1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Рим на автомобиле. Магия римской ночи
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн-вск: 17.00,17.30,18.00,18.30,19.00,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от €125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтика вечернего Рима! Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: 1. Колизей
Расписание: Пн-вск - в 17.30,18.00,18.30,19.00,19.30,20.00
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
от €150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Начало: Largo Agnesi 1 на углу кафе «Roma»
Расписание: по вторникам, пятницам в 14:00
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
€65 за человека
Мини-группа
12 часов
Однодневный тур из Рима в Неаполь и Помпеи на автобусе
Начало: Недалеко от станции метро Termini
Расписание: Только по понедельник, с 7.00
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
€120 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Весь Рим на машине за 1 день
Начало: Piazza Colosseo (Колизей)
Расписание: Пн., вт., ср., чт., пт, суб, вск в любое время
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от €220 за человека
Индивидуальная
4 часа
Говорящие камни Колизея и Римского Форума
Начало: Metro Colosseo
Расписание: Ежедневно — 9:00-18:00. Билеты необходимо заказывать онлайн заранее.
8 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
От ВАТИКАНА до Колизея за 1 день на машине
Начало: Ватикан - площадь Святого Петра
Расписание: Пн,вт,ср,чт, пт,сб, вск - в любое время.
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
от €125 за всё до 2 чел.
Билеты
1.5 часа
Колизей - слава древнего Рима
Начало: Piazza del Colosseo,1
Расписание: ПН-вск 11.45,13.45
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
€60 за билет
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Начало: Piazza di S. Marco, 47, 00186 Roma RM, Italy
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€7 за человека
Квест
2 часа
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
Начало: У Арки Константина (Arco di Costantino)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кино-прогулка по Риму: обзорная экскурсия по местам знаменитостей
Начало: Piazza del Popolo
Расписание: Ежедневно в 10:15 и 18:15
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana3 мая 2024Всё очень понравилось
- ЮЮлия18 апреля 2024Экскурсовод Сергей емко, интересно, увлекательно и познавательно провел нам экскурсию. Приходите вовремя, чтобы была возможность неспешно прогуливаться и задавать интересующие вас вопросы гиду.
- ССергей27 марта 2024Доброго дня! 25 марта 2024 года ездил в однодневный тур из Рима в Помпеи и Неаполь. Необходимо отдать должное организаторам
- ММария11 марта 2024Экскурсия понравилась, динамично и увлекательно. 4 часа пролетели легко. Большое спасибо за помощь в других вопросах, Наталья нам очень помогла с билетами и мероприятиями, человек добрый, отзывчивый и приятный в общении. Однозначно советуем эту экскурсию
- AAlexander4 марта 2024Очень интересная,познавательная экскурсия,Елена провела ее отлично
- NNadezhda16 декабря 2023Фотопрогулка и древние секреты РимаВсе очень понравилось. Замечательный гид и фото превосходят всех похвал. Спасибо огромное!!!
- ДДмитрий3 ноября 2023Великолепный гид и экскурсия.
- EElena15 октября 2023Лучшая экскурсия, которая у нас была в Колизее и Форуме за 15 лет, а мы уже не в первый раз
- ММарьяна18 августа 2023Остались под впечатлением! Замечательная экскурсия.
- KKsenia22 мая 2023Замечательная экскурсия с Еленой, много интересной и познавательной информации. Елена очень приятный экскурсовод, учла все наши пожелания. Мы с удовольствием провели время, а также Елена помогла организовать еще 2 экскурсии в Колизей и Ватикан.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Экскурсии по древнему городу»
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Сейчас в Риме в категории "Экскурсии по древнему городу" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 7 до 220. Туристы уже оставили гидам 188 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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