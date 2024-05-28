Откройте для себя мифы и легенды Рима с нашими экскурсиями

Найдено 14 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Риме на русском языке, цены от €55, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рим: первые впечатления о Вечном городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133120 за всё до 5 чел.
Тайны и легенды Замка Святого Ангела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Увлекательная экскурсия по Замку Святого Ангела в Риме
Откройте для себя тайны Замка Святого Ангела в Риме на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его владельцах, узниках и потайных ходах
Начало: Перед входом в замок св. Ангела
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Сквозь эпохи Вечного города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму
Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 120 за всё до 5 чел.
Рим с привидениями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
«И везде магическим образом будут переплетаться история, легенды, мифы и реальность»
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
105 за всё до 5 чел.
Тайны и легенды 5 районов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
116 отзывов
Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз
Начало: Piazza Venezia
«Я расскажу о быте, традициях и навыках древних и современных римлян, исторические анекдоты о городских памятниках, народные сплетни и легенды»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
135 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Рима
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Вечерняя прогулка по загадочному Риму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей
«Я поведаю вам романтическую легенду о создании фонтана Треви и интересную историю дворца Поли, где устраивала приёмы княгиня Волконская»
Сегодня в 17:30
15 июня в 17:30
от 182155 за всё до 7 чел.
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка
Начало: На ресепшн вашего отеля
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Великий Рим и его легенды
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
«Услышите множество легенд и правдивых историй о римских площадях, фонтанчиках и лестницах: каждая из них связана с какими-то личностями, оставившими след в истории, будь то императоры, мещане или бродяги»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171120 за всё до 5 чел.
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
«Легенды и предания в каждом камнеПрогулка по великолепному Риму и мои рассказы будут построены на живых легендарных историях, которые хранит каждый памятник, дворец, фонтан, переулок и даже камни и старинные колонны»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
«Наше путешествие продолжится у замка Святого Ангела, где вы насладитесь видом на Тибр, услышите историю создания замка и его легенды»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Рим мистический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Рим мистический
Открыть легенды еврейского гетто, чудеса в Трастевере и тайны Капитолийского холма
Начало: по договоренности (обычно на площади Навона)
«Невероятные легенды вплелись в его трагическую историю: вы услышите о событиях античных веков, о фонтане Черепах, построенном за один день, о средневековых казнях и событиях времен Муссолини»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
Начало: на площади Кампо-деи-Фиори
«Вы услышите городские мифы — романтические и пугающие»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
55 за человека
Квест в Колизее для детей и взрослых
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-приключение в Колизее: история оживает
Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Начало: Возле Колизея
«Послушает мифы Голливуда о гладиаторах и жизни в Древнем Риме, сравнив их с историческими фактами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Площадь Святого Петра - Ватикан
Расписание: с понедельника по воскресенье - в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 125 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Рим с привидениями
    Супер экскурсия! Интересно и позитивно. Спасибо еще раз Вероника за душевный вечер
  • В
    Вероника
    15 мая 2024
    Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
    01.05.2024г. Елена великолепно организовала нашу встречу в аэропорту, 3-х часовую экскурсию по Риму и доставку нас в круизный порт Чевитавеккья. Экскурсия по
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    Риму была на самом высоком уровне. Мы посетили почти все основные достопримечательности. Рассказ был кратким, содержащий основные факты и очень интересный! Елена настоящий профессионал своего дела и приятный человек! Большое спасибо за экскурсию! Еще хочу поблагодарить нашего водителя Олега, который был безупречно учтив, вежлив и предусмотрителен (подставлял нам скамеечку при выходе из авто, обеспечил зонтами). Олег, Вы покорили наши сердца! Еще раз огромное спасибо и Елене и Олегу! Впредь, мы только с Вами! И, спасибо, sputnik8.com, за профессиональную площадку.

