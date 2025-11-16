Папа римский открывает ворота базилики Святого Петра раз в 25 лет. Любой верующий, независимо от конфессии, может пройти через них и получить отпущение грехов. Мы прогуляемся по площади перед собором, вспомним многослойную историю Рима от Калигулы до Муссолини. Обсудим значение Юбилея и знаменитых Святых ворот, посетим их, Ватиканские гроты и, конечно, саму красавицу-базилику с творениями Микеланджело и Рафаэля!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Впервые Святой год (Юбилей) объявили в 1300 году. Верующие используют это время для размышления о жизни, своих духовных победах и неудачах. А прохождение через Святые врата собора Святого Петра дарует им прощение грехов и примирение с богом.

Вы увидите:

Площадь Святого Петра . Здесь император Нерон повелел распять апостола Петра. Я расскажу вам об истории этого места и отвечу на ваши вопросы

. Здесь император Нерон повелел распять апостола Петра. Я расскажу вам об истории этого места и отвечу на ваши вопросы Ватиканские Гроты . Вы увидите крипту, где покоятся мощи апостола Петра

. Вы увидите крипту, где покоятся мощи апостола Петра Собор Святого Петра . Рассмотрите прекрасные творения знаменитых итальянских мастеров и узнаете, какие молитвы можно обратить к святому Петру в его первом и самом важном храме

. Рассмотрите прекрасные творения знаменитых итальянских мастеров и узнаете, какие молитвы можно обратить к святому Петру в его первом и самом важном храме Купол собора Святого Петра (подъём по желанию)

(подъём по желанию) Святые врата. Массивные двери украшены 18 пластинами: мы поговорим об изображённых сюжетах и их значении

Важно:

Это уникальное событие, поэтому в храме с апреля по июль ожидаются большие очереди. Чтобы их избежать, мы бронируем посещение и приобретаем билеты заранее.

Организационные детали