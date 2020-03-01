Обзорные экскурсии в Риме

Достопримечательности must-see Мы начнем прогулку у символа Рима — Колизея. Далее вы пройдете по улице Императорских форумов и насладитесь захватывающим видом на город с Капитолийского холма. Загадаете желание у фонтана Треви, увидите знаменитую Испанскую лестницу и узнаете, где снимали «Римские каникулы». Кроме того, раскроете тайны «говорящих статуй» и рассмотрите Пантеон, один из самых загадочных античных храмов. Завершится экскурсия в элегантном и солнечном уголке Рима — на площади Навона с барочными фонтанами и средневековыми храмами.
Секретный Рим Я поделюсь адресами лучших нетуристических баров и ресторанов и расскажу, где попробовать вкуснейшее мороженое и кулинарный символ города — артишок «по-римски». А еще посоветую интересные места для самостоятельных прогулок, помогу вам почувствовать себя «своими» в новом месте и расскажу, чем живут римляне. С удовольствием пофотографирую вас и отвечу на любые вопросы!
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Экскурсия проводится ежедневно в 10:00 и 15:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Местов встречи для начала тура в районе метро Colosseo.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Привет! Меня зовут Таня, я эксперт по Риму и инстаграм-блогер. Живу в итальянской столице более четырех лет, обожаю гулять и делиться секретами Вечного города. Моя задача — не просто познакомить вас с историей Рима и его достопримечательностями, но и передать мою любовь к нему. Надеюсь на скорую встречу!
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!