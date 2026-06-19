100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Тайны и легенды пяти районов

Индивидуальная экскурсия по Риму, раскрывающая тайны пяти районов, где легенды и истории оживают на каждом шагу, оставляя незабываемые впечатления
Экскурсия «Тайны и легенды 5 районов» предлагает уникальную возможность окунуться в мир римских легенд.

Участники прогуляются по пяти центральным районам Рима: Регола, Парионе, Пинья, Сант Анджело и Сант Эустахио. Здесь они
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узнают о быте и традициях римлян, услышат исторические анекдоты и легенды.

В ходе прогулки гости узнают, где жила мама Наполеона, почему римские кошки обитают в центре города, и как Бернини отомстил монахам-доминиканцам. Также будут раскрыты тайны фонтана Черепахи и история Джордано Бруно. Завершится экскурсия в старой кофейне, где можно попробовать настоящий эспрессо

5
141 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Пять уникальных районов
  • 📜 Легенды и тайны Рима
  • 🏛️ Исторические анекдоты
  • 🐱 Римские кошки и их секреты
  • ☕ Настоящий эспрессо в старой кофейне
Тайны и легенды пяти районов
Тайны и легенды пяти районов
Тайны и легенды пяти районов

Что можно увидеть

  • Площадь Венеции
  • Гетто
  • Фонтан Черепах
  • Римские развалины
  • Пантеон
  • Площадь Св. Евстахия
  • Площадь Навона
  • Кампо де Фьори

Описание экскурсии

Мы пройдёмся по пяти центральным районам: Регола, Парионе, Пинья, Сант-Анджело и Сант-Эустакьо — все они разные и одновременно в чем-то похожи. Отметим общее и назовём принципиальные отличия.

Основные точки маршрута: площадь Венеции — Гетто — Фонтан Черепах — Римские развалины — Пантеон — Площадь Св. Евстахия — Площадь Навона — Кампо-де-Фьори. А также множество двориков, дверей, замков, руин, колонн, церквей в гуще римских улочек!

Я расскажу:

  • интересные нюансы о традициях и быте древних и современных римлян
  • исторические анекдоты о городских памятниках
  • народные сплетни и легенды

Обещаю не сыпать сухими фактами и датами и рассказывать только самое интересное!

В числе прочего вы узнаете:

  • где жила мама Наполеона
  • почему римские кошки предпочитают находится в центре Рима
  • как Бернини отомстил монахам-доминиканцам
  • какую тайну хранит фонтан Черепах
  • где находится самая неромантичная церковь Рима
  • в какой старой кофейне готовят настоящий эспрессо (и оцените его вкус)

Организационные детали

Эспрессо вы пробуете при желании и платите за него самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2886 туристов
Я родилась в Москве, а с 2003 года живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю делиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными для путешественников мелочами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 141 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
139
4
2
3
2
1
Ф
Наконец-то добрался написать отзыв о нашей экскурсии, которая состоялась 1 апреля 2026 года.
Мы были всей семьей: четверо взрослых (родители и двое сыновей 21 и 18 лет) и дочь 9 лет.
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Экскурсия понравилась абсолютно всем, что бывает у нас не всегда.
Анастасия — очень приятный экскурсовод и увлекательный рассказчик. Информация подавалась живо и легко. Приятно удивила младшая доча: в предыдущие дни она постоянно жаловалась, что приходится слишком много ходить. Но во время экскурсии настолько увлеклась рассказами, интересными фактами и местами, которые нам показывала Анастасия, что даже не заметила, как прошла весь маршрут.
Нам было очень интересно узнать о повседневной жизни римлян из относительно не давнего прошлого. Узнали и позавидовали их возможности украшать свои жилища произведениями искусства из раскопок более ранних эпох. Благодаря экскурсии Рим открылся не только как город великих памятников, но и как живой город со своей историей, традициями и характером.
Отдельно хочется отметить тёплую атмосферу, созданную Анастасией хоть на улице, было ветрено и весьма прохладно. После этой прогулки мы все согласились, что с большим удовольствием посетили бы и другие её экскурсии.
Большое спасибо за прекрасный день и новые впечатления!

Наконец-то добрался написать отзыв о нашей экскурсии, которая состоялась 1 апреля 2026 года.
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K
Мы провели несколько часов на экскурсии по Риму с гидом Анастасией вместе с нашим 8-летним сыном — и остались в полном восторге.

Анастасия рассказывает очень интересно и живо. Особенно ценно, что
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это была не просто базовая информация, которую можно найти в интернете, а множество редких, «скрытых» деталей и неожиданных фактов.

Во время прогулки она помогла нам по-настоящему понять, как устроен город, почувствовать его атмосферу и глубже взглянуть на его историю.

Отдельное спасибо за рекомендации — она показала нам места с, без преувеличения, самым вкусным мороженым и отличным эспрессо. Мы потом возвращались туда ещё несколько раз — настолько нам понравилось.

Экскурсия прошла очень комфортно и увлекательно, без усталости даже для ребёнка, что действительно редкость.

Однозначно рекомендуем Анастасию — с ней Рим раскрывается совершенно по-другому.

Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо большое, приезжайте ещё, я вас с удовольствием покажу ещё что -нибудь интересное.
Анастасия
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А
Пожалуй, лучшая моя экскурсия по Риму в этот раз! Анастасия рассказывает удивительно живо, нескучно и глубоко!
Для тех, кто много раз бывал в вечном городе и любит его - отличная прогулка сквозь районы и века. Очень рекомендую
Пожалуй, лучшая моя экскурсия по Риму в этот раз! Анастасия рассказывает удивительно живо, нескучно и глубоко!
Пожалуй, лучшая моя экскурсия по Риму в этот раз! Анастасия рассказывает удивительно живо, нескучно и глубоко!
Пожалуй, лучшая моя экскурсия по Риму в этот раз! Анастасия рассказывает удивительно живо, нескучно и глубоко!
Пожалуй, лучшая моя экскурсия по Риму в этот раз! Анастасия рассказывает удивительно живо, нескучно и глубоко!
Пожалуй, лучшая моя экскурсия по Риму в этот раз! Анастасия рассказывает удивительно живо, нескучно и глубоко!
Пожалуй, лучшая моя экскурсия по Риму в этот раз! Анастасия рассказывает удивительно живо, нескучно и глубоко!
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V
Супер крутая экскурсия! Очень живая. Время прошло незаметно. Полное погружение в исторический и культурный контекст повседневной жизни римлянина. Анастасия подождала нас, хотя мы жестко опоздали, спасибо ей большое. Если бы можно, я бы поставила 7 из 5.
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W
это было незабываемая, очень интересная, в очень лёгкой форме подача и прогулка 🫶много юмора. 👍 Интересные места, интересная информация рассказанная с любовью к родному городу. Анастасия спасибо огромное 🫶🫶🫶 p.s: тип с Подарком от ПАПЫ очень понравился с уварением и надеемся до новых встреч Вальдемар, Лариса,Амели
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Вера
Очень интересная экскурсия, спасибо за яркие впечатления и увлекательный рассказ!
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо большое, мне было очень приятно с вами познакомиться).
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