100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Тайны и легенды 5 районов» предлагает уникальную возможность окунуться в мир римских легенд.Участники прогуляются по пяти центральным районам Рима: Регола, Парионе, Пинья, Сант Анджело и Сант Эустахио. Здесь они

узнают о быте и традициях римлян, услышат исторические анекдоты и легенды. В ходе прогулки гости узнают, где жила мама Наполеона, почему римские кошки обитают в центре города, и как Бернини отомстил монахам-доминиканцам. Также будут раскрыты тайны фонтана Черепахи и история Джордано Бруно. Завершится экскурсия в старой кофейне, где можно попробовать настоящий эспрессо

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €140 за экскурсию

Ваш гид в Риме

Описание экскурсии

Мы пройдёмся по пяти центральным районам: Регола, Парионе, Пинья, Сант-Анджело и Сант-Эустакьо — все они разные и одновременно в чем-то похожи. Отметим общее и назовём принципиальные отличия.

Основные точки маршрута: площадь Венеции — Гетто — Фонтан Черепах — Римские развалины — Пантеон — Площадь Св. Евстахия — Площадь Навона — Кампо-де-Фьори. А также множество двориков, дверей, замков, руин, колонн, церквей в гуще римских улочек!

Я расскажу:

интересные нюансы о традициях и быте древних и современных римлян

исторические анекдоты о городских памятниках

народные сплетни и легенды

Обещаю не сыпать сухими фактами и датами и рассказывать только самое интересное!

В числе прочего вы узнаете:

где жила мама Наполеона

почему римские кошки предпочитают находится в центре Рима

как Бернини отомстил монахам-доминиканцам

какую тайну хранит фонтан Черепах

где находится самая неромантичная церковь Рима

в какой старой кофейне готовят настоящий эспрессо (и оцените его вкус)

Организационные детали

Эспрессо вы пробуете при желании и платите за него самостоятельно.