М Мария Галерея Боргезе с историком искусства Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹

Е Елена Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены) Хорошо я экскурсия, обязательно нужно посетить галерею Боргезе и желательно со знающим гидом. Нам очень понравилось

N Natalia Галерея Боргезе с историком искусства Потрясающее место, красота такая, что просто до слез. Великий Бернини, совершенно невозможная мозаика! Гид Юлия прекрасно провела экскурсию, очень спокойно, подробно, я узнала много нового. Спасибо!

Е Елена Галерея Боргезе с историком искусства Замечательная экскурсия. Очень профессиональный гид. Может ответить практически на любой вопрос. Пожалуй, одна из самых ярких экскурсий, которые запоминаются на годы.

E Elena Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены) Спасибо Юлии за организацию экскурсии в последнюю минуту! Для нас это было очень важно- 32.12 встретиться с такой красотой, как галерея Боргезе! Прекрасная, ненавязчивая, продуманная экскурсия! Спасибо. Узнали много, увидели чудо.

А Анна Знаменитые шедевры галереи Боргезе (входные билеты включены) Мне подарила эту экскурсию дочь! Спасибо! Я благодарна Юле, моей экскурсоводу, за незабываемые истории из мира искусства, удивительные открытия, воодушевленность, заинтересованность, доброжелательность! СПАСИБО!!!

M Maxim Вечерняя прогулка по Ватикану Татьяна, мы очень вам благодарны! Мы провели с вами незабываемое путешествие по волшебным музеям Ватикана. Огромное спасибо!

V Vladimir Вечерняя прогулка по Ватикану Все было отлично. Всем понравилось. Большое спасибо за экскурсию.