Экскурсии по древнему городу

Найдено 11 экскурсий в категории «Экскурсии по древнему городу» в Риме на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн-вск: 17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от 125 за всё до 2 чел.
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: 1. Колизей
Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от 150 за всё до 3 чел.
Колизей и Древний Рим в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
74 отзыва
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Начало: Largo Agnesi 1 на углу кафе «Roma»
Расписание: по вторникам, пятницам в 14:00
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
65 за человека
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
120 за человека
Весь Рим на машине за 1 день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
21 отзыв
Весь Рим на машине за 1 день
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн., вт., ср., чт., пт, суб, вск в любое время
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 220 за человека
Говорящие камни Колизея и Римского Форума
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Говорящие камни Колизея и Римского Форума
Начало: Metro Colosseo
Расписание: Ежедневно — 9:00-18:00. Билеты необходимо заказывать онлайн заранее.
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
190 за всё до 5 чел.
От ВАТИКАНА до Колизея за 1 день на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
От ВАТИКАНА до Колизея за 1 день на машине
Начало: Ватикан - площадь Святого Петра
Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск - в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от 125 за всё до 2 чел.
Колизей - слава древнего Рима
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
23 отзыва
Колизей - слава древнего Рима
Начало: Piazza del Colosseo,1
Расписание: ПН-вск 11.45,13.45
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
60 за билет
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Начало: Piazza di S. Marco, 47, 00186 Roma RM, Italy
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 за человека
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
Начало: У Арки Константина (Arco di Costantino)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Кино-прогулка по Риму: обзорная экскурсия по местам знаменитостей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Кино-прогулка по Риму: обзорная экскурсия по местам знаменитостей
Начало: Piazza del Popolo
Расписание: Ежедневно в 10:15 и 18:15
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 160 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatjana
    3 мая 2024
    Колизей - слава древнего Рима
    Всё очень понравилось
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2024
    Колизей и Древний Рим в мини-группе
    Экскурсовод Сергей емко, интересно, увлекательно и познавательно провел нам экскурсию. Приходите вовремя, чтобы была возможность неспешно прогуливаться и задавать интересующие вас вопросы гиду.
  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
    Доброго дня! 25 марта 2024 года ездил в однодневный тур из Рима в Помпеи и Неаполь. Необходимо отдать должное организаторам
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    тура, сопровождающей, экскурсоводу и всей группе. Так как данный тур был с длительным переездом к месту экскурсии, то необходимо было выдерживать временной график. И, все справились. К началу поездки все собрались вовремя и автобус приехал без опозданий. Так же в течение всей экскурсии никто не опаздывал. Сама экскурсия была ознакомительной и следовательно ограниченной по времени. Это нормальная практика для таких путешествий. Да, хотелось бы побольше походить по Помпеи и Неаполю, но для ограниченного времени, я так считаю, нам дали максимум интересной информации про эти города - спасибо экскурсоводу. Свободного времени тоже было вполне достаточно для покупки сувениров, покушать и самостоятельно прогуляться. Давно не встречал таких хорошо организованных туров. Огромное спасибо всем за хорошо и познавательно проведенное время!!!

  • М
    Мария
    11 марта 2024
    Говорящие камни Колизея и Римского Форума
    Экскурсия понравилась, динамично и увлекательно. 4 часа пролетели легко. Большое спасибо за помощь в других вопросах, Наталья нам очень помогла с билетами и мероприятиями, человек добрый, отзывчивый и приятный в общении. Однозначно советуем эту экскурсию
  • A
    Alexander
    4 марта 2024
    Весь Рим на машине за 1 день
    Очень интересная,познавательная экскурсия,Елена провела ее отлично
  • N
    Nadezhda
    16 декабря 2023
    Фотопрогулка и древние секреты Рима
    Все очень понравилось. Замечательный гид и фото превосходят всех похвал. Спасибо огромное!!!
  • Д
    Дмитрий
    3 ноября 2023
    Говорящие камни Колизея и Римского Форума
    Великолепный гид и экскурсия.
  • E
    Elena
    15 октября 2023
    Говорящие камни Колизея и Римского Форума
    Лучшая экскурсия, которая у нас была в Колизее и Форуме за 15 лет, а мы уже не в первый раз
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    посещаем Рим и Колизей. Наталья настолько воодушевленно, тонко и без всяких сухих "фактов" при этом держит ваше внимание на деталях, что не хочешь упускать каждое ее слово. Очень интересно с ней оказаться и в Форуме, где обычно туристы уже устают и абсолютно не воспринимают историю этого места. Наталья же, Как Нестор Петрович из фильма,;) рассказывает про Нерона, как в кино с историческими страстями.

  • М
    Марьяна
    18 августа 2023
    Весь Рим на машине за 1 день
    Остались под впечатлением! Замечательная экскурсия.
  • K
    Ksenia
    22 мая 2023
    Весь Рим на машине за 1 день
    Замечательная экскурсия с Еленой, много интересной и познавательной информации. Елена очень приятный экскурсовод, учла все наши пожелания. Мы с удовольствием провели время, а также Елена помогла организовать еще 2 экскурсии в Колизей и Ватикан.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Экскурсии по древнему городу»

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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Экскурсии по древнему городу" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 7 до 220. Туристы уже оставили гидам 188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Экскурсии по древнему городу», 188 ⭐ отзывов, цены от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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