Об экскурсии

Квест «Мифы и легенды Трастевере» посвящен самому аутентичному району Вечного города. Местные жители любя называют его «er core de Roma», что с римского диалекта переводится как «сердце Рима».

Трастевер является одним из самых красивых мест в Риме, он буквально завораживает своей атмосферой, скромной архитектурой и большим количеством зелени, спускающейся по стенам невысоких построек. Несмотря на время, району удалось сохранить свою самобытность и дух настоящего Средневековья.

Если вы в Риме с подругами, семьей или в компании друзей и желаете испытать «полное погружение» при знакомстве с городом, его достопримечательностями, историческими фактами, то формат квеста вам подходит идеально. Здесь не будет сухих дат, трудно запоминаемых имен и тех, кто будет вас торопить скорее перейти на следующую точку маршрута.

Вместо этого, наш координатор на несколько часов станет вашим другом и наставником, он будет на связи в течении всего времени прохождения игры: отправлять задания в чате, принимать ответы и радоваться вместе с вами успешному продвижению по маршруту. Если вы устанете или захотите полакомиться джелато, это ваше полноценное право. Недолгие остановки на маршруте допустимы и рекомендованы.

Что вас ждет

Мы встретимся с вами возле крохотного острова Тиберина, где координатор проведет инструктаж и оставит вам необходимые реквизиты для прохождения квеста. В вашем распоряжении будет 3.5 часа на преодоление 18 заданий. Все они связаны с историей района, укладом жизни местных жителей и его достопримечательностями.