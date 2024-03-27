1 чел.
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Аудиогид
1 час 40 минут 11 секунд
Рим: тур на hop-on hop-off автобусе с аудиогидом
Начало: Любая из остановок City Sightseeing Rome, линия А
Расписание: Ежедневно 9:00-18:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от €26 за человека
Мини-группа
12 часов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
€120 за человека
Индивидуальная
6 часов
Римские замки - один день вдали от римской суеты
Начало: По договоренности после бронирования
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
€325 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 марта 2024Доброго дня! 25 марта 2024 года ездил в однодневный тур из Рима в Помпеи и Неаполь. Необходимо отдать должное организаторам
- ЕЕлена9 сентября 2022Великолепные фонтаны Тиволи и Вилла д’ЭстеПрекрасная экскурсия на виллу Адриана в жаркий солнечный день) Спасибо Татьяне за отличную организацию поездки и интересный рассказ.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 325. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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