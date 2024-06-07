🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Классический Рим: история и красота на авто Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн Начало: У Колизея от 278 € 265 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 5.5 часов 36 отзывов Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города Начало: У моста Святого Ангела Расписание: в будние дни в 09:00 € 34 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 34 отзыва Магия ночного Рима: прогулка в мини-группе Погрузитесь в магию ночного Рима: экскурсия по подсвеченным достопримечательностям, легендарным улицам и историческим местам без толп туристов Начало: У станции метро Repubblica Расписание: ежедневно в 19:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Рим с высоты птичьего полета: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в романтику Рима, прогуливаясь по его холмам и наслаждаясь захватывающими видами. Подарите себе незабываемые моменты с высоты птичьего полета Начало: Площадь Венеции € 177 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 296 отзывов Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида 180 € 153 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников Начало: Площадь Республики € 282 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 198 отзывов Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов € 160 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 126 отзывов Рим - живая история: индивидуальная экскурсия Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 418 отзывов Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 65 отзывов Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города Начало: В районе метро COLOSSEO € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 762 отзыва Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены Начало: Около Колизея € 57 за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 119 отзывов Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 97 отзывов О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории Начало: У метро Колизея € 165 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 77 отзывов Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян Начало: У вашего отеля или по договоренности € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом € 188 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 133 отзыва Величие Римской цивилизации: Путешествие по Колизею и Римскому Форуму Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей и Римский Форум с экспертом по истории. Откройте для себя тайны древних римлян € 255 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 64 отзыва От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности Начало: По договоренности € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 47 отзывов Нескучная классика Рима в мини-группе Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе Начало: В районе метро Colosseo Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 € 55 за человека

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 37 отзывов Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории 210 € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: Величие Рима Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом от 164 € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 93 отзыва Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта Начало: У триумфальной арки Константина € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом» Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида 210 € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2.5 часа 45 отзывов Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом 190 € 171 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Древний Рим: от религии до развлечений - уникальное путешествие в прошлое Познакомьтесь с Древним Римом: от забытых религиозных обрядов до основ современной политики и развлечений Начало: Via di San Gregorio 30 € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 25 отзывов Сказки ночного Рима Магическая атмосфера и дух времени Вечного города от € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Весь Рим за один день: путешествие сквозь века Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день от € 320 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 72 отзыва Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок от € 120 за всё до 5 чел.

Круиз 5 часов 44 отзыва Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами Начало: Рим или Чивитавеккья € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Рим за 10 000 шагов: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Ощутите атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте тайны Колизея, Пантеона и других знаковых мест Вечного города Начало: Колизей € 134 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 21 отзыв Фотопрогулка по утреннему Риму Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Мини-группа 2.5 часа 25 отзывов Мистика и тайны вечернего Рима: путешествие в мини-группе Погрузитесь в загадочный мир вечернего Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: В районе площади Испании Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00 25 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 76 отзывов Популярное предложение С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo) от € 80 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Главные святыни Рима Посетить самые значимые церкви итальянской столицы и узнать их историю Начало: Piazza di Santa Maria Maggiore € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 56 отзывов Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии Начало: У метро Colosseo Расписание: ежедневно в 11:30 € 36 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Квест 3 часа 28 отзывов Квест-приключение «Загадочный Рим» Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания Начало: У колонны Марка Аврелия 220 € 198 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города от 171 € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона от 166 € 125 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день Раскрыть тайны главных мест античного города в компании профессионального гида Начало: у метро Колизей € 175 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 14 отзывов Фотопрогулка по античному Риму Увидеть знаковые места Старого города, услышать их увлекательную историю и получить душевные снимки € 169 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю Начало: На площади Навона (piazza Navona) от € 60 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 42 отзыва Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города € 163 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города Начало: В районе метро Colosseo € 280 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Рим: 30 веков за 3 часа Обойти самые культовые места города, понять его историю и услышать любопытные факты Начало: У метро Колизей € 130 за всё до 6 чел.