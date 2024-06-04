Капитолийский холм – экскурсии в Риме

Найдено 30 экскурсий в категории «Капитолийский холм» в Риме на русском языке, цены от €7, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
198 отзывов
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
Завтра в 13:30
10 июня в 08:30
160 за всё до 8 чел.
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
139 за всё до 4 чел.
Рим для детей: охота за животными в центре города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Рим для детей: охота за животными в центре города
Зоосафари в центре Рима
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
По Риму с ветерком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
317 отзывов
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296267 за всё до 4 чел.
Рим за 10 000 шагов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Рим за 10 000 шагов: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Ощутите атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте тайны Колизея, Пантеона и других знаковых мест Вечного города
Начало: Колизей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
134 за всё до 5 чел.
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
150135 за всё до 5 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504454 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
640 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Circo Massimo
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
25 за человека
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
147 отзывов
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Ежедненевно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
40 за человека
Прогулка по главным достопримечательностям и «скрытым жемчужинам»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Прогулка по главным достопримечательностям и «скрытым жемчужинам»
Начало: Via del Circo Massimo, 5b, 00153 Roma RM
Расписание: Ежедневно по запросу с 9.00 до 18.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
80 за человека
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: в районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
40 за человека
Колизей и Древний Рим в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
74 отзыва
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Начало: Largo Agnesi 1 на углу кафе «Roma»
Расписание: по вторникам, пятницам в 14:00
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
65 за человека
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
Начало: Площадь Испании. У подножия Испанской Лестницы
Расписание: С понедельника по воскресенье в 9.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 250 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
20 отзывов
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
Начало: Метро Colosseo
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55 за человека
От центра Рима к загадкам Авентинского холма
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
От центра Рима к загадкам Авентинского холма
Начало: Площадь Испании, у подножия Испанской лестницы
Расписание: С понедельника по воскресенье с 9.00 по 12.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 250 за всё до 4 чел.
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом
Начало: Via del Plebiscito, 118 (Palazzo Venezia)
Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 20:30
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
130 за всё до 4 чел.
Детский квест «По следам Леонардо», про историю искусств в Риме
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Детский квест «По следам Леонардо», про историю искусств в Риме
Начало: Капитолийская площадь
Расписание: ежедневно в 9:30 и 15:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 5 чел.
Романтический ночной Рим на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 6 чел.
Рим масонский
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Рим масонский
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
175 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
На время стать детективами и разгадать зашифрованное послание Леонардо да Винчи
Начало: На Капитолийской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
220 за всё до 5 чел.
Несколько часов из жизни древних римлян
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Несколько часов из жизни древних римлян
Исследовать тот самый Рим из учебников по истории с его невероятной архитектурой и богатым прошлым
10 июня в 10:30
13 июня в 10:30
130 за всё до 6 чел.
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
Познакомиться с кофейными традициями и их роли в повседневной жизни итальянцев
Начало: На площади Венеции
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
100 за всё до 10 чел.
Впервые в Риме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Впервые в Риме
Начало: Площадь Венеции у Витториано
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
125 за всё до 5 чел.
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Начало: Piazza di S. Marco, 47, 00186 Roma RM, Italy
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 за человека
Рим иудейский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рим иудейский
Прогуляться по «иудейским» местам вечного города и открыть чёрные станицы истории еврейской общины
Начало: Около Арки Константина
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
Начало: У Арки Константина (Arco di Costantino)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет
Увидеть Колизей, подняться на Капитолийский холм и побывать на площади, куда ведут все дороги
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
180 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
10080 за всё до 3 чел.
Любовь и страсть в Древнем Риме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Любовь и страсть в Древнем Риме
Погулять по историческому центру и обсудить романтический аспект в жизни древних римлян
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Karina
    4 июня 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили книжный магазин и выпилый вкусный кофе)
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили
  • G
    Gary
    3 июня 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Джина очень приятный знающий гид. Очень за С двумя старшими детьми хотя пару вещей получилось она была Готово и отвела
    читать дальше

    нас в другую локацию которая была ещё лучше чем оригина Очень очень рекомендуем и надеемся что получится ещё провести с ней тур когда мы вернёмся в Италию

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
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    в Риме,и вроде бы знали о нем многое. Но рассказы Влада познакомили нас с Римом как бы изнутри. Очень понравились места,в которые нас привозил Влад. Время пролетело не заметно. Думаю,мы еще не раз вернемся в Рим. Спасибо,Влад! И еще:хочется поблагодарить водителя,который нас встречал в аэропорту. Очаровательная Тициана! Спасибо за добродушие и профессиональное вождение. Как приятно встречать красивых людей-не только внешне,но и душой! Это день,проведенный в Риме останется в нашем сердце!

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
    Я была на обзооной экскурсии, все сложилось. Замечательный гид Анна, туристы умницы, информация в голове осталась. Все хорошо, буду рекомендовать. Удачи.
  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Рим для детей: охота за животными в центре города
    Марина прекрасный экскурсовод! Квест-Экскурсия длилась около 3 часов. При этом дети были заинтересованы, а родители были счастливы)
  • Д
    Дмитрий
    28 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
    Отличная экскурсия, классный гид Адам, он безумно любит свою работу, было очень интересно и весело, огромное спасибо Адаму!!!
  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    По Риму с ветерком
    Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.
  • А
    Александра
    27 мая 2024
    От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
    Все прошло отлично, Вита отличный гид! С учетом богатой истории Рима и огромного количества достопримечательностей в центре, маршрут был удобный,
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    факты интересными и мы погрузились в историю города. Спасибо большое за эту прогулку, все было комфортно, и как бонус мы получили рекомендации по кафешкам, которые стоит посетить! Советую)

  • Л
    Леонид
    26 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
    Очень интересно. Нам понравилось. Гид супер! Адам спасибо большое!
  • А
    Алена
    22 мая 2024
    Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
    И вот спустя пол года пишу отзыв) Татьяна отличный рассказчик, профессионал своего дела и просто приятная, интересная девушка! Очень рады,
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    что удалось «выцепить» ее- прямо везение, потому что было все sold out) и это оправдано! Однозначно рекомендую! Татьяна, а Вам успехов во всех делах🌷☀️

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Капитолийский холм»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
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  3. Рим для детей: охота за животными в центре города
  4. По Риму с ветерком
  5. Рим за 10 000 шагов
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  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
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  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Капитолийский холм" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 7 до 454 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1610 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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