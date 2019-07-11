100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Без сухих фактов и дат: почувствовать атмосферу Рима и понять его жителей на прогулке по центру

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Если ваши голова и глаза кричат «basta» массе дат и фактов, которая обрушивается на вас на каждом шагу в городе, самое время сделать паузу и погрузиться в мир римских легенд! Мы прогуляемся по 5 районам центра и заглянем в самые секретные уголки города, я расскажу легенды и необычные факты из жизни современных горожан, о которых вы нигде не прочитаете.

Благодаря этим историям вы проникнетесь атмосферой Рима и поймете его жителей, как древних, так и современных.
135 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza Venezia
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У этой экскурсии100 отзывов
4.98
Тайны и легенды 5 районов
Тайны и легенды 5 районов

Программа

Мы пройдемся по пяти центральным районам Рима: Регола, Парионе, Пинья, Сант Анджело и Сант Эустахио — все эти места такие разные и одновременно в чем-то похожие.

Я расскажу о быте, традициях и навыках древних и современных римлян, исторические анекдоты о городских памятниках, народные сплетни и легенды. Обещаю не сыпать сухими фактами и датами и рассказывать только самое интересное!

В ходе этой прогулки вы, среди прочего, узнаете, где жила мама Наполеона, почему римские кошки живут в центре Рима и как Бернини отомстил монахам-доминиканцам, услышите тайну фонтана Черепахи и печальную историю Джордано Бруно. А еще мы полюбуемся самой неромантичной церковью Рима и в старой кофейне попробуем настоящий эспрессо.

Основные точки маршрута: Площадь Венеции — Гетто — Фонтан Черепах — Римские развалины (Area Sacra на Ларго Арджентина) — Пантеон — Площадь Св. Евстахия — Площадь Навона — Кампо дни Фьори — А также много двориков, дверей, замков, руин и колонн, переулков, церквей и многого другого в самой гуще римских улочек!

Тайны и легенды 5 районов
Тайны и легенды 5 районов
Тайны и легенды 5 районов
Тайны и легенды 5 районов
Тайны и легенды 5 районов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza Venezia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анастасия
Анастасия
Я родилась в Москве и больше 14 лет живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю поделиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными туристам мелочами.
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100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 июля 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия. Несмотря на жару, эти 3,5 часа пролетели почти незаметно. Анастасия - профессионал, способный заинтересовать как взрослого, так и ребёнка ( со мной было дочь 10 лет). Экскурсия, на мой взгляд, подойдёт как тем, кто знакомится с Римом в первый раз, так и тем, кто уже был в этом прекрасном городе.
2 июня 2019
Прекрасно провели время в компании Анастасии! Увлекательная экскурсия, приятный в общении человек с прекрасным чувством юмора! Отличные фотографии! Огромное спасибо Вам, Анастасия! Мы нашли своего гида! Всем советуем!!!
10 апреля 2019
Огромное спасибо Анастасией за экскурсию. Мы в восторге! Как обычно при выборе экскурсии прочитали отзывы, все были положительные и восторженные. Отсутствие отрицательных отзывов наводило на размышления. Но мы, все-таки, заказали экскурсию, и не прогадали. Верьте всем отзывам! Время с Анастасией пролетело незаметно. Прекрасный чистый русский язык, беглый итальянский, внимание к нашим вопросам. Много интересных фактов, узнав которые мы посмотрели на город другими глазами. Приятным бонусом было безраздельное внимание Анастасии к нам. Да при наличии двух маленьких детей дома не было ни одного звонка, который отвлек бы её. Выбирайте Анастасию! Не пожалеете.
9 апреля 2019
Анастасия прекрасный ГИД. Прогулка оказалась очень интересной и познавательной. Анастасия заряжала своим позитивом. Оказала помощь в приобретении духов по отличной цене :) спасибо большое!
29 марта 2018
Анастасия замечательный, позитивный и приятный человек, кажется, что у нее нет нерешаемых трудностей. Рассказывает все четко, понятно, интересно. С нами был ребенок 8 лет и поэтому важно отметить, что никаких непристойных слов и пошлостей не было. Мы ооочень довольны. Еще раз спасибо за интересную экскурсию.
9 февраля 2018
Очень интересная экскурсия, очень рекомендую!!!
17 января 2018
Великолепная экскурсия, прошла на одном дыхании. Будучи не первый раз в Риме открыли для себя много интересных мест.Наслаждались общением с Анастасией, отличный язык, широкий кругозор, чувство юмора! Порекомендуем обязательно своим друзьям и тем кто хочет узнать Рим не туристических троп.
31 декабря 2017
Благодарим Анастасию за увлекательное путешествие по Риму! Мы получили массу позитивных эмоций от общения с гидом и много интересной и полезной информации про Вечный город. Подача самой информации была с шутками, личными комментариями и очень «живая», не академическая, поэтому легко и весело воспринималась! Мы получили впечатление не только об архитектурных достопримечательностях, но и про особенности жизни римлян, современных и древних жителях этого города. Посетили отличную кофейню и получили массу полезных рекомендаций!
19 октября 2017
Большое спасибо Анастасии! Столько интересной информации, легенд, преданий, баек, сдобренных юмором, в которые ненавязчиво вплетается история Рима, архитектурные и художественные шедевры. Именно так, на мой взгляд, и можно узнать город по-настоящему и полюбить его. Маршрут экскурсии интересно и продуманно выстроен, в него вошли кусочки античности, Ренессанса и 20 века. Это не только путешествие из района в район, но и путешествие во времени. 3,5 часа экскурсии прошли на одном дыхании. Нам очень понравилось!
25 сентября 2017
Были на экскурсии с Анастасией в сентябре 2017. Очень понравилось! Анастасия прекрасный рассказчик, хорошо владеет информацией как исторического, так и прикладного характера. Спасибо ей большое, получили массу удовольствий.
Ещё 90 отзывов

Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

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