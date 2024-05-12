Арка Константина – экскурсии в Риме

Найдено 4 экскурсии в категории «Арка Константина» в Риме на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первый раз в Риме: обзорная экскурсия по главным местам города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Первый раз в Риме: обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: У газетного киоска на выходе из метро Colosseo
Расписание: по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от 160 за всё до 8 чел.
Живая душа Колизея
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Живая душа Колизея
Начало: Встречаемся на площади Колизея возле касс
Расписание: Каждый день(9:00-18:00). Билеты необходимо заказывать онлайн заранее.
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
130 за всё до 6 чел.
Говорящие камни Колизея и Римского Форума
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Говорящие камни Колизея и Римского Форума
Начало: Metro Colosseo
Расписание: Ежедневно — 9:00-18:00. Билеты необходимо заказывать онлайн заранее.
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
Начало: У Арки Константина (Arco di Costantino)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    12 мая 2024
    Живая душа Колизея
    Спасибо за экскурсию, все понравилось. Отдельная благодарность Наталье, за купленные заранее отличные билеты в Колизей
  • Л
    Лиана
    14 апреля 2024
    Живая душа Колизея
    Только вернулись из Рима и одной из экскурсий в Риме было посещение Коллизея. Долго выбирала экскурсовода и очень рада, что
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    мой выбор пал на Наталью. Наталья очень подробно, но в доступной и живой манере рассказала нам историю Коллизея. Понравилось и взрослым и подросшим детям)). Видно, что Наталья очень интересуется историей и хорошо знает все что связанно с ней и в частности с Коллизеем. Очень удачно, что индивидуальная экскурсия позволила попасть в Коллизей и на Форумы минуя все очереди, что было очень комфортно. Могу смело рекомендовать Наталью в качестве экскурсовода.

  • К
    Катерина
    3 апреля 2024
    Живая душа Колизея
    Наталья, огромное спасибо. . экскурсия была рассказана так,что было интересно взрослым и детям(11лет),сопровождалось все интересными фотографиями и секретами(которые самим нет возможности знать) Очень рекомендуем Наталью👍👍👍👍👍
  • М
    Мария
    11 марта 2024
    Говорящие камни Колизея и Римского Форума
    Экскурсия понравилась, динамично и увлекательно. 4 часа пролетели легко. Большое спасибо за помощь в других вопросах, Наталья нам очень помогла с билетами и мероприятиями, человек добрый, отзывчивый и приятный в общении. Однозначно советуем эту экскурсию
  • Д
    Дмитрий
    3 ноября 2023
    Говорящие камни Колизея и Римского Форума
    Великолепный гид и экскурсия.
  • E
    Elena
    15 октября 2023
    Говорящие камни Колизея и Римского Форума
    Лучшая экскурсия, которая у нас была в Колизее и Форуме за 15 лет, а мы уже не в первый раз
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    посещаем Рим и Колизей. Наталья настолько воодушевленно, тонко и без всяких сухих "фактов" при этом держит ваше внимание на деталях, что не хочешь упускать каждое ее слово. Очень интересно с ней оказаться и в Форуме, где обычно туристы уже устают и абсолютно не воспринимают историю этого места. Наталья же, Как Нестор Петрович из фильма,;) рассказывает про Нерона, как в кино с историческими страстями.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Арка Константина»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Первый раз в Риме: обзорная экскурсия по главным местам города
  2. Живая душа Колизея
  3. Говорящие камни Колизея и Римского Форума
  4. Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Арка Константина" можно забронировать 4 экскурсии от 130 до 190. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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