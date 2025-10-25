Обзорные экскурсии в Риме

Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Погрузитесь в атмосферу вечного города Рима, посетив все его знаковые достопримечательности. Колизей, фонтан Треви, Испанская лестница и Пантеон откроются перед вами в новом свете.
Узнайте тайны местных жителей, попробуйте лучшее мороженое читать дальшеуменьшить
в городе и почувствуйте себя настоящим римлянином. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит увидеть Рим глазами его жителей. Прогулка по старинным улочкам и элегантным площадям оставит в вашем сердце неизгладимый след. Присоединяйтесь к мини-группе и откройте для себя Рим с новой стороны
Мы начнём прогулку у символа Рима — Колизея. Далее вы пройдёте по улице Императорских форумов и насладитесь захватывающим видом на город с Капитолийского холма. Загадаете желание у фонтана Треви, увидите знаменитую Испанскую лестницу и узнаете, где снимали «Римские каникулы». Кроме того, мы с вами рассмотрим Пантеон, один из самых загадочных античных храмов. В процессе прогулки я простым и доступным языком расскажу вам об истории Римской империи и о том, как был основан Рим.
Секретный Рим
Я поделюсь адресами лучших нетуристических баров и ресторанов и расскажу, где попробовать вкуснейшее мороженое и кулинарный символ города — артишок «по-римски». А еще посоветую интересные места для самостоятельных прогулок, помогу вам почувствовать себя «своими» в новом месте и расскажу, чем живут римляне. С удовольствием пофотографирую вас и отвечу на любые вопросы!
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€67
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 272 туристов
Я эксперт по Риму и блогер. Живу в итальянской столице более семи лет, обожаю гулять и делиться секретами Вечного города. Моя задача — не просто познакомить вас с историей Рима и его достопримечательностями, но и передать мою любовь к нему. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
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1
3
–
2
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1
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Жанна
Добрый день, все туристы. Я первый раз в Риме. Для меня экскурсия с Татьяной прошла на высшем уровне. Татьяна, знающий и профессиональный гид. Все очень спокойно. Интересно. Отвечала на все читать дальшеуменьшить
интересующие вопросы, напоила меня вкусным кофе. А вернее правильным кофе, который пьют только итальянцы, и это будет маленький секрет для того, чтобы вы попутешествовали с Татьяной. А ещё, Таня очень профессиональный фотограф.
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А
Анна
Татьяна прекрасный гид! Очень увлекательная и небанальная экскурсия! По счастливой случайности на экскурсии кроме нашей пары никого не было и мы смогли немного адаптировать программу под наш запрос - за что отдельная благодарность) и также Татьяна сделала нам красивые памятные фото🥰
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О
Ольга
Так получилось, что мы гуляли с Таней вдвоем, группа не набралась и Таня провела со мной изумительные 3 часа. Рассказывает очень доступно, интересно, с любовью про каждую достопримечательность, обозначенную в читать дальшеуменьшить
маршруте. Прошлись по некоторым точкам и улочкам, которые случайно и не увидишь. Сделала мне много замечательных фотографий, дала рекомендации где и что обязательно попробовать в кафе и тратториях) советами воспользовалась. Очень рекомендую и экскурсию и гида!
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И
Ирина
Татьяна отличный гид. Информация была исчерпывающая, не перегружена, с учетом наших интересов и пожеланий. Общение было интересным. Татьяна сделала отличные фото, показала интересные локации. Отдельное спасибо за список ресторанов и рассказ о местных особенностях. Рекомендую.
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Ekaterina
Наша экскурсия была 4.10., но ещё свежи и ярки впечатления от прогулки по Риму с Татьяной. Было очень удобно, что Татьяна заранее связалась, помогла сориентироваться по месту встречи. Сам маршрут и рассказ читать дальшеуменьшить
были очень интересными и с моментами, незнакомыми не жителям Рима и Италии и от этого более захватывающими. Также спасибо большое за классные фото (ездили вдвоём и из-за этого было не всегда удобно сфотографироваться вместе) и советы по местам и блюдам, которые надо посетить и вкусить в Риме. К сожалению, успели не всё, но что удалось попробовать, было очень вкусно и аутентично. Очень рекомендую гида Татьяну и данную экскурсию 👍🏻❤️
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К
Ксения
Была с Таней на экскурсии Нескучная классика в Риме, получилась индивидуальная экскурсия ещё и с фотосессией!! 😚☺ 3 часа прошли на 1 дыхании, узнала много интересного из истории Рима. Таня очень читать дальшеуменьшить
легко и красивым языком рассказала о сложных событиях в истории. 😍 Про современный Рим было также много интересного, получила много советов куда пойти что заказать и главное КАК это сделать!!! 😋 Устроила для меня настоящую фотосессию в Риме!! 💞 Я с удовольствием и пользой провела время с Татьяной, всем очень рекомендую!!
Таня, большое спасибо!! 💜
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