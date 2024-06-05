Галерея Боргезе – экскурсии в Риме

Найдено 4 экскурсии в категории «Галерея Боргезе» в Риме на русском языке, цены от €100, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Галерея Боргезе с историком искусства
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Галерея Боргезе с историком искусства
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
скидка
10%
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
Посетить самую известную галерею Рима с историком искусства
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
Завтра в 14:00
11 июня в 15:00
267241 за всё до 2 чел.
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас
Начало: У Испанской лестницы
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
150128 за всё до 8 чел.
Красоты парка «Вилла Боргезе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Красоты парка «Вилла Боргезе»
Начало: Viale delle Belli Arti, 131
Расписание: С понедельника по пятницу в 10.00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Галерея Боргезе с историком искусства
    Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹
  • Е
    Елизавета
    23 апреля 2024
    Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
    Сегодня мы имели удовольствие быть в компании с гидом Натальей. Экскурсия прошла великолепно с глубокими историческими знаниями профессиональным гидом. Очень
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    доступно был представлен исторический материал. Со мной был внук 12 лет и ему также было интересно из уст Натальи услышать историю древнего Рима и современную историю. Экскурсия была заявлена на 3 часа, а мы вместе провели 5 часов, В дальнейшем буду рада рекомендовать Наталью как прекрасного знатока своего дела своим друзьям и знакомым. Спасибо за квалифицированного и нескучного специалиста

  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца
    Spasibo, Natali, Vaša ekskursija bila poznovatelna, interesna, neskušna. Vidno, čto ekskursovod liubit svoju rabotu, postojanno razvivaetsia, išet novie maršruti. Obiazatelno rekomenduju posetit dannuju ekskursiju.
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
    Хорошо я экскурсия, обязательно нужно посетить галерею Боргезе и желательно со знающим гидом. Нам очень понравилось
  • S
    Stefanie
    31 марта 2024
    Красоты парка «Вилла Боргезе»
    Получилась очень приятная прогулка, могу только порекомендовать дальше!
  • N
    Natalia
    24 марта 2024
    Галерея Боргезе с историком искусства
    Потрясающее место, красота такая, что просто до слез. Великий Бернини, совершенно невозможная мозаика! Гид Юлия прекрасно провела экскурсию, очень спокойно, подробно, я узнала много нового. Спасибо!
  • Е
    Елена
    12 января 2024
    Галерея Боргезе с историком искусства
    Замечательная экскурсия. Очень профессиональный гид. Может ответить практически на любой вопрос. Пожалуй, одна из самых ярких экскурсий, которые запоминаются на годы.
  • E
    Elena
    2 января 2024
    Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
    Спасибо Юлии за организацию экскурсии в последнюю минуту! Для нас это было очень важно- 32.12 встретиться с такой красотой, как галерея Боргезе! Прекрасная, ненавязчивая, продуманная экскурсия! Спасибо. Узнали много, увидели чудо.
  • А
    Анна
    26 ноября 2023
    Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
    Мне подарила эту экскурсию дочь! Спасибо! Я благодарна Юле, моей экскурсоводу, за незабываемые истории из мира искусства, удивительные открытия, воодушевленность, заинтересованность, доброжелательность! СПАСИБО!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Галерея Боргезе»

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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Галерея Боргезе" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 241 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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