Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина

Индивидуальная квест-экскурсия в Риме
Вместе с древним римлянином, ребята пройдут увлекательный маршрут по римскому форуму и откроют для себя много интересного из области архитектуры, истории, мифологии, науки, политики и государственного устройства Римской Империи.

Но это еще не всё: выполняя задания квеста, ребята должны будут помочь древнему римлянину вернуться в своё время.
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
11
фев
12
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Капитолийский холм
  • Священную улицу и арку Тита
  • Арку Септимия Севера
  • Дворец императоров
  • Палатинский холм
  • Смотровые площадки на весь Рим и на форум
  • Небоскрёб римской империи
  • Дом и храм весталок
  • Храм Гай Юлия Цезаря
  • Центр римского форума
  • Сенат
  • Архив древнего Рима

Описание

В наше супер-секретное агентство по раскрытию исторических нарушений обратился римлянин, который попал к нам прямиком из Римской Империи. Кто он? Почему он оказался в нашем времени? Как его вернуть обратно Нужно в этом запутанном деле разобраться, и без вашей помощи нам никак не обойтись. Вместе с древним римлянином, ребята пройдут увлекательный маршрут по римскому форуму и откроют для себя много интересного из области архитектуры, истории, мифологии, науки, политики и государственного устройства Римской Империи. Но это еще не всё: выполняя задания квеста, ребята должны будут помочь древнему римлянину вернуться в своё время. Получится ли у вас спасти римлянина? Что узнаем на этой экскурсии:• Поднимемся на холм, где был создан Рим.
  • Прогуляемся по Дворцу Императоров с одним из самых красивых видов на город и Римский Форум.
  • Историю Римской Империи и императоров.
  • Всё о жизни и быте римлян в древнем Риме.
  • Разберёмся в латинском языке и римских цифрах.
  • Узнаем поближе чем жили дети в древнем Риме.
  • Что такое форум и зачем он был нужен римлянам.
  • Познакомимся поближе с весталками и обсудим разницу между римскими и греческими божествами.
  • Увидим место, где были созданы все законы мира и где похоронен один из самых великих людей истории — Гай Юлий Цезарь.
  • Задания.
  • Связаны с поиском информации о Римском Форуме: например, найти существующие и почти утраченные постройки. Также, нужно будет измерить длину священной улицы по системе древних римлян. В квесте присутствует интерактивная часть, а также неожиданные артефакты. Дополнительная информация по маршруту:• Длительность экскурсии: 2 часа.
  • Возраст: от 4 лет.
  • Можно с коляской. Есть лестницы по маршруту.
  • Присутствует туалет и кафетерий.
  • Советуем надевать удобную обувь. Важная информация:• Входной билет на Римский форум обязателен: от 18 евро взрослый; детский бесплатно. Приобрести нужно заранее на официальном сайте www.coopculture.it.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Яркий материал с квест экскурсии
  • Памятный сувенир
Что не входит
  • Входной билет на римский форум
Где начинаем и завершаем?
Начало: у Арки Константина (Arco di Costantino)
Завершение: улица римского форума (via dei fori imperiali)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Отправьте смс или сообщение в Whatsapp вашему гиду вечером накануне экскурсии
  • Чтобы быть на связи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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