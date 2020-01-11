5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе

Проникнуться эстетикой самобытного района и увидеть, как живут настоящие римляне

Лела
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Лела – представитель гидов
Приготовьтесь на пару часов с головой погрузиться в атмосферу Трастевере — самого древнего и аутентичного района Рима.

Вы изучите жизнь Вечного города на другом берегу Тибра, услышите о фонтанах вина и кострах инквизиции, увидите уютные вечерние улочки, не описанные в путеводителях, и откроете секреты истинно римской кухни!
35 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Венеции (piazza Venezia)
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У этой экскурсии5 отзывов
3.6
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе

Что вас ожидает

Потайные тропы Вечного города
Наш маршрут откроет перед вами «нераскрученную» часть исторического центра Рима, которая расположилась на другом берегу Тибра. Мы прогуляемся по набережной, посмотрим на крошечный остров Тиберина, а затем отправимся петлять по узким улочкам, то и дело отыскивая затерянные средневековые церкви, лавочки и колоритные таверны, где вершилась история Рима. Вы пройдете по красивейшей улице Виа Джулия вдоль старинных домов, стены которых увиты плющом, увидите знаменитую виллу Фарнезе и фонтаны-ванные из римских бань. Осмотрите оживленную рыночную площадь и площадь Кампо ди Фиори, где в Средние века горели костры инквизиции: напомнит о тех временах памятник философу Джордано Бруно, который поплатился жизнью за попытку познать Вселенную.

Секреты самого колоритного квартала Рима
Вас окружат истории настоящего, нетуристического Рима, сдобренные легендами Трастевере и наблюдениями о жизни горожан. Например, вы выясните, почему из местных фонтанов во время пышных празднеств лилось вино и чем гордятся жители Трастевере. Возьмете на заметку, какие блюда стоит здесь попробовать и почему для этого нужно быть настоящим смельчаком. Узнаете, откуда взялось выражение «сжигать за собой все мосты», и проникнете в другие тайны «римского Рима».

Почувствовать себя римлянином
С нашей помощью вы узнаете, в какой таверне отведать истинно-римские блюда, куда заглянуть за покупками «Made in Italy» от местных ремесленников, чем «джелато артиджанале» отличается от простого мороженого. А еще отыщете умопомрачительные ракурсы с видом на Собор Святого Петра и рассекретите место, где подают вкуснейшие коктейли-аперитиво. И, конечно, все вопросы о Риме, которые у вас возникнут на прогулке, не останутся без ответа!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые уже прогулялись классическими туристическими тропами и теперь хотят насладиться атмосферой истинно-римского района в небольшой компании.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • В некоторые дни высокого сезона общее количество участников может быть до 8 человек
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 18:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Венеции (piazza Venezia).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Лела
Лела
Buongiorno! Меня зовут Лела. Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и, как и вам, мне давно уже не нравятся классически-скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Экскурсия была не в мини-группе. На сайте один гид, по факту - другой. Сложилось ощущение, что находишься на уроке истории, где тебе учитель даёт самую минимальную информацию по предмету.
1 декабря 2019
Экскурсию вела Катя. Первый раз вижу, чтобы экскурсовод не знал материал и постоянно смотрел конспект. Скучно, неинтересно, уж лучше самому по путеводителю... Заявленную в программе виллу Фарнезе просто на просто не смогла показать, много ляпов.... Разочарована, не рекомендую. Хотя конечно девушка Катя хорошая, старается, но не экскурсовод...
26 ноября 2019
Были на экскурсии Вечерние улочки Трастевере с гидом Лелой. Лела прекрасный рассказчик, с большой любовью очень интересно рассказывала о Римских улочках, базиликах и фонтанах, которые мы встречали по пути, об известных людях, художниках, скульпторах. Прогулка была бы прекрасной, если бы не проливной дождь.
4 ноября 2019
Очень приятная прогулка по Риму. Наталья - замечательный экскурсовод. Если возникают вопросы - сразу находит на все ответы! Интересно!!!
30 октября 2019
Замечательная экскурсия с Натальей. Очень интересно и увлекательно, ответила на все вопросы, показала много интересных мест. Рекомендовано к посещению.

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