Галереи в Риме

Найдено 4 экскурсии в категории «Галереи» в Риме на русском языке, цены от €134, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Галерея Боргезе с историком искусства
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Галерея Боргезе с историком искусства
Пройти по главным залам, насладиться величием шедевров и узнать тайны знаменитых экспонатов
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
«Вы узнаете, кем, когда и при каких обстоятельствах на склонах холма Пинчо была построена вилла Боргезе, где впоследствии разместилась галерея»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
скидка
10%
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
Посетить самую известную галерею Рима с историком искусства
Начало: Рядом с входом в галерею Боргезе
«При отмене вами экскурсии мы, к сожалению, не сможем вернуть предоплату, так как в стоимость включены невозвратные билеты в галерею Боргезе»
Завтра в 14:00
11 июня в 15:00
267241 за всё до 2 чел.
Вечерняя прогулка по Ватикану
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Вечерняя прогулка по Ватикану
Насладиться знаменитыми произведениями искусства в галереях ватиканских музеев
Начало: у входа в музеи Ватикана
«Наша прогулка пройдёт по главным галереям музеев, а также по тем секторам, которые обычно закрыты для посещения, например, квартира Св»
6 сен в 17:00
7 сен в 17:00
235 за всё до 5 чел.
Галерея Боргезе
Индивидуальная
2 часа
Галерея Боргезе
«Но самым известным строением, конечно, является Галерея Боргезе, экскурсия по которой и является основной частью программы»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
182 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Галерея Боргезе с историком искусства
    Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
    Хорошо я экскурсия, обязательно нужно посетить галерею Боргезе и желательно со знающим гидом. Нам очень понравилось
  • N
    Natalia
    24 марта 2024
    Галерея Боргезе с историком искусства
    Потрясающее место, красота такая, что просто до слез. Великий Бернини, совершенно невозможная мозаика! Гид Юлия прекрасно провела экскурсию, очень спокойно, подробно, я узнала много нового. Спасибо!
  • Е
    Елена
    12 января 2024
    Галерея Боргезе с историком искусства
    Замечательная экскурсия. Очень профессиональный гид. Может ответить практически на любой вопрос. Пожалуй, одна из самых ярких экскурсий, которые запоминаются на годы.
  • E
    Elena
    2 января 2024
    Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
    Спасибо Юлии за организацию экскурсии в последнюю минуту! Для нас это было очень важно- 32.12 встретиться с такой красотой, как галерея Боргезе! Прекрасная, ненавязчивая, продуманная экскурсия! Спасибо. Узнали много, увидели чудо.
  • А
    Анна
    26 ноября 2023
    Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
    Мне подарила эту экскурсию дочь! Спасибо! Я благодарна Юле, моей экскурсоводу, за незабываемые истории из мира искусства, удивительные открытия, воодушевленность, заинтересованность, доброжелательность! СПАСИБО!!!
  • M
    Maxim
    16 апреля 2023
    Вечерняя прогулка по Ватикану
    Татьяна, мы очень вам благодарны! Мы провели с вами незабываемое путешествие по волшебным музеям Ватикана. Огромное спасибо!
  • V
    Vladimir
    23 июля 2022
    Вечерняя прогулка по Ватикану
    Все было отлично. Всем понравилось. Большое спасибо за экскурсию.
  • K
    Kristina
    30 августа 2021
    Вечерняя прогулка по Ватикану
    Великолепная экскурсия в отсутствии толп туристов и совершенно другом свете. Татьяна великолепна и блестяще подготавливает посетителей к увиденному в Секстинской
    читать дальше

    капелле и не перегружает во время экскурсии лишними датами и подробностями которые мало кто запомнит, но при этом информации более чем достаточно для исторической осведомленности. Спасибо Татьяне за этот невероятно приятный вечер

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Галереи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Галерея Боргезе с историком искусства
  2. Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены)
  3. Вечерняя прогулка по Ватикану
  4. Галерея Боргезе
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Галереи" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 241 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Галереи», 61 ⭐ отзыв, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам