Квест-экскурсия «Мифы и легенды Трастевере»

Вас ждет увлекательное путешествие в мир Затеберья в новом формате

Вас ждет увлекательное путешествие в мир Затеберья в новом формате.

Вы познакомитесь не только с историей самого района, но также с многочисленными легендами, которые окутывают его главные достопримечательности, посетите раннехристианские базилики и конечно же разгадаете множество тайн и загадок.
Квест-экскурсия «Мифы и легенды Трастевере»
Квест-экскурсия «Мифы и легенды Трастевере»
Квест-экскурсия «Мифы и легенды Трастевере»
Квест-экскурсия «Мифы и легенды Трастевере»
Квест-экскурсия «Мифы и легенды Трастевере»
Квест-экскурсия «Мифы и легенды Трастевере»

Что вы увидите 🤩

  • Неполный список достопримечательностей, чтобы сохранить интригу:
  • Остров Тиберина
  • Базилика Святой Чечилии
  • Базилика Святой Девы Марии в Трастевере
  • Дом возлюбленной Рафаэля Санти
  • Фонтан Аква Паола
  • Площадь Трилусса
Об экскурсии
Квест «Мифы и легенды Трастевере» посвящен самому аутентичному району Вечного города. Местные жители любя называют его «er core de Roma», что с римского диалекта переводится как «сердце Рима».
Трастевер является одним из самых красивых мест в Риме, он буквально завораживает своей атмосферой, скромной архитектурой и большим количеством зелени, спускающейся по стенам невысоких построек. Несмотря на время, району удалось сохранить свою самобытность и дух настоящего Средневековья.
Если вы в Риме с подругами, семьей или в компании друзей и желаете испытать «полное погружение» при знакомстве с городом, его достопримечательностями, историческими фактами, то формат квеста вам подходит идеально. Здесь не будет сухих дат, трудно запоминаемых имен и тех, кто будет вас торопить скорее перейти на следующую точку маршрута.
Вместо этого, наш координатор на несколько часов станет вашим другом и наставником, он будет на связи в течении всего времени прохождения игры: отправлять задания в чате, принимать ответы и радоваться вместе с вами успешному продвижению по маршруту. Если вы устанете или захотите полакомиться джелато, это ваше полноценное право. Недолгие остановки на маршруте допустимы и рекомендованы.
Что вас ждет
Мы встретимся с вами возле крохотного острова Тиберина, где координатор проведет инструктаж и оставит вам необходимые реквизиты для прохождения квеста. В вашем распоряжении будет 3.5 часа на преодоление 18 заданий. Все они связаны с историей района, укладом жизни местных жителей и его достопримечательностями.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
квест «Мифы и легенды Трастевере»
€30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Стоимость квеста фиксирована. Дополнительные расходы не предусмотрены
  • На протяжении всего квеста участники имеют полное право использовать все выданные организаторами реквизиты
  • Каждый этап игры заключает в себе как преодоление маршрута, так и разгадывание загадок
  • В случае возникновения трудностей при прохождении маршрута, участники квеста могут обратиться за помощью/подсказкой к координатору
  • По окончании квеста необходимо в целостности и сохранности вернуть весь реквизит координатору квеста
Что не входит
  • Необходимым условием прохождения квеста является наличие интернет-связи для общения с координатором и получения заданий в мессенджере. Подключить интернет вы можете у своего мобильного оператора (от 4 до 5.5 евро/сутки)
  • Наличие приложения Telegram/WhatsApp на мобильном устройстве
  • Наличие приложения Google.Maps/Yandex.Maps/Maps.me на мобильном устройстве
  • Отдельно оплачиваются билеты в крипту в базилике Святой Чечилии — 2, 5 евро с человека (есть возможность продолжить квест, не посещая крипту). При посещении церкви стоит учесть дресс-код: прикрыть плечи и колени.
Где начинаем и завершаем
Начало: Портик Октавии (Via del Portico d'Ottavia, 29)
Завершение: piazza Trilussa
Важная информация
  • buongiorno!
  • Совсем скоро вы познакомитесь с историей римского района Трастевере, многочисленными легендами, которые окутывают его главные достопримечательности, посетите раннехристианские базилики и конечно же разгадаете множество тайн и загадок.
  • Мы встречаемся на площади Largo 16 ottobre 1943 перед Портиком Оттавии.
  • Перед началом квеста, координатор проведет инструктаж и оставит вам необходимые реквизиты для его успешного прохождения.
  • В вашем распоряжении будет 3.5 часа на преодоление 18 заданий.
  • Дополнительная информация:
  • Необходимым условием прохождения квеста является наличие интернет-связи для общения с координатором и получения заданий в мессенджере
  • Наличие приложения Telegram/WhatsApp на мобильном устройстве
  • Стоимость каждого квеста фиксирована. Дополнительные расходы не предусмотрены.
  • На протяжении всего квеста участники имеют полное право использовать все выданные организаторами реквизиты
  • Каждый этап игры заключает в себе как преодоление маршрута, так и разгадывание загадок.
  • В случае возникновения трудностей при прохождении маршрута, участники квеста могут обратиться за помощью/подсказкой к координатору
  • Среднее время прохождения квеста 3.5 часа
  • По окончании квеста необходимо в целостности и сохранности вернуть весь реквизит координатору квеста
  • Отдельно оплачиваются билеты в крипту в базилике Святой Чечилии – 2, 5 евро с человека (есть возможность продолжить квест, не посещая крипту). При посещении церкви стоит учесть дресс-код: прикрыть плечи и колени.
  • Если во время прохождения квеста у Вас случились серьезные неприятности, требующие немедленного прекращения происходящих событий, то об этом всегда можно сообщить координатору в чате.
  • До встречи!
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости в Пн, ср, сб в 9:00
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По договорённости в Пн, ср, сб в 9:00

Екатерина М.
Екатерина М.
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