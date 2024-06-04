1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
Завтра в 13:30
10 июня в 08:30
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим для детей: охота за животными в центре города
Зоосафари в центре Рима
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим за 10 000 шагов: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Ощутите атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте тайны Колизея, Пантеона и других знаковых мест Вечного города
Начало: Колизей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€134 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия на исторических улочках и площадях Рима
Сохранить воспоминания о Вечном городе в виде эффектных снимков
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
150€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504€454 за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Circo Massimo
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€25 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Ежедненевно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€40 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по главным достопримечательностям и «скрытым жемчужинам»
Начало: Via del Circo Massimo, 5b, 00153 Roma RM
Расписание: Ежедневно по запросу с 9.00 до 18.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€80 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: в районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
€40 за человека
Мини-группа
3 часа
Колизей и Древний Рим в мини-группе
Начало: Largo Agnesi 1 на углу кафе «Roma»
Расписание: по вторникам, пятницам в 14:00
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
€65 за человека
Индивидуальная
5 часов
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
Начало: Площадь Испании. У подножия Испанской Лестницы
Расписание: С понедельника по воскресенье в 9.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
Начало: Метро Colosseo
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€55 за человека
Индивидуальная
5 часов
От центра Рима к загадкам Авентинского холма
Начало: Площадь Испании, у подножия Испанской лестницы
Расписание: С понедельника по воскресенье с 9.00 по 12.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Тёмная сторона Рима: эмоциональное знакомство с городом
Начало: Via del Plebiscito, 118 (Palazzo Venezia)
Расписание: по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 20:30
10 июня в 20:30
11 июня в 20:30
€130 за всё до 4 чел.
Квест
3 часа
Детский квест «По следам Леонардо», про историю искусств в Риме
Начало: Капитолийская площадь
Расписание: ежедневно в 9:30 и 15:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим масонский
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€175 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
На время стать детективами и разгадать зашифрованное послание Леонардо да Винчи
Начало: На Капитолийской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Несколько часов из жизни древних римлян
Исследовать тот самый Рим из учебников по истории с его невероятной архитектурой и богатым прошлым
10 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Каффе итальяно, пер фаворе!». Рим для кофеманов
Познакомиться с кофейными традициями и их роли в повседневной жизни итальянцев
Начало: На площади Венеции
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Впервые в Риме
Начало: Площадь Венеции у Витториано
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Риму: Витториано, набережная Тибра, Капитолийский холм
Начало: Piazza di S. Marco, 47, 00186 Roma RM, Italy
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€7 за человека
Индивидуальная
3 часа
Рим иудейский
Прогуляться по «иудейским» местам вечного города и открыть чёрные станицы истории еврейской общины
Начало: Около Арки Константина
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
Начало: У Арки Константина (Arco di Costantino)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет
Увидеть Колизей, подняться на Капитолийский холм и побывать на площади, куда ведут все дороги
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
€180 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
100€80 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Любовь и страсть в Древнем Риме
Погулять по историческому центру и обсудить романтический аспект в жизни древних римлян
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKarina4 июня 2024Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили книжный магазин и выпилый вкусный кофе)
- GGary3 июня 2024Джина очень приятный знающий гид. Очень за С двумя старшими детьми хотя пару вещей получилось она была Готово и отвела
- ТТатьяна3 июня 2024Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
- ИИрина29 мая 2024Я была на обзооной экскурсии, все сложилось. Замечательный гид Анна, туристы умницы, информация в голове осталась. Все хорошо, буду рекомендовать. Удачи.
- ММарина28 мая 2024Марина прекрасный экскурсовод! Квест-Экскурсия длилась около 3 часов. При этом дети были заинтересованы, а родители были счастливы)
- ДДмитрий28 мая 2024Отличная экскурсия, классный гид Адам, он безумно любит свою работу, было очень интересно и весело, огромное спасибо Адаму!!!
- ЮЮрий27 мая 2024Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.
- ААлександра27 мая 2024Все прошло отлично, Вита отличный гид! С учетом богатой истории Рима и огромного количества достопримечательностей в центре, маршрут был удобный,
- ЛЛеонид26 мая 2024Очень интересно. Нам понравилось. Гид супер! Адам спасибо большое!
- ААлена22 мая 2024И вот спустя пол года пишу отзыв) Татьяна отличный рассказчик, профессионал своего дела и просто приятная, интересная девушка! Очень рады,
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Капитолийский холм»
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