Обзорные экскурсии в Риме

Погрузитесь в атмосферу вечного города Рима, посетив все его знаковые достопримечательности. Колизей, фонтан Треви, Испанская лестница и Пантеон откроются перед вами в новом свете.Узнайте тайны местных жителей, попробуйте лучшее мороженое

в городе и почувствуйте себя настоящим римлянином. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит увидеть Рим глазами его жителей. Прогулка по старинным улочкам и элегантным площадям оставит в вашем сердце неизгладимый след. Присоединяйтесь к мини-группе и откройте для себя Рим с новой стороны

Описание экскурсии

Достопримечательности must-see

Мы начнём прогулку у символа Рима — Колизея. Далее вы пройдёте по улице Императорских форумов и насладитесь захватывающим видом на город с Капитолийского холма. Загадаете желание у фонтана Треви, увидите знаменитую Испанскую лестницу и узнаете, где снимали «Римские каникулы». Кроме того, мы с вами рассмотрим Пантеон, один из самых загадочных античных храмов. В процессе прогулки я простым и доступным языком расскажу вам об истории Римской империи и о том, как был основан Рим.

Секретный Рим

Я поделюсь адресами лучших нетуристических баров и ресторанов и расскажу, где попробовать вкуснейшее мороженое и кулинарный символ города — артишок «по-римски». А еще посоветую интересные места для самостоятельных прогулок, помогу вам почувствовать себя «своими» в новом месте и расскажу, чем живут римляне. С удовольствием пофотографирую вас и отвечу на любые вопросы!

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.