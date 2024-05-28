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Риму была на самом высоком уровне. Мы посетили почти все основные достопримечательности. Рассказ был кратким, содержащий основные факты и очень интересный! Елена настоящий профессионал своего дела и приятный человек! Большое спасибо за экскурсию! Еще хочу поблагодарить нашего водителя Олега, который был безупречно учтив, вежлив и предусмотрителен (подставлял нам скамеечку при выходе из авто, обеспечил зонтами). Олег, Вы покорили наши сердца! Еще раз огромное спасибо и Елене и Олегу! Впредь, мы только с Вами! И, спасибо, sputnik8.com, за профессиональную площадку.