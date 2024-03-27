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тура, сопровождающей, экскурсоводу и всей группе. Так как данный тур был с длительным переездом к месту экскурсии, то необходимо было выдерживать временной график. И, все справились. К началу поездки все собрались вовремя и автобус приехал без опозданий. Так же в течение всей экскурсии никто не опаздывал. Сама экскурсия была ознакомительной и следовательно ограниченной по времени. Это нормальная практика для таких путешествий. Да, хотелось бы побольше походить по Помпеи и Неаполю, но для ограниченного времени, я так считаю, нам дали максимум интересной информации про эти города - спасибо экскурсоводу. Свободного времени тоже было вполне достаточно для покупки сувениров, покушать и самостоятельно прогуляться. Давно не встречал таких хорошо организованных туров. Огромное спасибо всем за хорошо и познавательно проведенное время!!!