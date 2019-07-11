100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если ваши голова и глаза кричат «basta» массе дат и фактов, которая обрушивается на вас на каждом шагу в городе, самое время сделать паузу и погрузиться в мир римских легенд! Мы прогуляемся по 5 районам центра и заглянем в самые секретные уголки города, я расскажу легенды и необычные факты из жизни современных горожан, о которых вы нигде не прочитаете. Благодаря этим историям вы проникнетесь атмосферой Рима и поймете его жителей, как древних, так и современных.

Программа

Мы пройдемся по пяти центральным районам Рима: Регола, Парионе, Пинья, Сант Анджело и Сант Эустахио — все эти места такие разные и одновременно в чем-то похожие.

Я расскажу о быте, традициях и навыках древних и современных римлян, исторические анекдоты о городских памятниках, народные сплетни и легенды. Обещаю не сыпать сухими фактами и датами и рассказывать только самое интересное!

В ходе этой прогулки вы, среди прочего, узнаете, где жила мама Наполеона, почему римские кошки живут в центре Рима и как Бернини отомстил монахам-доминиканцам, услышите тайну фонтана Черепахи и печальную историю Джордано Бруно. А еще мы полюбуемся самой неромантичной церковью Рима и в старой кофейне попробуем настоящий эспрессо.

Основные точки маршрута: Площадь Венеции — Гетто — Фонтан Черепах — Римские развалины (Area Sacra на Ларго Арджентина) — Пантеон — Площадь Св. Евстахия — Площадь Навона — Кампо дни Фьори — А также много двориков, дверей, замков, руин и колонн, переулков, церквей и многого другого в самой гуще римских улочек!