  • а
    арсоу
    8 мая 2024
    Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
    Хороший маршрут 7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе. Ходили много… непринуждённо … Рекомендую тур
  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Рим с привидениями
    Большое спасибо Веронике за интересно и с пользой проведенное время. Отдельное спасибо за адаптивность. Я была на экскурсии с ребенком
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    5 лет, не самый усидчивый и внимательный турист. Но Веронике удалось заинтересовать ребенка и всколыхнуть его вообраденте так, что еще несколько дней он сам уже, непрерывно сочинял истории на основе рассказов Вероники. А дух Юлия Цезаря сопровождал нас в каждый вечер на последующих самостоятельных прогулках по городу:). Отдельно хочется отметить глубокое знание истории и любовь в городу, которая передалась и нам. Очень надеемся на новые встречи и от души рекомендуем Веронику, как профи своего дела, неравнодушного и ответственного человека.

  • Н
    Надежда
    30 апреля 2024
    Рим: первые впечатления о Вечном городе
    Большое спасибо Наталье за неповторимую экскурсию, которую она провела для нашей семьи! Дети остались в полном восторге. Грамотно продуманный маршрут
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    и темп рассказа об истории города подходил как взрослым так и детям. Особенно хочу отметить с каким вниманием Наталья слушала детей, отвечала на их вопросы и дополняла и корректировала их знания по истории Рима. С момента обращения к экскурсоводу она быстро и чётко отвечала на вопросы и сопровождала инструкциями для встречи. Не так просто найти подход к детям, но теперь Наталья для них экскурсовод- идеал.

  • А
    Альбина
    29 апреля 2024
    Тайны и легенды 5 районов
    Анастасия - лучший гид в моей жизни! Тур прошел на одном дыхании. Гид рассказала умопомрачительные истории и провела четко продуманным
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    маршрутом, так что на каждом шагу Вас ждёт что-то интересное! Помимо рассказа, угостила кофе в аутентичном кафе и дала рекомендации для самостоятельных маршрутов и ужина. Многое из рекомендаций уже опробовала и это лучшее, что могло со мной произойти! Настоятельно рекомендую!

  • A
    Aлина
    22 апреля 2024
    Рим мистический
    Благодарю за увлекательную экскурсию Рим мистический! Знания Марины о Риме оживили каждый уголок маршрута. Прекрасная организация, полезные совет и замечательные фото — всё было на высоте. Обязательно рекомендую всем, кто ищет необычный взгляд на Рим!
  • O
    Olga
    10 апреля 2024
    Тайны и легенды Замка Святого Ангела
    Моя экскурсия с Нелли в замок Святого Ангела к сожалению состоялась только частично, ввиду непредвиденных обстоятельств нам не удалось попасть
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    в замок, почти сразу после того как мы вошли, была объявлена эвакуация. Но со стороны Нелли все было сделано максимально профессионально, она все равно рассказала мне достаточно много, о чем можно было рассказать не заходя в замок. Мы прогулялись вокруг, выпили кофе и Нелли рассказала очень много интересного, что я конечно обязательно в следующую мою поездку хочу закончить экскурсию и все таки полноценно погулять по замку с экскурсией

  • Д
    Денис
    31 марта 2024
    Рим: первые впечатления о Вечном городе
    Наталия прекрасный экскурсовод! Нам было очень интересно и комфортно, мы посмотрели главные достопримечательности Рима и узнали о них много познавательных и захватывающих историй!
    Наталия прекрасный экскурсовод! Нам было очень интересно и комфортно, мы посмотрели главные достопримечательности Рима и узналиНаталия прекрасный экскурсовод! Нам было очень интересно и комфортно, мы посмотрели главные достопримечательности Рима и узналиНаталия прекрасный экскурсовод! Нам было очень интересно и комфортно, мы посмотрели главные достопримечательности Рима и узнали
  • V
    Vladimir
    20 марта 2024
    Тайны и легенды Замка Святого Ангела
    Весьма интересная экскурсия. Нелли много рассказала о истории Замка Святого Ангела. Своеобразная подача материала, но в тоже время простая и
    читать дальше

    легкая. В наше посещение была закрыта подвальная часть замка, поэтому Нелли сделала нам скидку, но по времени экскурсия прошла в полном объеме. Надеюсь что при следующем посещении Рима мы еще встретимся.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Мифы и легенды»

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  4. Рим с привидениями
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  2. Пантеон
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  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 55 до 350 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 566 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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