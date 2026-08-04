5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Представьте себе прогулку по мягко освещенным улочкам Трастевере, где каждый камень дышит историей. Вас ждет погружение в атмосферу одного из самых аутентичных районов Рима.
Вместе с опытным гидом вы пройдете по читать дальшеуменьшить
набережной Тибра, заглянете в уединенные церкви и узкие переулки, откроете для себя места, которые не упоминаются в туристических путеводителях. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и тайнах римской кухни.
Вас ждут рассказы о жизни обычных римлян, а также советы, где попробовать настоящие римские деликатесы и найти изделия местных ремесленников.
Эта экскурсия идеально подойдет для тех, кто хочет ощутить дух настоящего Рима и узнать его не только с картинок, но и изнутри
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❓ Ответы на все вопросы о Риме
Что можно увидеть
Трастевере
Тибр
Тиберина
Виа Джулия
Вилла Фарнезе
Площадь Кампо ди Фиори
Памятник Джордано Бруно
Собор Святого Петра
Описание экскурсии
Потайные тропы Вечного города
Наш маршрут откроет перед вами «нераскрученную» часть исторического центра Рима, которая расположилась на другом берегу Тибра. Мы прогуляемся по набережной, посмотрим на крошечный остров Тиберина, а затем отправимся петлять по узким улочкам, то и дело отыскивая затерянные средневековые церкви, лавочки и колоритные таверны, где вершилась история Рима. Вы пройдете по красивейшей улице Виа Джулия вдоль старинных домов, стены которых увиты плющом, увидите знаменитую виллу Фарнезе и фонтаны-ванные из римских бань. Осмотрите оживленную рыночную площадь и площадь Кампо ди Фиори, где в Средние века горели костры инквизиции: напомнит о тех временах памятник философу Джордано Бруно, который поплатился жизнью за попытку познать Вселенную.
Секреты самого колоритного квартала Рима
Вас окружат истории настоящего, нетуристического Рима, сдобренные легендами Трастевере и наблюдениями о жизни горожан. Например, вы выясните, почему из местных фонтанов во время пышных празднеств лилось вино и чем гордятся жители Трастевере. Возьмете на заметку, какие блюда стоит здесь попробовать и почему для этого нужно быть настоящим смельчаком. Узнаете, откуда взялось выражение «сжигать за собой все мосты», и проникнете в другие тайны «римского Рима».
Почувствовать себя римлянином
С нашей помощью вы узнаете, в какой таверне отведать истинно-римские блюда, куда заглянуть за покупками «Made in Italy» от местных ремесленников, чем «джелато артиджанале» отличается от простого мороженого. А еще отыщете умопомрачительные ракурсы с видом на Собор Святого Петра и рассекретите место, где подают вкуснейшие коктейли-аперитиво. И, конечно, все вопросы о Риме, которые у вас возникнут на прогулке, не останутся без ответа!
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые уже прогулялись классическими туристическими тропами и теперь хотят насладиться атмосферой истинно-римского района в небольшой компании.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
ежедневно в 18:15 и 18:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€55
Дети 12-18 лет
€30
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Campo de’ Fiori
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:15 и 18:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 6145 туристов
Buongiorno! Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и мне, как и читать дальшеуменьшить
вам, давно уже не нравятся классически скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алла
Мне понравилась экскурсия 😊 мы прошли очень много и посмотрели много интересных мест. Мне показалось так, что гид очень много знает о Риме и Трастевере и хочет дать максимум информации. Но для меня не хватило структурированности в подаче материала и некоторых пауз. В целом, я бы повторила такую экскурсию, но более спокойно.
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Ирина
Bellissima! Невероятно красивая экскурсия во всем! Огромная благодарность экскурсоводу Светлане! Интересный маршрут, увлекательное повествование с невероятными историческими подробностями, нюансами кулинарии влюбили нас в этот район! Отдельное спасибо за практические советы!
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Natalia
Экскурсию проводила гид Нино. Я не впервые в Риме, люблю его, но после прогулки по нему с Нино моя любовь стала ещё глубже. Узнать потаенные местечки, услышать не только про прошлое, читать дальшеуменьшить
но и про настоящее старинных мест, окунуться в романтику вечернего Рима, почувствовать его сердцебиение, получить обстоятельные ответы на все ваши вопросы по Риму - это 100% к Нино! Не пожалеете ни минуты, проведенной с ней! Ну а уж Трастевере теперь - моя отдельная большая любовь:). Спасибо большое!
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Татьяна
Рим красив не только днем, и не только в исторической части города. Благодаря нашему гиду - Светлане, мы посетили и менее туристические места города, узнали историю удаленных и когда-то даже закрытых районов города, познакомились с настоящими римлянами))) Хотите прочувствовать настоящую бурлящую жизнь римлян? Тогда вам на прогулку по улочкам Трастевере)))
+2
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Юлия
Наша прогулка по вечернему Транстевере была очень запоминающейся. Нино - прекрасный рассказчик и человек, влюбленный в Рим! 2,5 часа пролетели незаметно, и после экскурсии осталось желание вернуться в этот город и в эти места! Спасибо большое!
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Анжела
Хочу поделиться нашими с дочкой впечатлениями от экскурсии! Её провела нам потрясающе интелегентная, лёгкая в общении, красивая, улыбчивая экскурсовод Анна! Два с половиной часа пролетели как миг и нам хотелось читать дальшеуменьшить
слушать дальше и дальше! Мы с часто посещаем экскурсии, но здесь я могу на 100 % сказать, что она была идеальной! По количеству информации, по тому, как она преподносится, по интересным фактам, когда ты вслушиваешься в каждое слово и тебе безумно интересно!!! Мы в восторге! Спасибо огромное ещё раз, Анна! 💝💝💝
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