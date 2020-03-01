Обзорные экскурсии в Риме

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Главные достопримечательности и секретные уголки итальянской столицы на дружеской экскурсии

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Вы увидите все «открыточные» места Рима: Колизей, фонтан Треви, Испанскую лестницу и Пантеон.

Впечатлитесь красотой старинных храмов, элегантных площадей и живописных улочек.

А еще раскроете секреты местных жителей, отведаете лучшее мороженое в городе и узнаете, каково это — быть римлянином!
€30
24 за человека
скидка20%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Colosseo
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Нескучная классика Рима в мини-группе
Нескучная классика Рима в мини-группе

Что вас ожидает

Достопримечательности must-see
Мы начнем прогулку у символа Рима — Колизея. Далее вы пройдете по улице Императорских форумов и насладитесь захватывающим видом на город с Капитолийского холма. Загадаете желание у фонтана Треви, увидите знаменитую Испанскую лестницу и узнаете, где снимали «Римские каникулы». Кроме того, раскроете тайны «говорящих статуй» и рассмотрите Пантеон, один из самых загадочных античных храмов. Завершится экскурсия в элегантном и солнечном уголке Рима — на площади Навона с барочными фонтанами и средневековыми храмами.

Секретный Рим
Я поделюсь адресами лучших нетуристических баров и ресторанов и расскажу, где попробовать вкуснейшее мороженое и кулинарный символ города — артишок «по-римски». А еще посоветую интересные места для самостоятельных прогулок, помогу вам почувствовать себя «своими» в новом месте и расскажу, чем живут римляне. С удовольствием пофотографирую вас и отвечу на любые вопросы!

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Нескучная классика Рима в мини-группе
Нескучная классика Рима в мини-группе
Нескучная классика Рима в мини-группе
Нескучная классика Рима в мини-группе
Нескучная классика Рима в мини-группе
Нескучная классика Рима в мини-группе
Нескучная классика Рима в мини-группе
Нескучная классика Рима в мини-группе

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Colosseo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Татьяна
Татьяна
Привет! Меня зовут Таня, я эксперт по Риму и инстаграм-блогер. Живу в итальянской столице более четырех лет, обожаю гулять и делиться секретами Вечного города. Моя задача — не просто познакомить вас с историей Рима и его достопримечательностями, но и передать мою любовь к нему. Надеюсь на скорую встречу!
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