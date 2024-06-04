🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 198 отзывов Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов € 160 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 64 отзыва От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности Начало: По договоренности € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Рим для детей: охота за животными в центре города Зоосафари в центре Рима € 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 317 отзывов Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом Начало: На площади Республики 296 € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Рим за 10 000 шагов: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Ощутите атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте тайны Колизея, Пантеона и других знаковых мест Вечного города Начало: Колизей € 134 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 2 часа 7 отзывов Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков Начало: В районе метро Colosseo 150 € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города Начало: В районе метро Colosseo € 280 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 9 отзывов Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов Начало: Зал прилёта аэропорта 504 € 454 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 640 отзывов Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима Начало: Метро Circo Massimo Расписание: Ежедневно в 15:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 147 отзывов Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano Расписание: Ежедненевно € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Прогулка по главным достопримечательностям и «скрытым жемчужинам» Начало: Via del Circo Massimo, 5b, 00153 Roma RM Расписание: Ежедневно по запросу с 9.00 до 18.00. € 80 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 5 отзывов Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря» Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах Начало: в районе ст. метро Circo Massimo Расписание: во вторник и пятницу в 10:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 74 отзыва Колизей и Древний Рим в мини-группе Начало: Largo Agnesi 1 на углу кафе «Roma» Расписание: по вторникам, пятницам в 14:00 € 65 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем Начало: Площадь Испании. У подножия Испанской Лестницы Расписание: С понедельника по воскресенье в 9.00. от € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 20 отзывов Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе Начало: Метро Colosseo € 55 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов От центра Рима к загадкам Авентинского холма Начало: Площадь Испании, у подножия Испанской лестницы Расписание: С понедельника по воскресенье с 9.00 по 12.00. от € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом Начало: Via del Plebiscito, 118 (Palazzo Venezia) Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 20:30 € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа Детский квест «По следам Леонардо», про историю искусств в Риме Начало: Капитолийская площадь Расписание: ежедневно в 9:30 и 15:30 € 220 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Романтический ночной Рим на авто Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место € 300 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Рим масонский Начало: Холл вашего отеля Расписание: Ежедневно в 10.00 € 175 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых» На время стать детективами и разгадать зашифрованное послание Леонардо да Винчи Начало: На Капитолийской площади € 220 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Несколько часов из жизни древних римлян Исследовать тот самый Рим из учебников по истории с его невероятной архитектурой и богатым прошлым € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа «Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов Познакомиться с кофейными традициями и их роли в повседневной жизни итальянцев Начало: На площади Венеции € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Впервые в Риме Начало: Площадь Венеции у Витториано Расписание: Ежедневно € 125 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм Начало: Piazza di S. Marco, 47, 00186 Roma RM, Italy € 7 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Рим иудейский Прогуляться по «иудейским» местам вечного города и открыть чёрные станицы истории еврейской общины Начало: Около Арки Константина € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина Начало: У Арки Константина (Arco di Costantino) € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет Увидеть Колизей, подняться на Капитолийский холм и побывать на площади, куда ведут все дороги € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 2 часа Фотопрогулка «Рим как с открытки» Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память 100 € 80 за всё до 3 чел.