Прогуляемся по Дворцу Императоров с одним из самых красивых видов на город и Римский Форум.

Историю Римской Империи и императоров.

Всё о жизни и быте римлян в древнем Риме.

Разберёмся в латинском языке и римских цифрах.

Узнаем поближе чем жили дети в древнем Риме.

Что такое форум и зачем он был нужен римлянам.

Познакомимся поближе с весталками и обсудим разницу между римскими и греческими божествами.

Увидим место, где были созданы все законы мира и где похоронен один из самых великих людей истории — Гай Юлий Цезарь.

Задания.

Связаны с поиском информации о Римском Форуме: например, найти существующие и почти утраченные постройки. Также, нужно будет измерить длину священной улицы по системе древних римлян. В квесте присутствует интерактивная часть, а также неожиданные артефакты. Дополнительная информация по маршруту:• Длительность экскурсии: 2 часа.

Возраст: от 4 лет.

Можно с коляской. Есть лестницы по маршруту.

Присутствует туалет и кафетерий.

Советуем надевать удобную обувь. Важная информация:• Входной билет на Римский форум обязателен: от 18 евро взрослый; детский бесплатно. Приобрести нужно заранее на официальном сайте www.coopculture.it.

В наше супер-секретное агентство по раскрытию исторических нарушений обратился римлянин, который попал к нам прямиком из Римской Империи. Кто он? Почему он оказался в нашем времени? Как его вернуть обратно Нужно в этом запутанном деле разобраться, и без вашей помощи нам никак не обойтись. Вместе с древним римлянином, ребята пройдут увлекательный маршрут по римскому форуму и откроют для себя много интересного из области архитектуры, истории, мифологии, науки, политики и государственного устройства Римской Империи. Но это еще не всё: выполняя задания квеста, ребята должны будут помочь древнему римлянину вернуться в своё время. Получится ли у вас спасти римлянина? Что узнаем на этой экскурсии:• Поднимемся на холм, где был создан Рим.