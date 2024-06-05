1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Галерея Боргезе с историком искусства
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
«Вы узнаете, кем, когда и при каких обстоятельствах на склонах холма Пинчо была построена вилла Боргезе, где впоследствии разместилась галерея»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Билеты
1.5 часа
Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
Посетить самую известную галерею Рима с историком искусства
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
«При отмене вами экскурсии мы, к сожалению, не сможем вернуть предоплату, так как в стоимость включены невозвратные билеты в галерею Боргезе»
Завтра в 14:00
11 июня в 15:00
267€241 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя прогулка по Ватикану
Насладиться знаменитыми произведениями искусства в галереях ватиканских музеев
Начало: у входа в музеи Ватикана
«Наша прогулка пройдёт по главным галереям музеев, а также по тем секторам, которые обычно закрыты для посещения, например, квартира Св»
6 сен в 17:00
7 сен в 17:00
€235 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Боргезе
«Но самым известным строением, конечно, является Галерея Боргезе, экскурсия по которой и является основной частью программы»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€182 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹
- ЕЕлена1 апреля 2024Хорошо я экскурсия, обязательно нужно посетить галерею Боргезе и желательно со знающим гидом. Нам очень понравилось
- NNatalia24 марта 2024Потрясающее место, красота такая, что просто до слез. Великий Бернини, совершенно невозможная мозаика! Гид Юлия прекрасно провела экскурсию, очень спокойно, подробно, я узнала много нового. Спасибо!
- ЕЕлена12 января 2024Замечательная экскурсия. Очень профессиональный гид. Может ответить практически на любой вопрос. Пожалуй, одна из самых ярких экскурсий, которые запоминаются на годы.
- EElena2 января 2024Спасибо Юлии за организацию экскурсии в последнюю минуту! Для нас это было очень важно- 32.12 встретиться с такой красотой, как галерея Боргезе! Прекрасная, ненавязчивая, продуманная экскурсия! Спасибо. Узнали много, увидели чудо.
- ААнна26 ноября 2023Мне подарила эту экскурсию дочь! Спасибо! Я благодарна Юле, моей экскурсоводу, за незабываемые истории из мира искусства, удивительные открытия, воодушевленность, заинтересованность, доброжелательность! СПАСИБО!!!
- MMaxim16 апреля 2023Татьяна, мы очень вам благодарны! Мы провели с вами незабываемое путешествие по волшебным музеям Ватикана. Огромное спасибо!
- VVladimir23 июля 2022Все было отлично. Всем понравилось. Большое спасибо за экскурсию.
- KKristina30 августа 2021Великолепная экскурсия в отсутствии толп туристов и совершенно другом свете. Татьяна великолепна и блестяще подготавливает посетителей к увиденному в Секстинской
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Галереи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Галереи" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 241 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Галереи», 61 ⭐ отзыв, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август