Вместе с древним римлянином, ребята пройдут увлекательный маршрут по римскому форуму и откроют для себя много интересного из области архитектуры, истории, мифологии, науки, политики и государственного устройства Римской Империи.
Но это еще не всё: выполняя задания квеста, ребята должны будут помочь древнему римлянину вернуться в своё время.
Но это еще не всё: выполняя задания квеста, ребята должны будут помочь древнему римлянину вернуться в своё время.
Ближайшие даты:
6
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7
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8
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Капитолийский холм
- Священную улицу и арку Тита
- Арку Септимия Севера
- Дворец императоров
- Палатинский холм
- Смотровые площадки на весь Рим и на форум
- Небоскрёб римской империи
- Дом и храм весталок
- Храм Гай Юлия Цезаря
- Центр римского форума
- Сенат
- Архив древнего Рима
Описание
В наше супер-секретное агентство по раскрытию исторических нарушений обратился римлянин, который попал к нам прямиком из Римской Империи. Кто он? Почему он оказался в нашем времени? Как его вернуть обратно Нужно в этом запутанном деле разобраться, и без вашей помощи нам никак не обойтись. Вместе с древним римлянином, ребята пройдут увлекательный маршрут по римскому форуму и откроют для себя много интересного из области архитектуры, истории, мифологии, науки, политики и государственного устройства Римской Империи. Но это еще не всё: выполняя задания квеста, ребята должны будут помочь древнему римлянину вернуться в своё время. Получится ли у вас спасти римлянина? Что узнаем на этой экскурсии:• Поднимемся на холм, где был создан Рим.
- Прогуляемся по Дворцу Императоров с одним из самых красивых видов на город и Римский Форум.
- Историю Римской Империи и императоров.
- Всё о жизни и быте римлян в древнем Риме.
- Разберёмся в латинском языке и римских цифрах.
- Узнаем поближе чем жили дети в древнем Риме.
- Что такое форум и зачем он был нужен римлянам.
- Познакомимся поближе с весталками и обсудим разницу между римскими и греческими божествами.
- Увидим место, где были созданы все законы мира и где похоронен один из самых великих людей истории — Гай Юлий Цезарь.
- Задания.
- Связаны с поиском информации о Римском Форуме: например, найти существующие и почти утраченные постройки. Также, нужно будет измерить длину священной улицы по системе древних римлян. В квесте присутствует интерактивная часть, а также неожиданные артефакты. Дополнительная информация по маршруту:• Длительность экскурсии: 2 часа.
- Возраст: от 4 лет.
- Можно с коляской. Есть лестницы по маршруту.
- Присутствует туалет и кафетерий.
- Советуем надевать удобную обувь. Важная информация:• Входной билет на Римский форум обязателен: от 18 евро взрослый; детский бесплатно. Приобрести нужно заранее на официальном сайте www.coopculture.it.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Яркий материал с квест экскурсии
- Памятный сувенир
- Что не входит
- Входной билет на римский форум
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: у Арки Константина (Arco di Costantino)Завершение: улица римского форума (via dei fori imperiali)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Отправьте смс или сообщение в Whatsapp вашему гиду вечером накануне экскурсии
- Чтобы быть на связи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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