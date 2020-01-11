5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Потайные тропы Вечного города
Наш маршрут откроет перед вами «нераскрученную» часть исторического центра Рима, которая расположилась на другом берегу Тибра. Мы прогуляемся по набережной, посмотрим на крошечный остров Тиберина, а затем отправимся петлять по узким улочкам, то и дело отыскивая затерянные средневековые церкви, лавочки и колоритные таверны, где вершилась история Рима. Вы пройдете по красивейшей улице Виа Джулия вдоль старинных домов, стены которых увиты плющом, увидите знаменитую виллу Фарнезе и фонтаны-ванные из римских бань. Осмотрите оживленную рыночную площадь и площадь Кампо ди Фиори, где в Средние века горели костры инквизиции: напомнит о тех временах памятник философу Джордано Бруно, который поплатился жизнью за попытку познать Вселенную.
Секреты самого колоритного квартала Рима
Вас окружат истории настоящего, нетуристического Рима, сдобренные легендами Трастевере и наблюдениями о жизни горожан. Например, вы выясните, почему из местных фонтанов во время пышных празднеств лилось вино и чем гордятся жители Трастевере. Возьмете на заметку, какие блюда стоит здесь попробовать и почему для этого нужно быть настоящим смельчаком. Узнаете, откуда взялось выражение «сжигать за собой все мосты», и проникнете в другие тайны «римского Рима».
Почувствовать себя римлянином
С нашей помощью вы узнаете, в какой таверне отведать истинно-римские блюда, куда заглянуть за покупками «Made in Italy» от местных ремесленников, чем «джелато артиджанале» отличается от простого мороженого. А еще отыщете умопомрачительные ракурсы с видом на Собор Святого Петра и рассекретите место, где подают вкуснейшие коктейли-аперитиво. И, конечно, все вопросы о Риме, которые у вас возникнут на прогулке, не останутся без ответа!
Путешественникам, которые уже прогулялись классическими туристическими тропами и теперь хотят насладиться атмосферой истинно-римского района в небольшой компании.