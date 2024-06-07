Римский форум – экскурсии в Риме

Найдено 75 экскурсий в категории «Римский форум» в Риме на русском языке, цены от €20, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классический Рим на автомобиле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278265 за всё до 7 чел.
Знакомство с Римом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
36 отзывов
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
34 за человека
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
34 отзыва
Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов
Начало: У станции метро Repubblica
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
55 за человека
Рим с высоты птичьего полета
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Рим с высоты птичьего полета: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в романтику Рима, прогуливаясь по его холмам и наслаждаясь захватывающими видами. Подарите себе незабываемые моменты с высоты птичьего полета
Начало: Площадь Венеции
10 июня в 08:00
14 июня в 08:30
177 за всё до 4 чел.
Душевная обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
296 отзывов
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180153 за всё до 3 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
282 за всё до 4 чел.
Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
198 отзывов
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
Завтра в 13:30
10 июня в 08:30
160 за всё до 8 чел.
Рим - живая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
126 отзывов
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
139 за всё до 4 чел.
Все дороги ведут в Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
418 отзывов
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
150 за всё до 5 чел.
Античное сердце Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
65 отзывов
Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города
Начало: В районе метро COLOSSEO
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Колизей и Древний Рим
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
762 отзыва
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
57 за билет
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
119 отзывов
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
О, Рим, ты целый мир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
188 за всё до 5 чел.
Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
133 отзыва
Величие Римской цивилизации: Путешествие по Колизею и Римскому Форуму
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей и Римский Форум с экспертом по истории. Откройте для себя тайны древних римлян
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
255 за всё до 6 чел.
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
139 за всё до 4 чел.
Нескучная классика Рима в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
47 отзывов
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55 за человека
Рим впервые
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210200 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Колизей и Римский Форум за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
93 отзыва
Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности
Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта
Начало: У триумфальной арки Константина
12 июня в 13:30
13 июня в 09:30
180 за всё до 5 чел.
Ассизи - родина Святого Франциска Ассизского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням
Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 10 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210200 за всё до 5 чел.
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
45 отзывов
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
190171 за всё до 4 чел.
Древний Рим: политика, религия, развлечения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Древний Рим: от религии до развлечений - уникальное путешествие в прошлое
Познакомьтесь с Древним Римом: от забытых религиозных обрядов до основ современной политики и развлечений
Начало: Via di San Gregorio 30
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
180 за всё до 5 чел.
Сказки ночного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от 200 за всё до 5 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Сквозь эпохи Вечного города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму
Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 120 за всё до 5 чел.
Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Круиз
5 часов
44 отзыва
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Рим за 10 000 шагов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Рим за 10 000 шагов: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Ощутите атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте тайны Колизея, Пантеона и других знаковых мест Вечного города
Начало: Колизей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
134 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по утреннему Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
21 отзыв
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
130 за всё до 3 чел.
Мистика и тайны вечернего Рима - в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
25 отзывов
Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе
Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе площади Испании
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2520 за человека
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 80 за всё до 4 чел.
Главные святыни Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Главные святыни Рима
Посетить самые значимые церкви итальянской столицы и узнать их историю
Начало: Piazza di Santa Maria Maggiore
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Древний Рим за 2 часа: Колизей и Римские форумы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
56 отзывов
Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов
Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 11:30
16 июня в 11:30
30 июня в 11:30
36 за человека
Квест-приключение «Загадочный Рим»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
28 отзывов
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Великий Рим и его легенды
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171120 за всё до 5 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
от 166125 за всё до 7 чел.
Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день
Раскрыть тайны главных мест античного города в компании профессионального гида
Начало: у метро Колизей
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
175 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по античному Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
14 отзывов
Фотопрогулка по античному Риму
Увидеть знаковые места Старого города, услышать их увлекательную историю и получить душевные снимки
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
169 за всё до 3 чел.
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере
Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю
Начало: На площади Навона (piazza Navona)
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 60 за всё до 4 чел.
Один день из жизни Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
163 за всё до 4 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Рим: 30 веков за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Рим: 30 веков за 3 часа
Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты
Начало: У метро Колизей
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Рим мистический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Рим мистический
Открыть легенды еврейского гетто, чудеса в Трастевере и тайны Капитолийского холма
Начало: по договоренности (обычно на площади Навона)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • K
    K
    7 июня 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Все отлично!
  • P
    Petr
    5 июня 2024
    Знакомство с Римом в мини-группе
    Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!
  • Е
    Евгений
    5 июня 2024
    Колизей и Древний Рим
    Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Колизей и Римский Форум за 1 день
    Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с Натальей. Время пролетело незаметно. Было очень увлекательно. Чувствуется, что Наталья любит своё дело, готова у любым вопросам и очень глубоко знает материал👍
    Благодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии сБлагодарю за такое прекрасное воплощение моей мечты побывать в Колизее🥰Не стоит бояться 4 часа экскурсии с
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Первое знакомство с Римом
    Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Было интересно, много прогулок, все и сразу - нам так и хотелось, тк времени было мало)
  • V
    Vyacheslav
    4 июня 2024
    Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день
    Огромное спасибо гиду Яне - великрлепный пофессионал и прекрасный человек!
  • K
    Karina
    4 июня 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили книжный магазин и выпилый вкусный кофе)
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили
  • K
    Karina
    4 июня 2024
    Колизей и Римский Форум за 1 день
    Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
    Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆Хочу поблагодарить Наталью,которая не только прекрасно владеет материалом но излагает артистично! Очень приятный голос,динамично! Мы в восторге😆
  • I
    Igal
    4 июня 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
    читать дальше

    городе, ознакомиться с интересными местами и создать дальнейший план действий. На нашу удачу удалось закрыть обзорную прогулку с Алиной. После предоплаты заказа и получив контактный номер по которому смогли задать кучу предварительных вопросов и получить на них исчерпывающие ответы, а так же разнообразные советы. Алина живёт в Италии больше 10 лет и занимается искусством в Капитолийском музее. 3.5 часа промелькнули не заметно. Алина профессинально и душевно провела нашу "душевную прогулку" по Риму. Оценка указанная на сайте соответствует полностью. Рекомендуем всем кто посещает Рим впервые начать его с экскурсии, а если повезёт то сделайте это с Алиной.

    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Римский форум»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Классический Рим на автомобиле
  2. Знакомство с Римом в мини-группе
  3. Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе
  4. Рим с высоты птичьего полета
  5. Душевная обзорная прогулка по Риму
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Римский форум" можно забронировать 75 экскурсий и билетов от 20 до 454 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 4235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 75 экскурсий на 2024 год по теме «Римский форум», 4235 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам