было интересно из уст Натальи услышать историю древнего Рима и современную историю. Экскурсия была заявлена на 3 часа, а мы вместе провели 5 часов, В дальнейшем буду рада рекомендовать Наталью как прекрасного знатока своего дела своим друзьям и знакомым. Спасибо за квалифицированного и нескучного специалиста Сегодня мы имели удовольствие быть в компании с гидом Натальей. Экскурсия прошла великолепно с глубокими историческими знаниями профессиональным гидом. Очень

Е Елена Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца Spasibo, Natali, Vaša ekskursija bila poznovatelna, interesna, neskušna. Vidno, čto ekskursovod liubit svoju rabotu, postojanno razvivaetsia, išet novie maršruti. Obiazatelno rekomenduju posetit dannuju ekskursiju.

Е Елена Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены) Хорошо я экскурсия, обязательно нужно посетить галерею Боргезе и желательно со знающим гидом. Нам очень понравилось

S Stefanie Красоты парка «Вилла Боргезе» Получилась очень приятная прогулка, могу только порекомендовать дальше!

N Natalia Галерея Боргезе с историком искусства Потрясающее место, красота такая, что просто до слез. Великий Бернини, совершенно невозможная мозаика! Гид Юлия прекрасно провела экскурсию, очень спокойно, подробно, я узнала много нового. Спасибо!

Е Елена Галерея Боргезе с историком искусства Замечательная экскурсия. Очень профессиональный гид. Может ответить практически на любой вопрос. Пожалуй, одна из самых ярких экскурсий, которые запоминаются на годы.

E Elena Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены) Спасибо Юлии за организацию экскурсии в последнюю минуту! Для нас это было очень важно- 32.12 встретиться с такой красотой, как галерея Боргезе! Прекрасная, ненавязчивая, продуманная экскурсия! Спасибо. Узнали много, увидели чудо.