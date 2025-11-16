Папа римский открывает ворота базилики Святого Петра раз в 25 лет. Любой верующий, независимо от конфессии, может пройти через них и получить отпущение грехов.
Мы прогуляемся по площади перед собором, вспомним многослойную историю Рима от Калигулы до Муссолини.
Обсудим значение Юбилея и знаменитых Святых ворот, посетим их, Ватиканские гроты и, конечно, саму красавицу-базилику с творениями Микеланджело и Рафаэля!
Описание экскурсии
Впервые Святой год (Юбилей) объявили в 1300 году. Верующие используют это время для размышления о жизни, своих духовных победах и неудачах. А прохождение через Святые врата собора Святого Петра дарует им прощение грехов и примирение с богом.
Вы увидите:
- Площадь Святого Петра. Здесь император Нерон повелел распять апостола Петра. Я расскажу вам об истории этого места и отвечу на ваши вопросы
- Ватиканские Гроты. Вы увидите крипту, где покоятся мощи апостола Петра
- Собор Святого Петра. Рассмотрите прекрасные творения знаменитых итальянских мастеров и узнаете, какие молитвы можно обратить к святому Петру в его первом и самом важном храме
- Купол собора Святого Петра (подъём по желанию)
- Святые врата. Массивные двери украшены 18 пластинами: мы поговорим об изображённых сюжетах и их значении
Важно:
Это уникальное событие, поэтому в храме с апреля по июль ожидаются большие очереди. Чтобы их избежать, мы бронируем посещение и приобретаем билеты заранее.
Организационные детали
- Для посещения святого места выбирайте сдержанную одежду
- Можем приобрести для вас билеты в храм (для прохождения без очереди) — €7
- По желанию можем подняться на купол собора (по ступеням или на лифте — за небольшую доплату). Необходимо забронировать билеты заранее — €22
- Гиду билеты не нужны
- После экскурсии можем зайти в кафе и обсудить впечатления. Или я дам вам рекомендации, где продолжить прогулку
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пути примирения (via della Concilliazione)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 194 туристов
Здравствуйте, я Лия. Гражданка Италии, 16 лет живу в Риме, реставрирую антиквариат. Как лицензированный гид провожу камерные экскурсии для увлечённых историей, а также просто приятные неспешные прогулки без очередей и толп. Мы можем скорректировать маршрут по вашему желанию!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Диана
16 ноя 2025
Экскурсию нам проводила Ксения! Очень обонятельная и общительная девушка! Все рассказывала доходчивым языком и обращала внимание на многие мелкие интересные факты, на которые сам конечно не обратишь внимание. Всем рекомендую экскурсию!
А
Анна
13 ноя 2025
Лия-очень одухотворенный и знающий рассказчик, мне было интересно!
Я до этого никогда не спускалась в гроты Ватикана - было интересно соприкоснуться с историей. Подробно рассказала мне о Базилике, а потом по ее совету я поднялась на купол - не пожалела!
Anastasiia
9 ноя 2025
Спасибо большое за такую красочную экскурсию,узнать о Ватикане все до мелочей! Видно,когда человек горит своей работой! Спасибо большое Лия,за такое позитивное и тёплое время провождение!😍😍😍🥰🥰🥰🙏🏼🙏🏼🙏🏼
А
Александр
7 ноя 2025
Лия - жизнерадостный и энергичный рассказчик. Один из лучших гидов - это точно!
Поэтому, если вам нравится тематика пересечения религии, истории и средневековой архитектуры, то данная экскурсия - для вас!
Валентин
6 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, все великолепно,Проводила Марина, прекрасная подача материала, мы во всюда успели и посмотрели, очень сильно понравилось, очень рекомендую. Спасибо большое Марина за замечатальное проведенное время
А
Алексей
24 сен 2025
Недавно нам посчастливилось побывать на экскурсии по собору Святого Петра в Ватикане, которая оставила самые яркие впечатления.
Наш экскурсовод Ксения оказалась настоящим профессионалом: рассказывала увлекательно, с юмором и глубокими знаниями. Было
И
Ира
24 сен 2025
Очень содержательно, доступно, с дополнениями и фотографиями на планшете. Интересно и познавательно. Мне очень понравилось!
С
Следникова
12 сен 2025
19 августа 2025 года я и моя подруга побывали на экскурсии «Юбилейный 2025 год в Риме», которую проводила Ксения, и остались очень довольны. Время пролетело быстро и незаметно, так как
C
Chaplik
13 авг 2025
Милая, веселая, интересная. Детям очень интересно все рассказала. Дети впервые внимательно слушали гида!
Наталия
31 июл 2025
Нашим гидом была Наталья. За время пребывания в Риме, заказывала 3 экскурсии у разных экскурсоводов в разных локациях. С уверенностью скажу, что это была лучшая! Наталья - глубоко владеет вопросом, очень структурированная подача информации, интересно, вдохновенно. Были с 2-мя маленькими годовалыми детьми, все было адаптировано под нас. Спасибо!
Е
Елизавета
29 июл 2025
Очень насыщенно, интересно, не перегружено датами.
Классный вариант для взрослых и подростков.
Тина
26 июл 2025
Нашим экскурсоводом была Ксения☀️💓 это было потрясающе!!! Я была с дочками 25 и 10 лет! Нам всем было очень интересно! Познавательно! Столько информации! Безумно понравилось! Ксения душевная! Очень милая и красивая девушка! 🫶🏼 время пролетело незаметно!!! По времени вышло даже больше! Ксения с удовольствием порекомендовала, где можно вкусно перекусить после. . спасибо огромное!!! От души всем рекомендую!!! 😍☀️💗
Вероника
21 июл 2025
Потрясающая экскурсия и экскурсовод Ксения! Прекрасная подача информации, как для взрослых так и для подростков 🙏🏻!Большая благодарность и искренняя рекомендация именно с экскурсоводом и именно с Ксенией!!!
А
Андрей
21 июл 2025
Хочу выразить благодарность нашему гиду Ксении - очень живой и позитивный человек! Она великолепно владеет материалом и умеет находить подход к разным участникам группы (наш младший член семьи даже обсуждал
Р
Раисат
10 июн 2025
Всё было замечательно!
Очень интересная, познавательная экскурсия. Красивая, яркая и с живыми эмоциями. Всем советую.
