Обзорные экскурсии в Риме

Что вас ожидает

Достопримечательности must-see

Мы начнем прогулку у символа Рима — Колизея. Далее вы пройдете по улице Императорских форумов и насладитесь захватывающим видом на город с Капитолийского холма. Загадаете желание у фонтана Треви, увидите знаменитую Испанскую лестницу и узнаете, где снимали «Римские каникулы». Кроме того, раскроете тайны «говорящих статуй» и рассмотрите Пантеон, один из самых загадочных античных храмов. Завершится экскурсия в элегантном и солнечном уголке Рима — на площади Навона с барочными фонтанами и средневековыми храмами.

Секретный Рим

Я поделюсь адресами лучших нетуристических баров и ресторанов и расскажу, где попробовать вкуснейшее мороженое и кулинарный символ города — артишок «по-римски». А еще посоветую интересные места для самостоятельных прогулок, помогу вам почувствовать себя «своими» в новом месте и расскажу, чем живут римляне. С удовольствием пофотографирую вас и отвечу на любые вопросы!