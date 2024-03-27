Экскурсии на автобусе в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Риме на русском языке, цены от €26. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рим: тур на hop-on hop-off автобусе с аудиогидом
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Аудиогид
1 час 40 минут 11 секунд
2 отзыва
Рим: тур на hop-on hop-off автобусе с аудиогидом
Начало: Любая из остановок City Sightseeing Rome, линия А
Расписание: Ежедневно 9:00-18:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 26 за человека
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
120 за человека
Римские замки - один день вдали от римской суеты
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Римские замки - один день вдали от римской суеты
Начало: По договоренности после бронирования
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
325 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
    Доброго дня! 25 марта 2024 года ездил в однодневный тур из Рима в Помпеи и Неаполь. Необходимо отдать должное организаторам
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    тура, сопровождающей, экскурсоводу и всей группе. Так как данный тур был с длительным переездом к месту экскурсии, то необходимо было выдерживать временной график. И, все справились. К началу поездки все собрались вовремя и автобус приехал без опозданий. Так же в течение всей экскурсии никто не опаздывал. Сама экскурсия была ознакомительной и следовательно ограниченной по времени. Это нормальная практика для таких путешествий. Да, хотелось бы побольше походить по Помпеи и Неаполю, но для ограниченного времени, я так считаю, нам дали максимум интересной информации про эти города - спасибо экскурсоводу. Свободного времени тоже было вполне достаточно для покупки сувениров, покушать и самостоятельно прогуляться. Давно не встречал таких хорошо организованных туров. Огромное спасибо всем за хорошо и познавательно проведенное время!!!

  • Е
    Елена
    9 сентября 2022
    Великолепные фонтаны Тиволи и Вилла д’Эсте
    Прекрасная экскурсия на виллу Адриана в жаркий солнечный день) Спасибо Татьяне за отличную организацию поездки и интересный рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «На автобусе»

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  1. Рим: тур на hop-on hop-off автобусе с аудиогидом
  2. Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
  3. Римские замки - один день вдали от римской суеты
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 325. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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