100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Тайны и легенды 5 районов» предлагает уникальную возможность окунуться в мир римских легенд.
Участники прогуляются по пяти центральным районам Рима: Регола, Парионе, Пинья, Сант Анджело и Сант Эустахио. Здесь они
Участники прогуляются по пяти центральным районам Рима: Регола, Парионе, Пинья, Сант Анджело и Сант Эустахио. Здесь они
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Пять уникальных районов
- 📜 Легенды и тайны Рима
- 🏛️ Исторические анекдоты
- 🐱 Римские кошки и их секреты
- ☕ Настоящий эспрессо в старой кофейне
Что можно увидеть
- Площадь Венеции
- Гетто
- Фонтан Черепах
- Римские развалины
- Пантеон
- Площадь Св. Евстахия
- Площадь Навона
- Кампо де Фьори
Описание экскурсии
Мы пройдёмся по пяти центральным районам: Регола, Парионе, Пинья, Сант-Анджело и Сант-Эустакьо — все они разные и одновременно в чем-то похожи. Отметим общее и назовём принципиальные отличия.
Основные точки маршрута: площадь Венеции — Гетто — Фонтан Черепах — Римские развалины — Пантеон — Площадь Св. Евстахия — Площадь Навона — Кампо-де-Фьори. А также множество двориков, дверей, замков, руин, колонн, церквей в гуще римских улочек!
Я расскажу:
- интересные нюансы о традициях и быте древних и современных римлян
- исторические анекдоты о городских памятниках
- народные сплетни и легенды
Обещаю не сыпать сухими фактами и датами и рассказывать только самое интересное!
В числе прочего вы узнаете:
- где жила мама Наполеона
- почему римские кошки предпочитают находится в центре Рима
- как Бернини отомстил монахам-доминиканцам
- какую тайну хранит фонтан Черепах
- где находится самая неромантичная церковь Рима
- в какой старой кофейне готовят настоящий эспрессо (и оцените его вкус)
Организационные детали
Эспрессо вы пробуете при желании и платите за него самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2886 туристов
Я родилась в Москве, а с 2003 года живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю делиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными для путешественников мелочами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 141 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Наконец-то добрался написать отзыв о нашей экскурсии, которая состоялась 1 апреля 2026 года.
Мы были всей семьей: четверо взрослых (родители и двое сыновей 21 и 18 лет) и дочь 9 лет.
Мы были всей семьей: четверо взрослых (родители и двое сыновей 21 и 18 лет) и дочь 9 лет.
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K
Мы провели несколько часов на экскурсии по Риму с гидом Анастасией вместе с нашим 8-летним сыном — и остались в полном восторге.
Анастасия рассказывает очень интересно и живо. Особенно ценно, что
Анастасия рассказывает очень интересно и живо. Особенно ценно, что
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо большое, приезжайте ещё, я вас с удовольствием покажу ещё что -нибудь интересное.
Анастасия
Анастасия
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А
Пожалуй, лучшая моя экскурсия по Риму в этот раз! Анастасия рассказывает удивительно живо, нескучно и глубоко!
Для тех, кто много раз бывал в вечном городе и любит его - отличная прогулка сквозь районы и века. Очень рекомендую
Для тех, кто много раз бывал в вечном городе и любит его - отличная прогулка сквозь районы и века. Очень рекомендую
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V
Супер крутая экскурсия! Очень живая. Время прошло незаметно. Полное погружение в исторический и культурный контекст повседневной жизни римлянина. Анастасия подождала нас, хотя мы жестко опоздали, спасибо ей большое. Если бы можно, я бы поставила 7 из 5.
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W
это было незабываемая, очень интересная, в очень лёгкой форме подача и прогулка 🫶много юмора. 👍 Интересные места, интересная информация рассказанная с любовью к родному городу. Анастасия спасибо огромное 🫶🫶🫶 p.s: тип с Подарком от ПАПЫ очень понравился с уварением и надеемся до новых встреч Вальдемар, Лариса,Амели
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Очень интересная экскурсия, спасибо за яркие впечатления и увлекательный рассказ!
Анастасия
Ответ организатора:
Спасибо большое, мне было очень приятно с вами познакомиться).
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