1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Замку Святого Ангела в Риме
Откройте для себя тайны Замка Святого Ангела в Риме на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его владельцах, узниках и потайных ходах
Начало: Перед входом в замок св. Ангела
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму
Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
«И везде магическим образом будут переплетаться история, легенды, мифы и реальность»
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
€105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз
Начало: Piazza Venezia
«Я расскажу о быте, традициях и навыках древних и современных римлян, исторические анекдоты о городских памятниках, народные сплетни и легенды»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя прогулка по загадочному Риму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей
«Я поведаю вам романтическую легенду о создании фонтана Треви и интересную историю дворца Поли, где устраивала приёмы княгиня Волконская»
Сегодня в 17:30
15 июня в 17:30
от 182€155 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка
Начало: На ресепшн вашего отеля
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
«Услышите множество легенд и правдивых историй о римских площадях, фонтанчиках и лестницах: каждая из них связана с какими-то личностями, оставившими след в истории, будь то императоры, мещане или бродяги»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
«Легенды и предания в каждом камнеПрогулка по великолепному Риму и мои рассказы будут построены на живых легендарных историях, которые хранит каждый памятник, дворец, фонтан, переулок и даже камни и старинные колонны»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
«Наше путешествие продолжится у замка Святого Ангела, где вы насладитесь видом на Тибр, услышите историю создания замка и его легенды»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рим мистический
Открыть легенды еврейского гетто, чудеса в Трастевере и тайны Капитолийского холма
Начало: по договоренности (обычно на площади Навона)
«Невероятные легенды вплелись в его трагическую историю: вы услышите о событиях античных веков, о фонтане Черепах, построенном за один день, о средневековых казнях и событиях времен Муссолини»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
Начало: на площади Кампо-деи-Фиори
«Вы услышите городские мифы — романтические и пугающие»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
€55 за человека
скидка
10%
Квест
2.5 часа
Квест-приключение в Колизее: история оживает
Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Начало: Возле Колизея
«Послушает мифы Голливуда о гладиаторах и жизни в Древнем Риме, сравнив их с историческими фактами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечный Рим и его легенды. Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: Площадь Святого Петра - Ватикан
Расписание: с понедельника по воскресенье - в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от €125 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Супер экскурсия! Интересно и позитивно. Спасибо еще раз Вероника за душевный вечер
- ВВероника15 мая 202401.05.2024г. Елена великолепно организовала нашу встречу в аэропорту, 3-х часовую экскурсию по Риму и доставку нас в круизный порт Чевитавеккья. Экскурсия по
- аарсоу8 мая 2024Хороший маршрут 7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе. Ходили много… непринуждённо … Рекомендую тур
- ААнастасия30 апреля 2024Большое спасибо Веронике за интересно и с пользой проведенное время. Отдельное спасибо за адаптивность. Я была на экскурсии с ребенком
- ННадежда30 апреля 2024Большое спасибо Наталье за неповторимую экскурсию, которую она провела для нашей семьи! Дети остались в полном восторге. Грамотно продуманный маршрут
- ААльбина29 апреля 2024Анастасия - лучший гид в моей жизни! Тур прошел на одном дыхании. Гид рассказала умопомрачительные истории и провела четко продуманным
- AAлина22 апреля 2024Благодарю за увлекательную экскурсию Рим мистический! Знания Марины о Риме оживили каждый уголок маршрута. Прекрасная организация, полезные совет и замечательные фото — всё было на высоте. Обязательно рекомендую всем, кто ищет необычный взгляд на Рим!
- OOlga10 апреля 2024Моя экскурсия с Нелли в замок Святого Ангела к сожалению состоялась только частично, ввиду непредвиденных обстоятельств нам не удалось попасть
- ДДенис31 марта 2024Наталия прекрасный экскурсовод! Нам было очень интересно и комфортно, мы посмотрели главные достопримечательности Рима и узнали о них много познавательных и захватывающих историй!
- VVladimir20 марта 2024Весьма интересная экскурсия. Нелли много рассказала о истории Замка Святого Ангела. Своеобразная подача материала, но в тоже время простая и
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Мифы и легенды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 55 до 350 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 566 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Рима в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году