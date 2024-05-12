читать дальше

мой выбор пал на Наталью. Наталья очень подробно, но в доступной и живой манере рассказала нам историю Коллизея. Понравилось и взрослым и подросшим детям)). Видно, что Наталья очень интересуется историей и хорошо знает все что связанно с ней и в частности с Коллизеем. Очень удачно, что индивидуальная экскурсия позволила попасть в Коллизей и на Форумы минуя все очереди, что было очень комфортно. Могу смело рекомендовать Наталью в качестве экскурсовода.