1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первый раз в Риме: обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: У газетного киоска на выходе из метро Colosseo
Расписание: по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Живая душа Колизея
Начало: Встречаемся на площади Колизея возле касс
Расписание: Каждый день(9:00-18:00). Билеты необходимо заказывать онлайн заранее.
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Говорящие камни Колизея и Римского Форума
Начало: Metro Colosseo
Расписание: Ежедневно — 9:00-18:00. Билеты необходимо заказывать онлайн заранее.
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
Начало: У Арки Константина (Arco di Costantino)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga12 мая 2024Спасибо за экскурсию, все понравилось. Отдельная благодарность Наталье, за купленные заранее отличные билеты в Колизей
- ЛЛиана14 апреля 2024Только вернулись из Рима и одной из экскурсий в Риме было посещение Коллизея. Долго выбирала экскурсовода и очень рада, что
- ККатерина3 апреля 2024Наталья, огромное спасибо. . экскурсия была рассказана так,что было интересно взрослым и детям(11лет),сопровождалось все интересными фотографиями и секретами(которые самим нет возможности знать) Очень рекомендуем Наталью👍👍👍👍👍
- ММария11 марта 2024Экскурсия понравилась, динамично и увлекательно. 4 часа пролетели легко. Большое спасибо за помощь в других вопросах, Наталья нам очень помогла с билетами и мероприятиями, человек добрый, отзывчивый и приятный в общении. Однозначно советуем эту экскурсию
- ДДмитрий3 ноября 2023Великолепный гид и экскурсия.
- EElena15 октября 2023Лучшая экскурсия, которая у нас была в Колизее и Форуме за 15 лет, а мы уже не в первый раз
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Арка Константина»
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Сейчас в Риме в категории "Арка Константина" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 190. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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